Zu Fuß von Glasgow nach München Dieser Schotte läuft über 1000 Meilen – nur um Toni Kroos bei der EM zu sehen

Eigentlich war es bloß ein Witz. Craig Ferguson scherzte mit seinem Kumpel herum, wie es wäre, zur Fußball-Europameisterschaft von Schottland nach Deutschland zu laufen. Die beiden schauen gern Fußball, am liebsten Spiele des schottischen Vereins FC St. Mirren. „Ich habe noch gesagt, dass es eine dumme Idee wäre, nach Deutschland zu laufen“, sagt Ferguson und lacht. „Aber irgendwie ist die Idee hängen geblieben und ich habe angefangen, darüber nachzudenken.“

Schnell wurde also aus Spaß Ernst – und Ferguson machte sich am 4. Mai mit seinem Rucksack auf den Weg. Insgesamt beträgt die Strecke mehr als 1000 Meilen, also gut 1600 Kilometer. Seine Familie und Freunde hätten ihn zunächst für verrückt erklärt, als sie von dem Vorhaben hörten, sagt Ferguson. „Sie waren sehr verwirrt und dachten, ich drehe durch.“

In seiner Heimat Paisley, in der Nähe von Glasgow, arbeitet der 20-Jährige als Kellner, er geht regelmäßig ins Fitnessstudio und spielt ab und an mit Freunden Fußball. Die hohe sportliche Belastung ist neu für ihn: „Ich bin es nicht gewohnt, jeden Tag über 30 Kilometer zu laufen. Das war zunächst ein Schock. Aber so langsam habe ich mich daran gewöhnt.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Nächte verbringt Ferguson meist in Hotels. Am Anfang hatte er Muskelkater, fiel abends erschöpft ins Bett. Mittlerweile hat er mehr Energie, um sich die besuchten Städte auch anzuschauen und lokale kulinarische Spezialitäten zu testen. Besonders gut schmeckten ihm die belgischen Pommes.

Schottland ist nicht das beste Fußball-Land, aber unsere Fans und unsere Leidenschaft sind einzigartig. Craig Ferguson

„Man braucht körperliche und mentale Stärke, um das durchzustehen“, sagt Ferguson. Hinzu kommen herausfordernde Wetterbedingungen. In Schottland sei es überraschend sonnig gewesen, doch in den Niederlanden habe es immer wieder geregnet. „Der Regen macht es einem schwer. Die Sachen sind dauerhaft nass und die Motivation sinkt.“

Während seiner letzten Kilometer in England, kurz bevor er die Fähre nach Rotterdam nahm, gesellten sich zwei enge Freunde zu ihm. „Sie kamen aus Glasgow angefahren, um ein Stück mit mir zu laufen. Das endete in einer Kneipentour, es war ein lustiger Tag.“

Ein Ticket für Deutschland-Schottland hat er noch nicht

Einen großen Teil der Reise hat Ferguson mittlerweile hinter sich gebracht: Am Mittwoch erreichte er Maastricht. Von dort sind es noch etwas mehr als 600 Kilometer bis nach München.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ferguson hat sich vorgenommen, am 29. Mai in Deutschland anzukommen. Dann hätte er noch rund zwei Wochen Zeit, bis die EM anfängt, wo er das schottische Nationalteam anfeuern möchte. „Schottland ist nicht das beste Fußball-Land, aber unsere Fans und unsere Leidenschaft sind einzigartig. Die Vorfreude auf die EM ist riesig.“

Ein Ticket für das Gruppenspiel Deutschland gegen Schottland, das in München ausgetragen wird, hat Ferguson allerdings noch nicht. „Ich hoffe, dass der schottische oder der deutsche Verband von meiner Geschichte hören und mir ein Ticket geben. Falls nicht, dann schaue ich das Spiel in einem Pub.“

Für den Schotten hat das Spiel eine ganz besondere Bedeutung: Er will unbedingt einmal Toni Kroos in echt erleben, bevor dieser sich nach der EM aus der Nationalmannschaft verabschiedet. „Ich verehre ihn und ich will ihn unbedingt sehen – auch, wenn er gegen uns spielt.“

Auf TikTok folgen Ferguson mehrere tausend Menschen

Bei seinem sportlichen Vorhaben wird Ferguson von mehreren tausend Menschen begleitet, die ihm auf Instagram und TikTok folgen. Sie schreiben ihm aufmunternde Nachrichten und drücken ihre Unterstützung aus. „Ich habe das Gefühl, ganz Schottland steht hinter mir. Das hilft mir total, um motiviert zu bleiben.“

Tagesspiegel Unterwegs Newsletter Tagesspiegel Unterwegs liefert Inspirationen und Geheimtipps, empfiehlt kleine Reiseziele, Spaziergänge und Genussorte. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Seine stetig wachsende Plattform möchte Ferguson auch nutzen, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, das ihm besonders am Herzen liegt: mentale Gesundheit.

„Es ist aktuell eines der größten Probleme im Vereinigten Königreich und Europa insgesamt. Trotzdem wird zu wenig darüber gesprochen. Ich möchte zeigen, dass man damit nicht alleine ist“, sagt Ferguson, der Freunde und Familienmitglieder durch Suizide verloren hat.

Hilfsangebote Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund:innen oder Verwandte sein. Es gibt auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Die Telefonseelsorge bietet einen Hilfe-Chat an. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111

Seit Beginn seiner Reise sammelt Ferguson Gelder, um sie an eine Organisation zu spenden, die sich für die mentale Gesundheit von Männern und Suizidprävention einsetzt.

Gerade im männlichen Profisport gebe es immer noch wenig Bewusstsein für mentale Gesundheit, so Ferguson. „Viele Männer haben Probleme damit, über ihre Emotionen zu sprechen. Sie wachsen in hypermaskulinen Umfeldern auf, die ihnen suggerieren, dass es nicht männlich sei, über Gefühle zu sprechen. Im Fußball gilt es immer noch als Tabu.“

Dieses Tabu möchte Ferguson durchbrechen – auch wenn er dafür über 1000 Meilen laufen muss.