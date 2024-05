Am See, am Fluss, auf dem Grünen Hügel Das sind die schönsten Klassikfestivals 2024

Einst gab es nur sie: Mit den Bayreuther Festspielen hatte Richard Wagner 1876 als erster die Idee, ein musikliebendes Publikum im Sommer an einem Ort zu versammeln. Und bis 1913 – als die ersten Festspiele in der Arena von Verona stattfanden – besaß Bayreuth auch quasi das Monopol darauf.

Gezeigt werden im einzig für die Werke Wagners erbauten Festspielhaus auf dem Grünen Hügel die zehn kanonischen Opern des Meisters, von denen reihum jedes Jahr eine neu inszeniert wird, die dann die Festspiele traditionell am 25. Juli eröffnet. Noch nie wurden diese nicht von einem Mitglied der Wagner-Familie geleitet: Auf Wagners Gattin Cosima folgte sein Sohn Siegfried, dann dessen Gattin Winifred, die Enkel Wieland und Wolfgang und seit 2008 Urenkelin Katharina Wagner. Deren Vertrag läuft bis 2025, noch ist unklar, ob sie bleibt.

Dieses Jahr werden die Festspiele mit einer Neuinszenierung von „Tristan und Isolde“ eröffnet, in der Regie von Thorleifur Örn Arnarsson, mit dem Bayreuth-gestählten Österreicher Andreas Schager als Tristan und Camilla Nylund als Isolde. Im Zusatzprogramm sind neben dem „Fliegenden Holländer“ für Kinder auch zwei Open-Air-Konzerte im Festspielpark geplant.

Hochkarätiges an der Salzach

Auch wenn Thomas Bernhard in „Der Untergeher“ Salzburg als Ort beschreibt, an dem sich die Studenten des Konservatoriums vom Mönchsberg aus nur in den Tod stürzen können: Die allermeisten Besucher finden die erzbischöfliche Stadt an der Salzach doch zauberhaft.

Die Hofstallgasse in Salzburg während der Festspiele © Kolarik

Seit über 100 Jahren, genauer seit 1920, finden hier die von Max Reinhardt und Hugo von Hofmannsthal gegründeten Festspiele statt, mit hochkarätigen Opern- und Schauspielaufführungen im Großen Festspielhaus, im Haus für Mozart, der Felsenreitschule, im Landestheater oder auf der Perner-Insel. Und natürlich mit der alljährlichen Aufführung des „Jedermann“ auf dem Domplatz.

Anders als in Bayreuth liegt in Salzburg nicht die Aura eines einzigen Komponisten über allem, auch wenn die Werke von Mozart und Richard Strauss häufig im Fokus sind. Neben Strauss‘ „Capriccio“ werden dieses Jahr eine der bekanntesten sowie eine der unbekanntesten Opern Mozarts aufgeführt: „Don Giovanni“ und „La Clemenza di Tito“.

Die Programmvielfalt ist größer und Salzburg als Stadt attraktiver und charmanter als das doch etwas spröde fränkische Residenzstädtchen Bayreuth. Unbedingt probieren: die herrlich zeitvergessene Atmosphäre im Café Bazar direkt am Salzachufer, im vielleicht einzigen wirklichen Wiener Kaffeehaus außerhalb von Wien.

„Der Freischütz“ am Bodensee

Österreich hat den kleinsten Anteil am Bodensee – doch zugleich den dramatischsten, hier rücken die Alpen am dichtesten ans Ufer heran. Und genau hier, in Bregenz, an strategisch genialer Stelle, finden seit 1947 die Festspiele statt, mit einer riesigen Bühne auf dem Wasser und einem Blick, der in gerader Westlinie über den See geht.

Blick über den Bodensee bei Bregenz © Karl Forster

Das andere Ufer ist aus dieser Perspektive nicht zu sehen, die Erdkrümmung macht sich bereits bemerkbar. Die Seebühne wird mit einem speziell für Bregenz entwickelten Soundsystem bestückt, Inszenierungen wuchern mit spektakulären Bühnenbildern und sind jeweils zwei Jahre zu sehen.

