Am Albertplatz fing alles an Auf den Spuren Erich Kästners in Dresden und Berlin

Der Junge sitzt auf der Mauer, die nackten Füße ausgestreckt, den Kopf dem Dresdner Albertplatz zugewandt. 1999 wurde die Bronzeskulptur hier befestigt – und passt ideal zu diesem Ort. Denn hier hat Erich Kästner als Kind ja tatsächlich oft und gern gesessen. So viel gab es dort zu sehen! Lastwagen, Straßenbahnen, Kutschen, Autos und Fußgänger, ein unaufhörliches, quirliges Treiben beobachtete er. Und noch immer ist hier einiges los.

„Der Albertplatz war die Bühne. Ich saß zwischen Jasmin und Bäumen und konnte mich nicht satt sehen“, erinnerte sich Kästner in seinem erst 1957 veröffentlichten Buch „Als ich ein kleiner Junge war.“ Zu diesem Zeitpunkt war Erich Kästner schon 57 Jahre alt. Dass er seine Kindheit nun Revue passieren ließ, zeigt einmal mehr, wie wichtig ihm seine Heimatstadt Dresden war. 20 Jahre hatte er hier verbracht, bevor er, 1927, nach einigen Jahren in Leipzig, nach Berlin gezogen war.

Erich Kästner im Jahr 1955 © picture-alliance/dpa/Georg Goebel

Was ist heute noch vorhanden von „seinen“ Orten in Elbflorenz? Das Geburtshaus in der Königsbrücker Straße 66 schmückt eine Erinnerungstafel, die beiden nah gelegenen Häuser Nr. 48 und Nr. 38, in denen die Familie Kästner lebte, haben den Krieg unbeschadet überstanden.

Spielzeugsoldaten auf der Treppe

Stadtführerin Anett Orzyszek führt uns ins Treppenhaus der Nr. 48, wo der kleine Kästner oft seine Spielzeugsoldaten auf der Treppe aufgebaut hatte. „Und der Briefträger und die kleine Frau Wilke mussten Riesenschritte machen, wie die Störche im Salat, um Sieg und Niederlage nicht zu gefährden“, schreibt Kästner in seinem Buch.

Ida und Erich Kästner, seine Eltern, waren nicht auf Rosen gebettet. Seine Mutter hatte sich mit über 30 Jahren noch zur Friseurin ausbilden lassen, um die Ausbildung ihres Sohnes unterstützen zu können. Sie empfahl sich „zur Ausführung der einfachsten bis elegantesten Tages-,Ball und Braut-Frisuren, Ondulation, Kopfwaschen.“

Die Gegend in der Dresdner Neustadt ist noch immer eine spannende Alternative zum barocken Dresden. Hier wohnen Studenten und junge Familien, existieren kleine Lokale, Bars und Läden. Gentrifizierung lauert, doch bisher konnte der Kiez seine bunte Mischung erfolgreich verteidigen. Noch gibt sogar das Floristengeschäft Stammnitz, wo Emil seiner Mutter „Sonntagsblumen“ kaufte. Dem Laden in der Louisenstraße hat der Schriftsteller auch in seinem Kinderbuch „Emil und die Detektive“ ein Denkmal gesetzt.

Sie hätten uns vorher sagen müssen, dass man für dieses Haus so viel Zeit braucht. Besucherpaar des Dresdener Erich Kästner Museums

Etliche von Kästners Orten aber sind verschwunden. Der Turnverein in der Alaunstraße wurde im Bombenhagel zerstört, ebenso die Bürgerschule in der Tieckstraße oder die alte Dreikönigskirche, in der er getauft wurde. Die Kirche wurde in den späten 1980er-Jahren wieder aufgebaut.

