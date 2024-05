Zu Besuch in Schloss Kleßen Eine Märchenwelt im Havelland

Und plötzlich tut sich die Idylle auf. Die Anfahrt zieht sich, erst in Berlin über die Heerstraße, dann die B5, immer geradeaus, geradeaus – und noch weiter geradeaus. Aber dann, einmal abgebogen in die Allee, tauchen wir ein in eine andere Welt, wo sich Kranich, Storch und Hirsche gute Nacht sagen, und die Nachtigall singt. Eine Märchenwelt im Havelland. In der wir zu Stall- und Schlossbewohnerinnen werden.

Der Hof des alten Ritterguts ist wie ein Dorfplatz angelegt, mit Wildblumenwiese, Backsteintürmchen und dem Trakt mit Gästewohnungen, denen man nicht ansieht, dass darin mal die Stallungen waren. Ein Cottage-Garten-Blumenstrauß in zarten Farben begrüßt uns auf dem Küchentisch, auf dem Bett liegen Decken in hellem Grün. In unserem Gärtchen trinken wir Kaffee, den Kuchen haben wir in weiser Voraussicht mitgebracht. Die Versorgungslage in Kleßen ist desolat.

Anreise zu Schloss Kleßen Mit dem Auto in einer bis anderthalb Stunden. Mit dem Zug bis Friesack, dann weiter mit dem Bus (gut zwei Stunden). Von Frühjahr bis Spätherbst gibt es die Tourismus-Bus-Verbindung Havelland, die von Nauen über Ribbeck, Friesack nach Kleßen – und weiter über Rhinow, Rathenow und Nennhausen zurück nach Nauen führt.

Durchs gelbe Schloss hindurch – halb barock, halb klassizistisch – spazieren wir in den Park, der Rasen von hohen Bäumen eingefasst, durchstreifen die kleine Allee, die Obstwiese und die Gärten, hinter Hecken versteckt, die nach englischem Vorbild wie einzelne Räume angelegt sind, mit Stauden, Obst und Gemüse, Schnittblumen, Rosen. Aus dem Park hinaus führt der Weg in den Wald zum Badesee mitten im Naturpark, 52 Hektar groß, aber kaum ein Mensch zu sehen.

Vom Schloss durch den Park und ein Stück Wald – und schon erreicht man den Badesee. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Beim üppigen Frühstück am nächsten Morgen dann sitzen wir am weiß gedeckten Tisch auf der großen Terrasse, mit Blick hinunter in den gepflegten Park. Die Stoffservietten stecken in Ringen, vom Salzfässchen bis zum Kaffeekännchen ist alles, wie es sich für Schlossbewohner gehört. Wir kommen uns wie die Herrschaft vor. Gut, dass wir es nicht wirklich sind. Dann könnten wir uns nicht einfach zurücklehnen und genießen, hätten ein paar Jahrzehnte Arbeit hinter uns und müssten uns ständig kümmern und planen.

Davon kann Sabine Thiedig singen wie die Nachtigall. Ein zweiter Besuch, wieder ein herrlicher Sommertag, die Schlossherrin und ihre Tochter sitzen auf der erhabenen Terrasse, erschöpft, aber glücklich von den Feierlichkeiten in der Woche zuvor. Es gab zwei große Geburtstage zu feiern: der 300. des Schlossbaus (das Rittergut selbst ist noch viel älter, wurde 1352 das erste Mal erwähnt).

Und 30 Jahre Thiedigs in Kleßen. Die ganze Familie hat angepackt, selbst der fünfjährige Enkel Kartoffeln geschält. Es gab viel zu tun. „Feste dauern bei uns immer drei Tage.“ Die große Rede hielt Hartmut Dorgerloh, heute Generalintendant des Humboldt Forums, 1993 noch Brandenburgs Denkmalschützer.

