„Tatort“ aus Münster Von Dichtern und Aufschneidern

Kurzer Schreckmoment zu Beginn: Frank Thiel (Axel Prahl) wird von einer Kugel in die Brust niedergestreckt und bleibt regungslos liegen. Der Filmtod des Kommissars wäre wahrlich traurig – besonders für die ARD, denn der „Tatort“ aus Münster (ARD Mediathek) liefert seit Jahren Spitzenquoten.

Thiel ist natürlich als Ermittler, Freund und Zielscheibe des Spotts von Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) unverzichtbar. Insofern darf das Publikum dem Finale der Episode „Der Mann, der in den Dschungel fiel“ entspannt entgegensehen. Boerne wiederum findet sich diesmal an der Seite eines beinahe ebenbürtigen Aufschneiders wieder: Detlev Buck spielt den Schriftsteller Stan Gold, der einen Bestseller über das Überleben im Urwald von Paraguay schrieb und nun zum „1. Münsteraner Stadtschreiber“ gekürt wird.

Thiel erkennt in dem Autor allerdings seinen ehemaligen Schulkameraden Hotte wieder, auf den nach der Preis-Verleihung auch noch ein Mordanschlag verübt wird. Hotte beziehungsweise Stan Gold ist sicher, dass Pablo, „ein durchgeknallter Guerillakrieger“, hinter ihm her ist.

Autor Thorsten Wettcke nennt sein Drehbuch selbst zutreffend eine „Räuberpistole“, was zum „Tatort“-Standort Münster auch einwandfrei passt. Der Emmy-Preisträger („Das Wunder von Kärnten“) schreibt außerdem Silke Haller (Christine Urspruch) und Thiels Assistent Mirko Schrader (Björn Meyer) bedeutendere Rollen zu als üblich.

Und die unterhaltsame Episode ist nebenbei auch eine Satire auf die Medien-Branche, denn die exaltierte PR-Managerin Sabina Kupfer (Eva Verena Müller) will nach ihrem Partner Stan Gold auch Boerne zu einem Erfolgsautor machen. Kupfers Kampagne führt aber nur zu einem Interview mit der WDR-„Lokalzeit“. Armer Boerne. Das ist wirklich bescheiden.

Dr. Eva Verena Müller

Die 1979 in Darmstadt geborene Müller ist nicht nur Schauspielerin („Barbaren“, „Billy Kuckuck“): Die Umweltwissenschaftlerin hat zur Wasserwirtschaft des Waldes promoviert und ist an der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) in Trippstadt beschäftigt.