Besser Essen holen statt essen gehen? Hier sind, nach Berliner Bezirken geordnet, die Aktionen verschiedener Berliner Gastronomen - von der Trattoria bis zum Sternerestaurant.

Neukölln

Palsta. "Comfort-Food to go" bietet das feine Restaurant ganz nah am Tempelhofer Feld von Mittwoch bis Samstag zwischen 12.30 und 18 Uhr. Auf dem wechselnden Menüplan stehen einfache, aber köstliche Speisen wie eingelegtes Gemüse mit geräuchertem Kabeljau-Rogen-Mousse, selbst gebeizter Lachs mit Kartoffelsalat oder Fleischbällchen mit Kartoffelpürree. Immer zu empfehlen: Die handverlesene Auswahl an naturnah ausgebauten Weinen, die Flaschenweise verkauft werden. Oderstraße 52

Barra. Gerade in den BIP Gourmand des Michelin Guides aufgenommen und schon wieder ausgebremst? Nicht ganz, das Team überbrückt mit einem abgespeckten Programm aus frischer Pasta und Chickensandwich (einfach großartig!) zum Selbstabholen zwischen 12.30 und 18 Uhr so lange der Vorrat reicht.

Charlottenburg

Engelbecken. So lange der Mittagstisch noch angeboten wurde, gab es einen Großteil der Engelbecken-Klassiker wie Gulasch, Schnitzel und Braten auch zum Mitnehmen. Wie es jetzt weitergeht, muss noch entschieden werden, noch können Bestellung telefonisch unter 6152810 aufgeben werden, die Speisen muss man selbst abholen. Witzlebenstraße 31

Christopher's. Früher in Mitte unter dem Namen "Weinbar Schwein" bekannt, jetzt in Charlottenburg mit feinsten Kleinigkeiten und unprätentiös berechneten Gourmetspeisen am Start. Aktuell gibt es noch einen Bestellservice die Gerichte können selbst abgeholt werden, es gibt aber auch einen eingeschränkten Lieferdienst. Mommsenstraße 63

The Catch. Das japanische Izakaya-Restaurant hat derzeit von Montag bis Samstag zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet. Außerdem bietet das Restaurant einen Takeaway Service und Lieferservice (für Bestellungen von min. 50 Euro und in einem Radius von drei Kilometern) an, der in der Zeit von 12 bis 21 Uhr verfügbar ist. Bestellungen werden unter Telefon 0175 -2220095 oder online entgegen genommen. Bleibtreustraße 41

Bruderherz. Das italienische Restaurant bietet einen Lieferservice bis 18 Uhr und auch darüber hinaus, sofern dies erlaubt sein wird. Die Auslieferung erfolgt über eigene Fahrräder und Auto. Die Inhaber befinden sich aber auch in Gesprächen mit „Lieferando“. Geplant ist, das Essen über das Lieferando-Portal anzubieten und dann selbst auszufahren. Für den Mittagstisch gibt es einen Rabatt von 10 Prozent für Eltern, die mit ihren Kindern vorbeikommen. Leonhardtstraße 6

Prenzlauer Berg

Standard Pizza. Die neapolitanische Szene-Pizzeria bietet einen Take-away-Service nach telefonischer Bestellung unter Tel. 48625614 zwischen 15 und 21 Uhr an, für Mitte und Prenzlauer Berg soll es auch einen Lieferservice geben, Details erfährt man unter der angegebenen Telefonnummer. Templiner Straße 7

Estelle Dining. Das frisch eröffnete „Estelle Dining“ hat schon wieder geschlossen, bietet aber einen Takeaway Service an, der in der Zeit von 12 bis 21 Uhr verfügbar ist. Die ungewöhnlichen Pizza-Kreationen sind übrigens unbedingt zu empfehlen! Bestellungen werden entweder via E-Mail an hello@estelle-dining.com, unter Tel. 44012036 oder online über den Link entgegen genommen. Kopenhagenerstraße 12A, estelle-dining.com

Wilmersdorf

Restaurant Bass. Ausgesuchte Produkte, moderne Zubereitung, persönlicher Stil: Die Badisch-Rügener-Crossover-Küche bietet bis 18 Uhr Gerichte sowie Weine aus Baden auch zum Mitnehmen an. Xanthener Straße 9

Bahadur. Nordindische Currys und gute Kebabs aus dem Tandori-Ofen werden nach Hause geliefert oder können abgeholt werden, Bezahlung über Paypal möglich. Bestellung über 22474610 oder info@restaurant-bahadur.de, Sigmaringer Straße 36

