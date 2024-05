Der Weg zum Grundgesetz Bilder des Aufbruchs

Sie hat den Blick, sie hat die Rolleiflex, und sie hat den Auftrag. Der da lautet: neun historisch bedeutsame Monate zu dokumentieren. Erna Wagner-Hehmke, Fotografin aus Düsseldorf, ist bei der Entstehung des Grundgesetzes in Bonn von Anfang an dabei.

Vom Festakt im naturkundlichen Museum Koenig am 1. September 1948 über die Beratungen des „Parlamentarischen Rats“ bis zur Unterzeichnung der „vorläufigen Verfassung“ am 23. Mai 1949: Mit ihrer Mittelformatkamera von Rolleiflex vor dem Bauch – auf diese Weise kann sie beim Fotografieren Blickkontakt halten – dokumentiert sie alles, was sich bei den und rund um die Beratungen des „Parlamentarischen Rats“ abspielt.

61 Männer und nur vier Frauen, allesamt Abgeordnete aus den Landtagen der bereits gegründeten elf Länder, erarbeiten die vorläufige Verfassung für die entstehende Bundesrepublik in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands. Sie tagen in den Räumen der Pädagogischen Akademie am Rheinufer in Bonn, ein 1933 errichtetes Gebäude im Bauhaus-Stil, das nicht im Krieg zerstört worden war.

Erna Wagner-Hehmke, Fotografiemeisterin mit Atelier in Düsseldorf. © Bestand Erna Wagner-Hehmke, Stiftung Haus der Geschichte

Hier wurden zuvor Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet. Ein nüchterner Rahmen mit Schulatmosphäre: Erna Wagner-Hehmke (1905-1992) zeigt die Abgeordneten in der Aula der Pädagogischen Akademie, aber auch in den Fluren und kleineren Sitzungsräumen, bei informellen Gesprächen, beim Kartenspielen, Zeitunglesen und Essen. Darunter Prominente wie Konrad Adenauer (CDU), Theodor Heuss (FDP), Carlo Schmid (SPD) und – als Vertreter Berlins – Ernst Reuter (SPD).

Ernst Reuter (vorne links) war als Vertreter Berlins dabei. © Bestand Erna Wagner-Hehmke, Stiftung Haus der Geschichte

Sie lichtet aber auch die Menschen ab, die hinter den Kulissen arbeiten, die Sekretärinnen und Fahrer, Handwerker und Kellner, und klettert dafür auf Leitern und Stühle. 4000 Fotografien entstehen. En historischer Schatz, den das Bonner Haus der Geschichte 1987 erworben hat.

In einem kleinen Flur des Hauses, normalerweise die „Kanzlergalerie“ mit Fotos aller Bundeskanzler, sind aus Anlass des 75-jährigen Geburtstags des Grundgesetzes noch bis September einige von ihnen zu sehen.

Ausstellung in der „Kanzlergalerie“ im Haus der Geschichte. © Dorothee Nolte

Einen weit umfassenderen Eindruck vermittelt das Buch „Für immer Recht und Freiheit. Der Parlamentarische Rat 1948/49“, das über die Bundeszentrale für politische Bildung erworben werden kann, und eine dauerhafte Online-Präsentation. Sie geben Einblicke in eine Zeit, die von Aufbruch, aber auch großer Unsicherheit geprägt war: Der Krieg, erst drei Jahre vorbei, scheint den teilweise ausgemergelten Menschen noch in den Knochen zu stecken, die Berlin-Blockade der Sowjetunion ist in vollem Gang.

Hinter den Kulissen werden Akten bewegt. © Bestand Erna Wagner-Hehmke, Stiftung Haus der Geschichte

1905 in Breslau geboren, hat Erna Wagner-Hehmke in Paris ihre Meisterprüfung in Fotografie abgelegt und führte von 1935 bis 1986 in Düsseldorf ein Foto-Atelier, sie betätigte sich auch als Industrie- und Theaterfotografin.

Faszinierend sind vor allem die Fotos, die in der Online-Präsentation unter „Impressionen“ gesammelt sind. Denn das macht die Besonderheit der Bilder Erna Wagner-Hehmkes aus: Sie ist immer nah dran, fängt flüchtige Momente ein, vermittelt die Atmosphäre jener Zeit in kleinen, aussagekräftigen Szenen und aus ungewöhnlichen Perspektiven, in jenem „neusachlichen“ fotografischen Stil, der auch die Arbeit von Erich Salomon oder Gisèle Freund bestimmte.