Auch die schmucke, zweistöckige Villa Augustin des Onkels Franz in der Antonstraße 1 / Ecke Albertplatz wurde von Bomben getroffen. Der erfolgreiche Pferdehändler hatte sie, nicht zuletzt auf Druck „der Leute“, wie Kästner schrieb, gekauft. „Wer so reich geworden ist, sagten sie, der muss seinen Reichtum zeigen! Er braucht einen Palast.“

Der „Palast“ wurde nach der Wende rekonstruiert und beherbergt nun das Erich Kästner Museum. Der irische Architekt und Künstler Ruairi O’Brien hat es als interaktives Micromuseum konzipiert, mit beweglichen Modulen nebst vielen Schubladen. Indem die Besucher die Schubladen inspizieren, Gegenstände entdecken und Texte lesen, tauchen sie auf geniale Weise immer tiefer in Kästners Leben und Werk ein. Entsprechend beklagte ein Besucherpaar, dass man ihnen doch vorher hätte sagen müssen, wie viel Zeit man für dieses Museum veranschlagen muss.

Werke des Autors im im Erich Kästner Museum in Dresden. © IMAGO/Max Gaertner

Kästner, so zeigen seine Kindheitserinnerungen, war glücklich in Dresden. Auch wenn die Sorge um seine Mutter immer größer wurde. „Ich fand sie ja, die hastig bekritzelten Zettel, wenn ich aus der Schule kam! Auf dem Küchentisch lagen sie. ‚Ich kann nicht mehr!‘ stand darauf. ‚Such mich nicht!‘ stand darauf. ‚Leb wohl, mein lieber Junge!‘ stand darauf. Dann jagte er los, „fast blind vor Tränen, durch die Straßen, elbwärts und den steinernen Brücken entgegen.“ Er fand sie, jedes Mal.

Wie sehr ihn diese Erlebnisse prägten, gar traumatisierten, zeigt wohl auch, dass seine Romanfigur „Fabian“ von der Augustusbrücke stürzt, um ein Kind zu retten und dabei selbst ertrinkt. Den Roman hat das „tjg junge theater dresden“ jetzt unter dem Titel „Fabian oder der Gang vor die Hunde“ sehr anspruchsvoll auf die Bühne gebracht. Die nächsten Aufführungen am spannenden Spielort Kraftwerk Mitte werden im September wieder aufgenommen.

Erich Kästner Museum Dresden Das Museum in der Villa Augustin (Antonstraße 1) ist Sonntag und Montag sowie von Mittwoch bis Freitag geöffnet. Weitere Infos unter kästnerhaus-literatur.de

Als Kästner in Berlin ist, schreibt er seiner Mutter fast täglich. Am 14. Februar 1945 hört er von den schweren Luftangriffen auf Dresden. Erst am 27. Februar erfährt er, dass seine Eltern am Leben sind. Als er hinfährt, findet er „sein Dresden“ nicht mehr. „Man geht hindurch, als liefe man im Traum durch Sodom und Gomorrha“, schreibt er im September 1946.

„Das Japanische Palais, in dessen Bibliotheksräumen ich als Doktorand büffelte? Zerstört … Die Frauenkirche, der alte Wunderbau, wo ich manchmal Motetten mitsang? Ein paar klägliche Mauerreste … Die Oper? Der Europäische Hof? Das Alberttheater? Kreutzkamm mit den duftenden Weihnachtsstollen? Das Hotel Bellevue? (…) Und die anderen Erinnerungsstätten, die nur mir etwas bedeutet hätten? Vorbei. Vorbei.“ Und, wie um diesen Schmerz noch zu übertreffen, sieht er: „Die vielen Kasernen sind natürlich stehengeblieben!“

Erich Kästner in Berlin

Auch, wer sich in Berlin auf die Spuren Erich Kästners heften will, hat es schwer. Verschwunden sind die meisten jener Orte, die er geliebt hatte. Seiner Mutter schrieb er 1927: „Berlin ist das einzig Richtige. Jedenfalls der einzige Boden in Deutschland, wo was los ist.“ In seinem sehr empfehlenswerten Buch „Kästners Berlin“ stellt Autor Michael Bienert fest: „Keines der berühmten Lokale um den Kurfürstendamm ist noch auffindbar.“ Auch Kästners Stammlokal Café Carlton am Nürnberger Platz, in dem er so gern Mohnstrudel bestellte und wohl große Teile von „Emil und die Detektive“ schrieb, existiert nicht mehr.