2024 steht wieder eine Premiere an: Philipp Stölzl inszeniert Carl Maria von Webers mythengetränkte deutsch-romantische Oper „Der Freischütz“, die 1821 im Berliner Schauspielhaus, dem heutigen Konzerthaus, uraufgeführt wurde. Seit 1980 ergänzt das regensichere Bregenzer Festspielhaus das Angebot, hier sind Konzerte und immer eine weitere Operninszenierung zu hören – dieses Jahr „Tancredi“ von Gioachino Rossini.

Klotzen statt kleckern in Verona

Die Arena von Verona ist schon ein Hammer: Besucher erklimmen 2000 Jahre alte Steinstufen und lassen sich, oben angekommen, den Hauych der Geschichte durchs Gesicht wehen. Sie blicken auf eines der am besten erhaltenen römischen Bauwerke in Italien. Praktisch die komplette Stadt, am Austritt der Etsch aus den Alpen, ist um das Amphitheater herum gebaut. Kein Wunder, dass man sich schon relativ früh Gedanken gemacht hat, wie dieser Ort für Festspiele genutzt werden könnte.

Die Arena di Verona während einer Aufführung von „Carmina Burana“ © Ennevi

1913 wurden die Opernfestspiele in der Arena eröffnet, mit Giuseppe Verdis Oper „Aida“, die seither einen festen Platz im Spielplan hat. In einem riesigen Rund wie diesem muss man klotzen, nicht kleckern, und keiner wusste das besser als der 2019 verstorbene Regisseur Franco Zeffirelli, dessen pompös-opulente Inszenierungen lange den Spielplan prägten.

Vergangenes Jahr, zur 100. Ausgabe der Festspiele (wegen Weltkriegen und Pandemie fielen insgesamt zehn Jahrgänge aus), wurde Zeffirellis „Aida“ durch eine modernistisch-kühle Inszenierung von Stefano Poda ersetzt, in der Grau und Silber dominieren. Diese Inszenierung wird auch in diesem Jahr wieder zu sehen sein, doch Zeffirellis Arbeiten sind weiterhin im Spielplan, darunter „Turandot“ und „Carmen“.

Barock und Frühklassik in Potsdam

Vom Genius loci leben auch die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, die nach der Wende neu gegründet wurden, aber auf ein in den 1950er-Jahren erstmals veranstaltetes Festival zurückgehen. Der herrliche Park sowie seine Bauten und Schlösser werden mit einem bunten Programm bespielt: Neues Palais, Orangerieschloss, Neue Kammern und Friedenskirche, aber auch der Neue Garten wird bespielt oder das Foyer des Nikolaisaals.

Abschlussfeuerwerk bei den Musikfestspielen Postdam Sanssouci © Stefan Gloede

Geprägt wurde das Antlitz Potsdams in der Zeit Friedrichs II., entsprechend steht Musik des 18. Jahrhunderts, also Barock und Frühklassik, im Vordergrund, aber auch Hochklassik und Romantik. Das Motto, das Festivalleiterin Dorothee Oberlinger für dieses Jahr ausgegeben hat, lautet „Tanz“ und zieht sich durchs ganze Programm.

Auch eine Opernausgrabung ist jedes Jahr im Schlosstheater im Neuen Palais zu besichtigen, 2024 wird das „Adriano in Siria“ sein („Hadrian in Syrien“, gemeint ist der römische Kaiser) von Carl Heinrich Graun aus dem Jahr 1746. Oberlinger und ihr „Ensemble 1700“ werden das Stück zweifellos zu feurigem Leben erwecken, so wie sie das jedes Jahr tun.

250 Jahre Rheinsberger Schlosstheater

So manches kommt in Rheinsberg, quasi vor den Toren Berlins gelegen, zusammen: die glückliche Lage am Ufer eines Sees inklusive Sonnenuntergang am gegenüberliegenden Ufer, das Vorhandensein eines schönen Schlosses, die Tradition als Musenhof des Prinzen Heinrich, Bruder von Friedrich II.