Schöneberg

Amrit Ziemlich gutes indisches Essen per eigenem Lieferdienst, praktisch alle Gerichte werden in der westlichen Innenstadt mit Mitte nach Hause geliefert, bei Erstbestellung 20 Prozent Rabatt: 01792140574 oder 03021014640 Gutscheincode „adeliver0320“, Winterfeldtstraße 40

Kreuzberg

Lode & Stijn. Das Restaurant ist geschlossen, aber die Jungs machen weiter und verkaufen ihr legendäres Sauerteigbrot außer Haus. Bestellungen über contact@lode-stijn.de und die Homepage checken, das Angebot zum Mitnehmen soll sich nach und nach vergrößern. Lausitzer Str. 15

Curry 36. Bleibt erst einmal geöffnet, hohe Hygienemaßnahmen sind eingerichtet. Es wird gebeten, mit Karte zu zahlen. An allen Imbissen gibt es zudem ungebraten eingeschweißte Currywürste und den Spezialketchup zum Mitnehmen. Verschiedene Filialen, u.a. Mehringdamm 36

Herz & Niere. Selbermacher haben gerade Hochkonjunktur, einer der bekanntesten ist Christoph Hauser, der in der Küche des Souterrain-Restaurants ganze Tiere zerlegt und verwertet aber auch vom Brot is zur Wurst alles selberfertigt - ein Edelhandwerker der Gourmetliga. Das Restaurant hat geschlossen, in der Küche wird aber noch wie vor gebacken, eingelegt, gewurstet und Gerichte zum Mitnehmen zubereitet. Das alles kann man sich - mit einer sorgsam von Michael Köhle kuratierten Flasche Wein - kommenden Samstag zwischen 11 und 14 Uhr vor Ort abholen. Fichtestr. 31

Chunking Noodles. Die super scharfen Sezchuan Nudeln gibt es jetzt zum Mitnehmen im Set: zwei Portionen zum Selbstzubereiten für 22 Euro. Keine Vorbestellungen nötig, einfach vorbei kommen, ab 13 Uhr wird durch das Fenster verkauft bis alles weg ist. Reichenberger Str. 35

Restaurant Jolesch. Das Jolesch bietet ab dem 18. März alle seine Klassiker wie Schnitzel, Tafelspitz, Gulasch, Kaiserschmarrn und Apfelstrudel frisch zubereitet zum Mitnehmen an. Auch Getränke (Säfte, Bier, Wein) können erworben werden. Gäste können ihre Bestellung via E-Mail an mail@jolesch.de oder unter Telefon 6123581 aufgeben und die Bestellung dann im Restaurant bezahlen, auch kontaktlos per Karte. Auch der Lieferservice über Lieferando kann in Anspruch genommen werden. Zudem bietet das Restaurant in seinem Onlineshop auch weiterhin österreichische Weine an, die man sich problemlos nach Hause liefern lassen kann.

Kreuzberger Himmel. Das syrische Restaurant bietet ab kommender Woche einen Lieferservice, der unter dem Motto FineDining@Home Gruppen ab vier Personen mit einem Drei-Gänge-Menü inklusive Tischdekoration versorgt. Auch ein Takeaway Service wird angeboten, PayPal-Zahlung möglich. Yorckstraße 8

Albatross Bakery Der Klick auf den Namen führt zu einer Seite, auf der man täglich bis 15 Uhr Bestellungen für den nächsten Tag abgeben kann, die Waren werden dann - sofern sie im eingeschränkten Liefergebiet liege - nach Hause geliefert. Noch hat der Edelbäcker aber auch seinen Laden geöffnet. Graefestraße 66/67

Mitte

Zenkichi. Das Restaurant ist geschlossen, aber ab Montag, 23. März, bietet das Team einen eigenen Lieferservice, der Gäste in der Nachbarschaft mit Nigiri, Maki sowie einer speziellen Auswahl an Sake versorgt. Außerdem bietet das Restaurant in seinem Onlineshop weiterhin eine große Auswahl an Premium Sake, die deutschlandweit nach Hause geliefert werden. Johannisstraße 20



Gendarmerie. Viele Gerichte zum Abholen, allen voran das ziemlich gute Schnitzel. Die Schnitzel-Hotline ist von 9 bis 18 Uhr zu erreichen unter Tel. 76775270, Behrenstraße 42