Erich Kästner wohnte in Berlin in der Prager Straße 6. An dem Haus, das heute dort steht, befindet sich eine Gedenktafel und ein Wandbild mit dem Umschlag seines berühmtesten Buches „Emil und die Detektive“. © Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

In der Nähe hatte Kästner zunächst ein möbliertes Zimmer bezogen, bevor er sich Ende 1929 eine Wohnung in der Roscherstraße leistete. „Im 4. Stock, Fahrstuhl. Neubau (…) Die Wohnung selber: 3 Zimmer, Morgensonne, Balkon, Bad, Klosett…“ beschrieb er seiner Mutter die neue Bleibe.

Für Kästner lief es gut. Im Herbst 1929 war sein Buch „Emil und die Detektive“ erschienen, mit überwältigendem Erfolg. Auch dieser Kinderroman kann, zumindest in Teilen, noch als literarischer Stadtführer dienen. Den Bahnhof Zoo schließlich gibt es noch, den Nikolsburger Platz und das Metropol. „Ein wundervolles Standquartier“, findet die Buchfigur Emil, und der „Professor“, Anführer des Spürnasentrupps, ergänzt zufrieden: „Untergrundbahnhof gegenüber, Anlagen zum Verstecken, Lokale zum Telefonieren.“

Die Nazis belegten Kästner mit Schreibverbot

Anders als „Fabian“, Kästners einziger Roman für Erwachsene, wird das Buch „Emil und die Detektive“ am 10. Mai 1933 nicht auf dem Opernplatz (seit 1947 Bebelplatz) verbrannt. Als seine und rund 20.000 Schriften seiner Kollegen in den Flammen landeten, war Kästner zugegen. Eine Frau erkannte ihn und rief seinen Namen, doch er blieb unbehelligt.

Erich-Kästner-Denkmal in Dresden © stock.adobe.com

Warum der mit Schreibverbot belegte Kästner in Deutschland blieb, seziert Tobias Lehmkuhl in seinem kenntnisreichen Buch „Der doppelte Erich. Kästner im Dritten Reich.“ Auf Geheiß von Goebbels hatte Kästner unter Pseudonym sogar das Drehbuch zum Film „Münchhausen“ (1943) geschrieben. Warum er nicht emigrierte, formulierte er einmal in wenigen Zeilen: „Ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen. Mich lässt die Heimat nicht fort. Ich bin wie ein Baum – der in Deutschland gewachsen – wenn’s sein muss, in Deutschland verdorrt.“

1945 flieht Kästner mit dem Ufa-Filmteam nach Tirol, zieht dann nach München. 1967, im Rahmen einer P.E.N.-Veranstaltung, kommt er zu einer Lesung nach Dresden. Das Publikum im Gobelinsaal der Gemäldegalerie besteht aus geladenen Parteigenossen. Kästners Literatur des „bürgerlichen Humanisten“, wie er in der DDR genannt wurde, gab es nur mit Beziehungen. Die Umstände seiner Lesung, äußerte Kästner später, hätten seinen Erwartungen nicht entsprochen.

Die Dresdner haben, wenn auch notgedrungen lange heimlich, immer zu ihm gehalten. 1990 wurde Kästner zu Ehren an der Ecke Alaunstraße / Albertplatz noch ein bronzenes Denkmal aufgestellt. Ein hoher Stapel Bücher findet sich da, gekrönt von einem Hut, daneben Kaffeetasse und Schreibblock. So geben ihm die Bürger all die Liebe zurück, die Erich Kästner für seine Heimatstadt empfand.