Schlossbesitzerin Sabine Thiedig (r.) mit ihrer Tochter Caroline Thiedig. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Damals hatte er kaum Hoffnung, dass die Ruine von Kleßen sich noch flicken ließe. Aber da kannte er Hans-Jürgen Thiedig schlecht. Der Anfang 2023 verstorbene Unternehmer hatte sich was vorgenommen. „Nach der Wende wollte mein Mann als West-Berliner sofort was heile machen“, erzählt seine Frau.

Wie er auf das Haus gekommen ist? „Im Nebel!“, sagt Sabine Thiedig und lacht. Gemeinsam hatten sie Brandenburg vergeblich abgeklappert, ohne Ergebnis, eines Tages, er war allein unterwegs, hat er das Schloss entdeckt.

Der Hof ist wie ein Dorfplatz angelegt. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Seine Frau hat ­monatelang gegen das Projekt gekämpft, wie sie erzählt. Ihr graute vor dem, was da kommen würde: „Die Geschossdecken waren durch, man konnte nur wie ein Storch durchgehen.“ Davon zeugen die haarsträubenden Fotos in der zum Jubiläum neu eingerichteten Ausstellung zur ­Geschichte des Guts, auf dem Jahrhunderte lang, bis 1932, die Grafen Bredow lebten.

Infos zu Schloss Kleßen Übernachten ab 85 Euro, Ferienwohnung ab 90 Euro, plus Endreinigung. Frühstück wird es 2024 wegen Personalmangels nicht geben. Das Schloss ist auch Standesamt. Spielzeugmuseum und Kinderbuchmuseum haben von März bis November mittwochs bis sonntags 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dort erhalten Besucher auch den Schlüssel zum Englischen Park. spielzeugmuseum-havelland.byseum.de 14728 Kleßen, Lindenplatz 1, schloss-klessen.de

Nach 1945 zogen 17 Flüchtlingsfamilien ein, einzelne Räume wurden als Klassenzimmer, Turnhalle, Gemeinde­büro, Konsum, Jugendclub und Kindergarten genutzt. „Ab 1976 Verfall des Hauses“, heißt es trocken in der Dorfchronik, die in der heutigen schmucken Bibliothek ausliegt. Vier Jahre später ziehen die letzten Bewohner aus.

Dank Renovierung ist der Charme der Räume bis heute spürbar. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Trotz des maroden Zustands der Bauten: Den Charme der Anlage hat auch Sabine Thiedig damals erkannt. „Das hatte so was Intimes.“ Außerdem kannte sie ihren Mann besser als Herr Dorgerloh.

Also gab die Apothekerin ihren Beruf auf, Tochter Caroline und Sohn Philipp, damals Teenager, wurden mitgeschleppt – und übernehmen heute das operative Geschäft.

Nach der Wende gab es historische Baustoffe zuhauf und erschwinglich. Heute wäre eine Restaurierung unbezahlbar. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Dass sie so kurz nach der Wende mit der Renovierung begonnen haben, war ein Glücksfall. Denn weil im Osten damals viele ihre Häuser modernisierten, gab es historische Baustoffe zuhauf: vom Backstein bis zu Fliesen, von Dielen bis zum Dachziegel. Und die Kosten waren im Vergleich noch erträglich. Heute wäre das Ganze unbezahlbar. Allein die 82 Fenster!

Zum Glück hat Sabine Thiedig Humor, zusammen mit ihrer Tochter lacht sie viel im Gespräch, das der Springbrunnen mit seinem Plätschern untermalt, ein Hahn kräht dazwischen. Der Park, der heute ein geschlossenes Bild abgibt, war damals ein Flickenteppich aus 20 Grundstücken, manche nicht mehr als 50 Quadratmeter groß, welche die Familie alle einzeln kaufen musste.

„Eine Zukunft für unsere Vergangenheit“, lautet das Motto, das die Thiedigs sich gaben. Ein Vorbild hatten sie auch: Den englischen Landmark Trust, der historische Bauten erhält, und durch Übernachtungsgäste finanziert. Überhaupt holten sie sich auf den jährlichen Englandreisen viel Inspiration, gerade für die Gärten. Kein Wunder, dass man in Kleßen Croquet spielt.

