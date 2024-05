Das Quartett SDLW Von der Freiheit, gebunden zu sein

Beim Begriff „Quartett“ denken viele wahrscheinlich erstmal an Streicher. Dass das musikalische Universum auch in der Kammermusik natürlich viel größer ist, zeigt das Beispiel von SDLW: Dieses Quartett ist nicht nur in Bezug auf die Instrumente Klavier, Schlagzeug, Vibraphon und Kontrabass anders, sondern auch im Stil.

Die vier Stimmen erklingen zusammen, reagieren unablässig aufeinander, ein kollektives Atmen – und doch bildet jede für sich ein, wenn man so will, isoliertes Klangereignis. Tamara Stefanovich, Christopher Dell, Christian Lillinger und Jonas Westergaard komponieren sozusagen in Echtzeit, aber ihre Musik hat nichts mit Jazz-Improvisation zu tun, sie beruht auf einem strikten Grundgerüst. Es ist diese Parallelität von Gemeinschaft und Eigenständigkeit, von Struktur und Freiheit, die den Stil von SDLW so produktiv verwirrend macht – anzuhören auf dem gleichnamigen Album.

Unorthodoxe klassische Musik

Bei der Konferenz Classical Next, die an diesem Montag in Berlin beginnt, werden SDLW einer der Showcases sein. Die gehören also zu den 15 Ensembles, die im Laufe der nächsten fünf Tage vor Fachpublikum auftreten und demonstrieren, wie unorthodoxe klassische Musik aussieht und sich in Zukunft weiter entwickeln kann. Neben SDLW heißen diese Formationen etwa „Free the Franz/Chaos String Quartett“, „Ensemble Interactivo de la Habana“ oder „8 Pipers for Philip Glass“.

Die Konferenz Classical Next findet erstmals in Berlin statt, im Kino Colosseum und im Holzmarkt. Auf Panels und in Workshops soll das Thema „Innovation in der klassischen Musik“ in all seinen Aspekten ausgeleuchtet werden, etwa beim Nachwuchs, bei den Tonträgern, der Vernetzung.

Entstanden ist SDWL vor fünf Jahren. Zunächst gab es nur die drei Herren, das Trio DLW, während die serbische Pianistin Tamara Stefanovich, klassisch ausgebildet und auf zeitgenössische Musik von Stockhausen oder Boulez spezialisiert, eine Solokarriere verfolgt hart (und verfolgt).

Die Fachkonferenz Classical Next präsentiert zum 11. Mal die Welt der Möglichkeiten an Innovationen in der klassischen Musik, sie findet dieses Jahr erstmals in Berlin statt. Alle Informationen zum Programm auf www.classicalnext.com

„Die vier fanden zusammen, als Tamara entdeckte, wie spannend es sein kann, eine eigene musikalische Grammatik im Quartett zu entwickeln, vier Takte zu wiederholen, zu loopen, anders zu gestalten“, erzählt Sebastian Solte vom Label Bastille Musique, bei dem das Album erschienen ist. Er ist auch Manager des Trios DLW.

Das musikalische Material, das häufig auf Stücken von Boulez oder Ligeti basiert, wird also live weitergesponnen und transformiert. Ständig stehen die vier bei ihren Konzerten im Kontakt, während sie die notierte Musik als „verinnerlichte Basis“ weiterentwickeln. Das Prinzip Improvisation erforscht Vibraphonist Christopher Dell übrigens auch auf einem ganz anderen Gebiet: Er ist nicht nur Musiker, sondern auch Professor für Städtebau und Stadterneuerung an der Universität der Künste.

Hier, in Berlin, sind SDLW auch mehrmals aufgetreten: In der Neuen Nationalgalerie, in der Musikbrauerei, im Kühlhaus. Demnächst vielleicht auch in einer der etablierten Locations, im Pierre Boulez Saal oder im Kammermusiksaal? Ganz soweit ist es noch nicht, doch 2025 ist immerhin schon mal die Hamburger Elbphilharmonie dran.