Ein Konzert bei der Kammeroper Schloss Rheinsberg im Schlosshof © Uwe Hauth

Der inzwischen verstorbene Komponist Siegfried Matthus etablierte hier nach der Wende entschlossen ein Kammeroperfestival, dessen Besetzung sich jeweils aus einem jährlichen Gesangswettbewerb junger Talente speist. Inzwischen ist Georg Quander, Ex-Intendant der Berliner Staatsoper Unter den Linden, Künstlerischer Leiter. Er hat die Spielzeit 2024 unter das Motto „Troja“ gestellt.

Bei den von Quander eingeführten Osterfestspielen hatte in diesem Jahr „Iphigenie in Aulis“ Premiere, eine der berühmten Reformopern von Christoph Willibald Gluck, sie wird am 6. Juli im Heckentheater unter freiem Himmel wiederaufgenommen. Ihr Gegenstück soll ab 25. Juli „Dido – Königin von Karthago“ des Gluck-Zeitgenossen Niccolò Piccinni im Schlosshof sein: Während Glucks Oper von Ereignissen erzählt, die sich vor Beginn des Trojanischen Krieges zugetragen haben, widmet sich Piccinni dessen Nachgeschichte.

Übrigens stammt „Iphigenie in Aulis“ aus 1774 – im selben Jahr wurde auch das Rheinsberger Schlosstheater eröffnet. Dessen 250. Jubiläum prägt ebenfalls den diesjährigen Spielplan der Kammeroper.

Französischer Gegenpol zu Bayreuth und Salzburg

Ach, die Provence! Mediterrane Luft, Lavendelblüte bis zum Horizont, schimmernde Kalksteinfelsen, und immer scheint das Mittelmeer gleich um die Ecke zu liegen. Mittendrin: Das schöne Aix-en-Provence, einst Hauptstadt der Region, benannt nach heißen Quellen („Aix“ vom lateinischen „Aqua“), Geburts- und Lebensort Paul Cézannes, seit 1948 auch Festspielort.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Festival d’Aix-en-Provence als expliziter französischer Gegenpol zu Bayreuth und Salzburg gegründet, mit einem starken Mozart-Schwerpunkt.

Eingang in den Erzbischöflichen Palast in Aix-en-Provence © Vincent Beaume

Räumliches Herzstück ist der Hof des erzbischöflichen Palastes (Théâtre de l’Archevêché), wo die Aufführungen unter freiem Himmel stattfinden, seit 2007 steht auch ein moderner Theaterneubau zur Verfügung, das Grand Théâtre de Provence.

Eröffnet wird das Festival dieses Jahr mit einem Paukenschlag, den beiden Gluck-Opern „Iphigenie in Aulis“ und der fünf Jahre später entstandenen „Iphigenie auf Tauris“, beide an einem Abend! Daneben stehen unter anderem Mozarts „La clemenza di Tito“, Puccinis „Madama Butterfly“ sowie Musik von Rameau, Monteverdi, Peter Maxwell Davies und György Kurtág auf dem Programm.

In Franken steht Berlin im Mittelpunkt

Ein Besuch des fränkischen Bad Kissingen lohnt sich immer, für Berliner dürfte es sich dieses Jahr besonders heimisch anfühlen: Steht doch die Hauptstadt im Mittelpunkt des von Intendant Alexander Steinbeis, ehemals Direktor des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin (DSO), ausgetüftelten Programms des Kissinger Sommers. Unter dem Motto „Ich hab noch einen Koffer in …“ reisen viele Ensembles von der Spree an die Saale.

Auch zu Besuch in Bad Kissingen: Die französische Pianistin Hélène Grimaud. © Mat Hennek

Das DSO ist natürlich dabei, zudem Rundfunk-Sinfonieorchester und Konzerthausorchester, Rias Kammerchor, Deutsche und Komische Oper, außerdem Sänger und Künstlerinnen wie Tim Fischer, Ades Zabel oder Désirée Nick. Hélène Grimaud und Grigory Sokolov geben Solo-Klavierabende.

Seit Bismarcks Zeiten sind die Verbindungen zwischen Berlin und dem inzwischen zum Unesco-Welterbe zählenden Kurstädtchen besonders ausgeprägt, es gab einst sogar einen direkten D-Zug ab Anhalter Bahnhof nach Bad Kissingen.