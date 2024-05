Probieren geht über studieren Wo Berliner Kinder zu Kulturschaffenden werden 

Ideen entwickeln, ausprobieren und experimentieren: Kinder machen das ständig und ganz von selbst. Kreative Erfahrungen stärken das Selbstbewusstsein und machen Mut und Lust, sich aktiv im Umfeld einzubringen. Den künstlerischen Raum dafür bieten in Berlin zum Beispiel Museen und kommunale Einrichtungen mit kulturellen Angeboten.

Etwa die offene Druckwerkstatt im Kurt Mühlenhaupt Museum in Berlin-Kreuzberg. Hier können Familien und Kinder ab drei Jahren jeden Sonntag eine eigene Druckplatte herstellen und damit drucken. „Wir versuchen, den Kindern möglichst viel Freiheit zu lassen“, sagt Christina Schulz, die künstlerische Leiterin im Museum. Das Angebot werde sehr gut angenommen, die Kinder und Familien kämen aus ganz Berlin. „Mittlerweile ist die Druckwerkstatt zum Treffpunkt geworden“, sagt Schulz.

Jeden Sonntag geöffnet: die Druckwerkstatt im Kreuzberger Kurt Mühlenhaupt Museum. © Kurt und Hannelore Mühlenhaupt Stiftung

Beim gemeinsamen Drucken nehmen Kinder die Erfahrung mit: Ich kann was! „Sie werden angeregt und motiviert, sich zuzutrauen, dass sie Kunst schaffen können.“ Die Teilnahme an der Druckwerkstatt ist kostenfrei, die entstandenen Bilder und die Druckplatte dürfen mitgenommen werden. Workshops kann man auch für Kindergeburtstage, Schulklassen, Kindergarten- und andere Gruppen buchen.

Offene Druckwerkstatt im Kurt Mühlenhaupt Museum Fidicinstraße 40, 10965 Berlin-Kreuzberg, Tel. 030 - 61 62 75 05, muehlenhaupt.de

Ebenso offen für alle ist der Kinderchor Vokalhelden. An verschiedenen Standorten in Berlin können Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren im Chor singen, in vier Altersgruppen angeleitet von professionell ausgebildeten Musikern und Chorleiterinnen.

Die Vokalhelden wurden 2013 auf Initiative von Sir Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern gegründet. Mittlerweile ist der Träger der Vokalhelden e. V. Einsteigen könne man jederzeit, so Salome Beber, die Geschäftsführerin des Vereins. Teilnehmer werden um Spenden gebeten.

Ziel der Vokalhelden ist es, möglichst viele Kinder und Jugendliche unabhängig von Herkunft, Muttersprache, körperlichen Beeinträchtigungen oder finanziellen Mitteln für das gemeinsame Singen zu begeistern, heißt es auf der Webseite.

Der Kinderchor Vokalhelden in der Berliner Philharmonie © Stephan Rabold, Berliner Philharmoniker

„Singen ist gut für die Persönlichkeit, auch das Auftreten auf der Bühne, hinzu kommt der Spaß am Singen und das Teilen des Erfolges mit der Familie – das stärkt das Selbstbewusstsein“, sagt Salome Beber.

Und die Nachfrage sei groß. Viele blieben lange dabei, von der Mini-Gruppe bis zum Jugendchor.

Kinderchor Vokalhelden Weitere Infos unter vokalhelden.de oder per Mail via kontakt@vokalhelden.de

Mitsingen könne man derzeit noch in Hellersdorf und Moabit. Das nächste Mal live zu sehen und zu hören sind die Vokalhelden im Juni beim „Youngstar-Festival“ in der Philharmonie Berlin.

Zusammen Musik machen

Im Musikboot im „Kreativhaus“ auf der Fischerinsel in Mitte sind Kinder ab sechs Jahren eingeladen, gemeinsam mit einem musikalischen Leiter ein Projekt zu verwirklichen. So sei bereits eine CD mit eigenen Liedern entstanden, sagt Katja Dusold, Koordinatorin im Mehrgenerationenhaus, in dem das Kreativhaus untergebracht ist.

