An der Entführung des 20-jährigen Vadim Freinkman ist vieles mysteriös. Zum Beispiel: Warum haben sich die Täter gerade ihn ausgesucht, obwohl er nicht aus reichem Hause kommt?

In Folge 6 des Tagesspiegel-Podcasts "Tatort Berlin" berichtet Ermittler Andreas Voges, wie die Polizei in solchen Fällen vorgeht, wie groß die Überlebenschancen von Entführten sind und was Wladimir Putin mit dem Berliner Verbrechen zu tun hat.

Unsere Moderatoren Katja Füchsel und Sebastian Leber wundern sich über die seltsame Ausdrucksweise der Entführer und diskutieren über die Details der geplanten Geldübergabe. Die neue Folge „Verschleppt aus der Tiefgarage“ können Sie hier anhören:

Auf Spotify, Apple Podcasts und den anderen Streamingplattformen können Sie, falls Sie dies möchten, außerdem auf „Folgen“ klicken, dann verpassen Sie dort künftig keine Folge mehr und werden informiert, sobald eine weitere erscheint.

Auf der Tagesspiegel-Homepage werden alle Folgen außerdem hier aufgelistet. Folge 7 gibt es am Sonntag, den 6. Februar.

Der Podcast wird produziert von Press Play Productions.