Fotografien von Erna Wagner-Hehmke Die Ausstellung im Bonner Haus der Geschichte zeigt bis zum 29. September 2024 einen kleinen Teil der Fotografien. Das Buch „Für immer Recht und Freiheit. Der Parlamentarische Rat 1948/49“ von Helge Mathiesen kann über die Bundeszentrale für politische Bildung erworben werden. Eine dauerhafte Online-Präsentation gibt einen umfassenden Einblick.

Nur vier der 65 Mitglieder des Parlamentarischen Rats sind Frauen: Helene Wessel (Zentrum), Helene Weber (CDU), Friederike Nadig und Elisabeth Selbert (beide SPD). Erna Wagner-Hehmke hat von den vier „Müttern des Grundgesetzes“ ikonische Bilder gemacht, sie sind sowohl einzeln als auch in der Vierergruppe und in Gesprächen mit den männlichen Mitgliedern prominent zu sehen.

Vor allem Elisabeth Selbert ist es zu verdanken, dass der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ ohne Wenn und Aber den Weg ins Grundgesetz fand. Die klare Formulierung wird zunächst von der Mehrheit abgelehnt. Erst nach einer von ihr mitinitiierten Öffentlichkeitskampagne der Frauenorganisationen übernimmt der Hauptausschuss Mitte Januar 1949 ihren Vorschlag.

5. Mai 1949: Beim Richtfest für den Plenarsaal. © Bestand Erna Wagner-Hehmke, Stiftung Haus der Geschichte

Das zerstörte Bonn zeigt Erna Wagner-Hehmke übrigens so gut wie gar nicht. Das hat auch mit ihrem Auftrag zu tun: Die Staatskanzlei des neuen Landes Nordrhein-Westfalen wollte Bilder für die Pressearbeit haben und jedem Abgeordneten, jeder Abgeordneten nach Abschluss der Beratungen ein persönliches Fotoalbum überreichen. Sie sollten positive Eindrücke der Stadt mit nach Hause nehmen und für die Idee gewonnen werden, dass Bonn der Regierungssitz der Bundesrepublik wird.

Die ehemalige Pädagogische Akademie. © Dorothee Nolte

Das ist bekanntlich gelungen. Bonn wurde provisorische Hauptstadt und blieb es bis 1991, die Pädagogische Akademie wurde zum „Bundeshaus“: Im Nordflügel des Bundeshauses tagte der Bundesrat von 1949 bis 2000. Im damaligen Plenarsaal ist heute eine Ausstellung „Unser Grundgesetz“ zu sehen.

Der Weg der Demokratie

Das Bundeshaus ist auch die erste Station auf dem „Weg der Demokratie“, den man in Bonn ablaufen kann: Er führt unter anderem zum neu errichteten Plenarsaal, in dem die Sitzungen des Deutschen Bundestages von Oktober 1992 bis Juli 1999 stattfanden, zum Plenarsaal Wasserwerk (1986-1992), das ehemalige Abgeordnetenhaus „Langer Eugen“, das heute den UN-Campus beherbergt, zum Bundeskanzleramt und Kanzlerbungalow, zu Villa Hammerschmidt und Palais Schaumburg.

Das Haus der Geschichte, 1994 eröffnet, zeigt in seiner großen multimedialen Ausstellung „Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945“ auch Objekte aus der Zeit des Parlamentarischen Rats, zum Beispiel Tische, an denen die Abgeordneten saßen.

Die „Väter“ der Verfassung, darunter vier Frauen. © Dorothee Nolte

Eine zeitgenössische Zeitungsseite zeigt „die Väter des Grundgesetzes“, unter denen die vier Frauen wie selbstverständlich subsumiert sind. Dass Frauen im Parlamentarischen Rat derart schockierend unterrepräsentiert waren, war den Journalisten offenbar keinen Kommentar wert.

Heutige Besucherinnen und Besucher mögen auch daran erkennen: wie weit der Weg zum Grundgesetz war – und wie weit der Weg von der Unterzeichnung am 23. Mai 1949 bis zur tatsächlichen Gleichberechtigung war, und noch ist.