Zum Tod von Mario Zagallo Ein Vater des modernen Fußballs

Lucien Favre aus dem kleinen Ort Saint-Barthélemy im Schweizer Kanton Waadt war zwölf Jahre alt, als er so etwas wie ein fußballerisches Erweckungserlebnis hatte. Wie so viele Fußballfans seiner Generation verliebte er sich im Sommer 1970 in die brasilianische Nationalmannschaft, die mit scheinbar bedingungslosem Offensivfußball zum dritten Mal nach 1958 und 1962 den WM-Titel gewann.

Erst viele Jahre später, als Favre selbst als Trainer arbeitete, hat er erkannt, dass die Brasilianer 1970 in Mexiko viel mehr zu bieten hatten als permanenten Angriffswirbel. In seiner Zeit bei Hertha BSC hat er das einmal erzählt. Er habe sich die Spiele der Brasilianer noch einmal angeschaut und erst dabei entdeckt, wie gut und geschickt sie vor allem in der Balleroberung gewesen seien. Da, so Favre, sei der Schlüssel ihres Erfolgs gewesen.

Bei der Weltmeisterschaft 1974 in der Bundesrepublik Deutschland haben die Holländer mit ihrem totalen Fußball das Publikum verzückt. Vielen gelten sie daher als die Schöpfer des modernen Fußballs. Doch was die Brasilianer vier Jahre zuvor in Mexiko gezeigt hatten, das hat sich nur unwesentlich vom Voetbal Totaal der Holländer um Johan Cruyff unterschieden.

„So viel Angriffsfußball und Ballzauber wie möglich, so wenig Rationalität wie nötig. Heraus kam der perfekte, auf spielerischer Disziplin aufgebaute Offensivfußball“: So haben es die Autoren Folke Havekost, Volker Stahl und Hans Vinke in ihrem Buch über die WM in Mexiko zusammengefasst.

Man hätte kaum einen glücklicheren Griff tun können. Pelé über die Ernennung Zagallos zum brasilianischen Nationaltrainer

Mario Jorge Lobo Zagallo war der Mann, der das System erdacht und implementiert hat. In der Nacht zu Samstag ist er im Alter von 92 Jahren verstorben. „Ein hingebungsvoller Vater, liebevoller Großvater, liebevoller Schwiegervater, treuer Freund, erfolgreicher Berufstätiger und ein großartiger Mensch“, teilte seine Familie bei Instagram mit. „Ein Patriot, der uns ein Vermächtnis großer Erfolge hinterlässt.“

Nur ein Jahr nach dem Tod von Pelé betrauert Brasilien den Verlust einer weiteren Fußballlegende: Mario Zagallo hatte entscheidenden Anteil am Aufstieg Brasiliens zur führenden Fußballnation der Welt. Er hat Pelé ebenso trainiert wie Ronaldo, und er war der Erste überhaupt, der als Spieler und als Trainer Weltmeister geworden ist. Nach ihm haben das noch Franz Beckenbauer und Didier Deschamps geschafft.

Mario Zagallo (1941-2024). © REUTERS/Enrique Marcarian

Zagallo war an den ersten vier Titelgewinnen der Seleção unmittelbar beteiligt: 1958 in Schweden und 1962 in Chile als Linksaußen, 1970 als Trainer und 1994 als Technischer Direktor und Berater. Bei der fünften Finalteilnahme Brasiliens 1998, bei der 0:3-Niederlage gegen Gastgeber Frankreich, saß der Mann, den sie „Der alte Wolf“ genannt haben, erneut als Chefcoach auf der Bank.

Selbst die nationale Tragödie von 1950, als die Seleção im Maracanã im finalen Gruppenspiel gegen Uruguay den sicher eingeplanten WM-Titel verspielte, hat Zagallo zumindest als Augenzeuge miterlebt. Er war 18 Jahre alt, Soldat und arbeitete damals für ein Sicherheitsunternehmen im Stadion. Nach der 1:2-Niederlage, so hat er es später einmal erzählt, sei er am Boden zerstört gewesen.

Zagallo und die Brasilianer verzaubern mit Leichtfüßigkeit

So sollte es weitere acht Jahre bis zum ersten Titelgewinn der Brasilianer dauern. Bei der WM 1958 gehörte Zagallo als Linksaußen der legendären Mannschaft um den 17 Jahre alten Pelé an. Gemeinsam mit Pelé, Garrincha und Vava bildete er bei dem Turnier in Schweden den vielleicht besten Angriff der Fußballgeschichte. Zagallo, der bei Flamengo unter Vertrag stand und erst einen Monat vor der WM-Endrunde in der Seleção debütiert hatte, stand in allen sechs Spielen auf dem Platz und erzielte im Endspiel gegen Schweden sein erstes von insgesamt fünf Länderspieltoren (in 33 Einsätzen).

Schon damals hat sich das Publikum von der Leichtfüßigkeit der Südamerikaner verzaubern lassen und ihren Triumph als das Resultat individueller Überlegenheit gedeutet. Dabei waren die Brasilianer der Konkurrenz bereits 1958 dank ihres neuen, fast revolutionären 4-2-4-Systems auch taktisch überlegen – genau wie zwölf Jahre später in Mexiko unter Zagallo.

Bei der WM 1970 formierte er seine Elf in einem 4-1-2-3-System mit gleich zwei Regisseuren (Gerson und Rivelino) im Mittelfeld. Entscheidend aber war vor allem die taktische Flexibilität des Teams, in dem die Verteidiger ebenso stürmten, wie die Stürmer verteidigten. Nach dem 4:1 im Finale gegen Italien sagte Zagallo: „Ich halte diesen Tag für den wichtigsten in meinem Leben.“

Erst wenige Monate vor dem Turnier, im März 1970, war er zum Nachfolger von Joao Saldanha ernannt worden, der mit seiner irrlichternden Teamführung nicht mehr tragbar gewesen war. Ganz anders sah es unter Zagallo aus, der nur dritte Wahl gewesen war. „Er wusste, wie ein Spieler fühlt, weil er selber einer war. Er war eine Respektperson, die auch uns Respekt entgegenbrachte“, hat Pelé in seiner Autobiografie über Zagallo geschrieben. „Man hätte kaum einen glücklicheren Griff tun können.“

Zagallo, der im armen Nordosten Brasilien aufgewachsen war, sei „ein ernster, ehrlicher, hart arbeitender Mann“ gewesen, „ein Mensch, den nichts aus der Ruhe bringen konnte“, hat sich Pelé später erinnert. Bei einer Hommage des Weltverbandes Fifa aus Anlass von Zagallos 90. Geburtstag sagte er: „Ich möchte dir für alles danken, denn vieles, was in meinem Leben und mit der Seleção passiert ist, verdanke ich dir. Ich habe viele wichtige Trainer gehabt, aber Zagallo war ohne Zweifel der beste von allen.“