Aufführung des Stücks „Der Zauberwald“ © Viktoria Soltis-Doan

Dabei gehe es vor allem um die soziale Komponente der Zusammenarbeit in der Gruppe. „Das Feedback von Kindern und Eltern ist sehr gut“, sagt sie. Im Februar führten die Kinder ihr musikalisches Stück „Der Zauberwald“ auf.

Kreativhaus auf der Fischerinsel Fischerinsel 3, 10179 Berlin-Mitte, Kontakt unter Tel. 0178 - 698 47 61 oder per Mail unter mgh-kreativhaus@fippev.de

Das Musikboot ist ein kostenloses Angebot für alle Kinder aus dem Kiez. Finanziert wird es durch Spenden und Projektgelder. Bis zu zehn Kinder können mitmachen. Aktuell sind noch wenige Plätze frei.

Gestalten und mit Worten spielen

Malen, zeichnen, künstlerisch gestalten oder mit Worten spielen können Kinder in Kursen an der kommunalen Jugendkunstschule Atrium in Reinickendorf. Die Teilnahmegebühr beträgt 90 Euro für ein ganzes Schuljahr oder 45 Euro für ein halbes Schuljahr lang .

Für den schmalen Geldbeutel gibt es Entlastung: Wer einen Berlinpass hat, könne sich die Kosten erstatten lassen, so Annette May, die stellvertretende Leiterin der Schule. Mehr als 30 Kurse pro Woche bietet die Jugendkunstschule an in den Bereichen Theater/Tanz, Bildende Kunst/Medien sowie Literatur. „Aktuell nutzen circa 250 Kinder und Jugendliche am Nachmittag unsere Angebote”, sagt May.

In der Reinickendorfer Jugendkunstschule können Kinder mit Worten spielen. © WRITET

Platz für das vielseitige Programm ist in der größten Jugendkunstschule Deutschlands genug vorhanden. Unter anderem verfügt sie über Ballett- und Tanzräume, einen Malersaal, Holz-, Metall-, Textil- und Keramikwerkstätten, einen Computerraum und Bühnen.

Jugendkunstschule Atrium Senftenberger Ring 97, 13435 Berlin-Reinickendorf, Tel. 030 - 40 38 29 60, atrium-berlin.de

Ein besonderes Programm gibt es in den Sommerferien: Dann stehen Extrakurse zur Auswahl, die für 25 Euro gebucht werden können.

Mehr als Theater

Seit 2011 ist der Jugendclub im Heimathafen Neukölln kostenlos offen für junge Menschen zwischen zwölf und 26 Jahren. Hier können sie auf der Bühne ihre Perspektive auf aktuelle Themen und klassische Stoffe zeigen.

Ensemble des Theaterstücks „Life Train“, das 2023 im Heimathafen Neukölln lief. Das Stück beruht auf einer Idee von Mohammad Eliraqui vom Verein Act Berlin. © Friederike Faber

„Wir versuchen ein Ventil zu sein für die Jugendlichen. Jeder bekommt die Möglichkeit, seine eigene Story zu erzählen”, sagt Mohammad Eliraqui vom Verein Act Berlin. Eliraqui spielte als Jugendlicher selbst im Jugendclub, heute leitet er die Theatergruppe. Einem größeren Publikum bekannt wurde er als Hauptdarsteller in dem Film „Ein nasser Hund“ (2021).

Jugendclub im Heimathafen Neukölln Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin-Neukölln, heimathafen-neukoelln.de Veranstaltet werden die Theatergruppen-Projekte vom Verein Act. Infos unter act-berlin.de

Für ihn sei das Theaterspielen früher eine wichtige Erfahrung gewesen: „Es war der erste Ort, an dem ich meine Emotionen rauslassen konnte. Heute bin ich beruflich Schauspieler, das habe ich dieser Bühne zu verdanken”, sagt Eliraqui.

Die Treffen des Jugendclubs finden jeden Montag statt. Das aktuelle Stück „Zuflucht” feiert Premiere am 31. Mai. Für einzelne Aufführungen gibt es noch Karten.