Im Jahr der Abgeordnetenhauswahl laden wir Berlins Spitzenkandidat:innen zum Podcast-Interview in die Ringbahn. In dieser Woche zu Gast: CDU-Mann Kai Wegner. Ein Wahlprogramm hat die Berliner CDU (als einzige Partei) zwar noch nicht. Genug zu besprechen gab's trotzdem. Und Wegner sagt: „Wir haben eine relativ klare Zeitschiene, was wir in diesem Wahlkampf machen. Und wir sind da voll im Soll.“

Der CDU-Politiker hat es sich zum Ziel gesetzt, in Berlin Politik für die „normalen“ Leute zu machen. Wen er damit eigentlich meint – und wen weniger – erläutert er im Podcast. Wegner erklärt, wie er seine Partei diverser aufstellen will (im Falle einer Regierungsbeteiligung u.a. durch die paritätische Besetzung einer „Senats-Mannschaft“), warum er für einen Rechtsruck „nicht zur Verfügung steht“ und was die CDU für die Mieter:innen und Fahrradfahrer:innen dieser Stadt machen will. „Es gab eine Zeit, da hatte die CDU über 40 Prozent in Berlin“, sagt Wegner. „Da möchte man auf jeden Fall wieder hin.“



Worüber wir außerdem gesprochen haben: Spandau, die Heerstraße, das Tempelhofer Feld, Hunde, Schulen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das Wahlrecht ab 16, Wegners Jugend – und die Antwort auf die Frage, wie er sich seitdem verändert hat („Scheuklappen abgelegt“).

Vergangene Woche war Franziska Giffey (SPD) bereits in der Ringbahn zu Gast. In den kommenden Wochen sind Grünen-Vertreterin Bettina Jarasch (05. Juni), FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja (12. Juni) und Linken-Politiker Klaus Lederer (19. Juni) dabei. Die Folgen sind auch über Spotify, Apple Podcasts, Radio.de und GetPodcast abrufbar.

In der Ringbahn: CDU-Mann Kai Wegner im Gespräch mit Tagesspiegel-Redakteurin Ann-Kathrin Hipp Foto: Sven Darmer

27 Stationen, 60 Minuten, 1 Gast: Wo lässt es sich besser über Berlin reden und streiten, wo Berlin mehr lieben, als in der Ringbahn – dem Berliner Mikrokosmos auf Schienen? Einmal im Monat nimmt sich Ann-Kathrin Hipp vom „Tagesspiegel Checkpoint“ ein Thema vor, eine Berlinerin oder einen Berliner mit und fährt eine Runde Ring.