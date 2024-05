Wörlitz und Co. Welche Welterbestätten sich von Berlin gut erkunden lassen

An diesem Tag wird es grummeln in Wörlitz. Eine unheimliche Stimmung wird sich über das sonst so idyllische Gartenreich legen, es wird dräuen und dröhnen, rumpeln und rauchen, und dann – wird er ausbrechen, rot und feurig: der Vesuv.

Der künstliche Vulkan im Gartenreich Dessau-Wörlitz ist ein Besuchermagnet. © Bildarchiv/Fräßdorf

Und alle werden klatschen und sich freuen. Denn der Vesuv in Wörlitz, Teil des Unesco-Welterbes Gartenreich Dessau-Wörlitz, unterscheidet sich vom echten Vesuv vor allem darin: Er bricht kontrolliert aus, geplant und völlig gefahrlos. In den letzten Jahren ist er aus technischen Gründen still geblieben, in diesem Jahr wird er Mitte August erstmals wieder poltern und dampfen.

Der kleine Vulkan ist von seinem Schöpfer zu erzieherischen Zwecken ins Gartenreich gepflanzt worden. Fürst Franz von Anhalt-Dessau (1740–1817) hatte nach einer Italienreise den Wunsch, auch der sesshaften Bevölkerung seiner Heimat die Wunder des Südens nahezubringen und ließ in seinem Schlosspark einen Mini-Vesuv samt neapolitanischer Villa und Amphitheater errichten, das Ensemble „Insel Stein“.

Von Italien inspiriert: Die Insel Stein mit Villa Hamilton und Vesuv-Nachbildung im Gartenreich Dessau-Wörlitz. © KsDW/Heinz Fräßdorf

Ein aufklärerischer Impuls also, mit viel Sinn für Show. Genau aus diesem Grunde ist das Gartenreich Dessau-Wörlitz im Jahr 2000 zum „Weltkulturerbe“ erklärt worden. Es sei, so die Begründung der Unesco, „ein herausragendes Beispiel für die Umsetzung philosophischer Prinzipien der Aufklärung in einer Landschaftsgestaltung, die Kunst, Erziehung und Wirtschaft harmonisch miteinander verbindet.“

52 Stätten in Deutschland haben diesen Status, 48 davon sind Kulturerbe- und vier Naturerbestätten. Sie alle begehen am 2. Juni den „Unesco-Welterbetag“ und locken mit besonderen Veranstaltungen, Führungen oder freiem Eintritt.

Gebaute Ideenlandschaft: Das Gartenreich Dessau-Wörlitz. © KsDW/Peter Dafinger

„Wir wollen auch ein Zeichen setzen für Toleranz und Völkerverständigung“, sagt Miles Spohr, Geschäftsführer des Vereins „UNESCO-Welterbestätten Deutschland“, in dem alle Stätten Mitglieder sind.

„Es heißt nicht umsonst Welterbe und wir möchten für den Erhalt und die Bekanntheit der Stätten für uns alle eintreten und die Identifikation der Bevölkerung mit ihnen erhöhen.“ Schließlich habe jeder von uns nach dieser Definition reich geerbt – und wisse es zum Teil noch gar nicht.

Das Bauhausgebäude Dessau zählt zusammen mit anderen Stätten des Bauhaus zu den 52 Welterbestätten in Deutschland. © Stiftung Bauhaus Dessau / Foto: Meyer, Thomas, 2019 / OSTKREUZ Eröffnung "Bauhaus Bauten Dessau: Originale neu erzählt", 18.4.2019

Von Berlin aus bieten sich viele Möglichkeiten, Welterbe-Stätten zu entdecken. Zunächst die drei vor Ort: Museumsinsel, die sechs „Siedlungen der Berliner Moderne“ und die Schlösser und Gärten von Potsdam und Berlin.

In der näheren Umgebung des Gartenreichs Dessau-Wörlitz befinden sich die Luther-Gedenkstätten in Eisleben, Wittenberg und Erfurt und das Bauhaus in Dessau und Weimar. Zu den Bauhaus-Stätten gehört auch die ehemalige Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bernau.

Blick in den überdachten Glasgang der früheren ADGB-Bundesschule in Bernau © imago/Jürgen Ritter

Auch Weimar mit der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek ist nicht weit von der Hauptstadt, ebenso Erfurt mit seinem – neu erworbenen – Titel für das mittelalterliche jüdische Erbe oder Quedlinburg mit seinen mehr als 1500 Fachwerkbauten und der burgartigen Stiftskirche.

Der Rokokosaal der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar ist reich dekoriert © Klassik Stiftung Weimar

Miles Spohr hat noch weitere Empfehlungen: „Die Montanregion Erzgebirge lädt zum Wandern und Erkunden ein, und der Muskauer Park ist ein meisterliches Beispiel der Gartenbaukunst im englischen Stil. Orientiert man sich mehr Richtung Ostseeküste, so kann man den Kreidefelsen im Jasmund Nationalpark bewundern und malerische Küstenstädte in Stralsund und Wismar genießen.“

Ein begehrter Titel

Möglicherweise werde in diesem Jahr die Residenzstadt Schwerin ebenfalls den Welterbe-Status erhalten. Der begehrte Titel ist für die jeweiligen Stätten übrigens nicht mit einer besonderen Förderung verbunden – wohl aber mit einem sehr aufwendigen Bewerbungsprozess und der Verpflichtung, den Ort und die Bauwerke zu erhalten und pflegen.

Ob am Welterbetag selbst oder später: Ein Besuch lohnt immer. In Wörlitz beispielsweise gibt es den ganzen Sommer über thematische Führungen und, in Zusammenarbeit mit dem Anhaltischen Theater Dessau, Wandel-, Schloss- und Seekonzerte.

In Wörlitz möglich: Konzerte im Park vom Wasser aus genießen. © KsDW/Heinz Fräßdorf

Im Juni wird zudem die Komödie „Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni im Amphitheater auf der Insel Stein aufgeführt. Der „Gartenreichsommer“ wird am Pfingstwochenende im Park und Schloss Luisium eröffnet, dessen Baubeginn sich 2024 zum 250. Mal jährt.

„Fürst Franz wollte keinen barocken Schlossgarten, der nur der fürstlichen Repräsentation dient, sondern einen Garten für die Volksbildung“, sagt Harald Meller, kommissarischer Leiter der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. „Dieser Garten, der erste Landschaftsgarten auf europäischem Festland, ist eine gebaute Ideenlandschaft, die Gebäude sind Manifestationen aufklärerischer Ideen.“

Der Vesuv wird am 16. und 17. August ausbrechen, die Plätze in den Gondeln sind schon fast ausverkauft. Aber Kastellanin Christiane Brickmann freut sich auch auf unangemeldete Gäste: „Alle sind eingeladen, mit oder ohne Picknickkörbe in den Park zu kommen und sich den Ausbruch aus verschiedenen Perspektiven anzugucken“, sagt sie und schwärmt von der tollen Stimmung, die an den beiden Abenden herrschen wird.

Ein Erlebnis für alle – genau wie Fürst Franz sich das wünschte.