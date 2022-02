(See English text below)

Alle zwei Jahre sucht die Paralympics Zeitung (PZ) engagierte Nachwuchstalente im Alter von 18 bis 21 Jahren, die sich für Journalismus, Sport und Social Media interessieren. Die PZ-Jury wählt das Redaktionsteam aus. Im Normalfall geht es nach einem einwöchigen Vorbereitungsworkshop in Berlin zu Paralympics direkt vor Ort. Die Nachwuchsredakteur:innen berichten live aus den Wettkampfstätten, führen Interviews mit Größen aus Sport und Politik, schreiben Artikel für die Paralympics Zeitung und die Digitale Serie, bloggen, twittern, posten Stories. Doch aufgrund der Covid19-Pandemie entfiel schon im Sommer 2020 die Reise nach Tokio. Im Team mit erfahrenen Tagesspiegelredakteur:innen fand die komplette Berichterstattung von Berlin aus statt. Eine Reise in das Gastgeberland wird auch im März 2022 mit den Winterspielen in Peking nicht möglich sein.

Die Paralympics Zeitung wird aber auch 2022 wie gewohnt erscheinen und über Instagram und Twitter wird von allen wichtigen Entwicklungen rund um den Para-Sport und die Paralympischen Spiele berichtet. Es wird zu Beginn der Spiele am 3. März 2022 eine Beilage geben. Während der Spiele trifft sich das Projektteam zum MediaCamp und begleitet die Berichterstattung mit einer Digitalen Serie auf tagesspiegel.de. Die Digitale Serie präsentiert täglich vorausschauend und rückblickend aktuelle Nachrichten, um Leser:innen beim Einordnen und Bewerten zu unterstützen.

Sollten die Spiele 2022 abgesagt werden, wird die Paralympics Zeitung Peking 2022 trotzdem erscheinen. Das Augenmerk liegt dann auf den Auswirkungen und Implikationen der Pandemie auf den Behindertensport und Menschen mit Behinderung.

Die Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung werden übernommen.

Die Paralympics Zeitung berichtet über die Paralympischen Spiele, die Potenziale von Menschen mit Behinderung sowie die Bedeutung von Sport und Rehabilitation. Publiziert wird die Zeitung in deutscher Sprache. Zum ersten Mal erschien sie zu den Paralympischen Spielen in Athen 2004. Seitdem wurde die Zeitung mit vielen Preisen ausgezeichnet.

Herausgegeben wird die Paralympics Zeitung vom Verlag Der Tagesspiegel und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Der Deutscher Behindertensportverband e.V. – National Paralympic Committee Germany (DBS-NPC) ist langjähriger Projektpartner.

Die Paralympics Zeitung erscheint als Beilage in Tagesspiegel und PNN mit einer Auflage von rund 107.000 Exemplaren.

Wann die nächste Ausschreibung erfolgt, erfährst du hier oder auf Instagram.

Gerne kannst du auch die PZ-Partnerseite der DGUV besuchen.

Foto: Thilo Rückeis

Introducing the Project Paralympics Zeitung

The Paralympics Zeitung's English edition is called Athletes and Abilities. Every two years Athletes and Abilities is looking for young journalists between 18 and 21 years who would like to report on the next Paralympics. The Paralympic Summer Games have been rescheduled due to the Covid19 pandemic to take place from 24 August to 5 September 2021 in Tokyo, Japan. The junior journalists will conduct interviews with athletes, VIPs as well as politicians and write articles for the newspaper and social media. In June 2021 the young talents are invited to a workshop in Berlin – if Corona numbers allow so – to get acquainted with the team and parasports. Throughout the whole project, experienced Tagesspiegel journalists support the editorial team.

During the rescheduled Tokyo 2020 Paralympics the team will meet at the PZ-MediaCamp in Berlin – if Corona numbers allow so – to publish a print edition on 24 August 2021 and report on Tagesspiegel.de with a daily digital series.

Expenses for travel, accommodation and food will be covered.

Athletes and Abilities offers its readers news on the Paralympic Games, the abilities of people with an impairment and the importance of sports in the rehabilitation process. The paper is published in German. The Paralympics Zeitung first appeared in 2004 in relation with the Paralympics in Athens. The authentic coverage and the original concept have received several awards.

The German issue is published as an insert to Tagesspiegeland PNNwith a circulation of roughly 107.000 issues.

The Paralympics Zeitung / Athletes and Abilities is published by the publishing house Der Tagesspiegeland the German Social Accident Insurance DGUV(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung). The National Paralympic Committee of Germany Deutscher Behindertensportverband e.V.(DBS) is the project’s longstanding partner.

Once we plan a new application phase, we will inform you on this site or via Facebook.

You may also visit the DGUV partner website (in German only).