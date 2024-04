Botanischer Garten Berlin Das Wissen über die Artenvielfalt teilen

Die Freie Universität lädt am 22. Mai, dem Internationalen Tag der biologischen Vielfalt, ab 12 Uhr zu einem kostenfreien Besuch in den Botanischen Garten Berlin ein. Es ist der Auftakt des 2024 von der Freien Universität ausgerufenen Themenjahrs Biodiversität. Bei einem Science Picknick am Großen Tropenhaus erzählen Forschende in Kurzvorträgen von ihrer Arbeit und ihrem Einsatz für biologische Vielfalt. Besucherinnen und Besucher können den Botanischen Garten und seine Gewächshäuser bei Führungen entdecken und die grünen Initiativen der Freien Universität kennenlernen.

„Die Artenvielfalt nimmt weltweit drastisch ab, täglich sterben 150 Tier- und Pflanzenarten aus“, erläutert Universitätspräsident Günter M. Ziegler. „Damit verlieren wir unsere Lebensgrundlage. Als Universität sehen wir uns besonders in der Pflicht, Räume für die drängenden Herausforderungen unserer Gesellschaft zu schaffen und Handlungsoptionen aus der Perspektive der Wissenschaft zu zeigen. Genau das haben wir uns mit dem Jahr der Biodiversität vorgenommen. Wir möchten ein Umdenken fördern und begleiten.“

Mit seinen rund 20.000 Pflanzenarten, den umfangreichen biologischen Sammlungen und dem Botanischen Museum gehört der Botanische Garten der Freien Universität zu den bedeutendsten weltweit. „Wichtig ist uns, unser Wissen mit anderen zu teilen – mit der forschenden Weltgemeinschaft, mit Stakeholdern im Bereich Umwelt- und Naturschutz, in der Politik, aber auch mit allen, die uns besuchen“, sagt Thomas Borsch, Direktor des Botanischen Gartens.

Botanischer Garten Berlin Eingang Königin-Luise-Straße 6 – 8, Berlin-Dahlem. Freier Eintritt am 22. Mai ab 12 Uhr, fu-berlin.de/biodiversitaet und bo.berlin

An der Freien Universität und am Botanischen Garten erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in vielen Disziplinen den Artenverlust, seine Ursachen und Auswirkungen. Als eine der ersten deutschen Hochschulen ist die Freie Universität Berlin im Herbst 2023 dem Internationalen Netzwerk „Nature Positive Universities“ beigetreten.

Das von der UN-Biodiversitätskonferenz in Montreal auf Initiative des UN-Umweltprogramms und der Universität Oxford gegründete Bündnis umfasst weltweit mittlerweile fast 600 Mitglieder. Das Netzwerk setzt sich für den Schutz der Artenvielfalt und Ökosysteme ein. (FU)