Den Lindengang hat Sabine Thiedig selbst angelegt, den Iris Walk nennt sie ein „must have“. Die 73-Jährige ist eine Schwärmerin, schwärmt vom Gartenbuchautor Günter Mader, den sie durch Zufall entdeckten und mit dem sie peu à peu ein Konzept entwickelten: „Ein absoluter Glückstreffer“.

Für Übernachtungsgäste stehen Ferienwohnungen und Zimmer zur Verfügung. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Sie schwärmt von den Singschwänen, die sich zu Weihnachten auf dem See versammeln – „das ist wie Glockenklang“. Sie schwärmt von den Tomaten und drückt einem gleich eine kleine gelbe zum Probieren in die Hand, die sich als supersüß entpuppt, und von den Rosen, die sie aus England mitgebracht hat.

Genießen Da es in Kleßen selbst kein Lokal gibt, empfiehlt sich für Tagesausflügler ein Picknickkorb, für Gäste der Ferienwohnungen ein paar Vorräte mitzubringen. Ein Auto erhöht die Versorgungsmöglichkeiten. Fischerei Schröder

Hofladen und Imbiss sind Donnerstag bis Samstag geöffnet. Schröder bietet regelmäßige Bootsfahrten zum Fischen mit anschließendem Menü an.

14715 Havelaue OT Strodehne, fischerei-schroeder.eu Gasthof Stadt Berlin

Ebenfalls in Strodehne liegt das Gasthaus mit deutscher Hausmannskost.

14715 Havelaue OT Strodehne, gasthof-heinrich.de

Und von Fischer Schröder im nahe gelegenen Strodehne (wo der Künstler Bernhard Heisig gelebt und gearbeitet hat), bei dem es Zander und Hecht, Aal und Saibling, Karpfen und Wels gibt. Im Imbiss wird gebratenes Brassenfilet mit selbst gemachtem Kartoffelsalat serviert. Wem das zu bequem ist, der fährt selbst mit dem Fischer auf den Gülper See raus und lässt sich hinterher den frischen Fang als Menü servieren.

In Kleßen selbst sieht es kulinarisch düster aus. Das idyllische Schlosscafé in und an der Orangerie war im letzten Sommer geschlossen: aus Mangel an Personal, ein Riesenproblem.

Weitere Tipps für die Region In der Umgebung von Schloss Kleßen gibt es zahlreiche attraktive Besichtigungsmöglichkeiten: Ribbeck, Rathenow, Havelberg, Neustadt an der Dosse und Kyritz. Künstlerdorf Neuwerder

In Neuwerder, ein winziges Dorf, leben mehrere Künstlerinnen und Künstler, die regelmäßig Kunstfestivals organisieren. Ulrike Hogrebe verkauft dort in ihrem Atelier Malerei und farbenfrohe Keramik.

14728 Gollenberg OT Neuwerder, ulrike-hogrebe.de Roji Japanische Gärten

Der Schaugarten kann regelmäßig besichtigt werden. Termine siehe Webseite. Eintritt: 6 Euro.

16845 Bartschendorf, Fliederweg 31, roji.de Lilienthal-Centrum Stölln

In Stölln steht der nach eigenen Angaben älteste Flughafen der Welt, wo Pionier Otto Lilienthal seine ersten Versuche startete und sich heute eine Ausstellung über das Fliegen im Allgemeinen und Otto Lilienthal im Besonderen befindet. In der Lady Agnes, einem Flugzeug vom Typ Iljuschin Il-62, wird die Geschichte der Interflug erzählt. Lilienthals Bruder übrigens, erfahren die Besucher des Spielzeugmuseums, war der Erfinder des Anker-Steinbaukastens.

14728 Gollenberg, otto-lilienthal.de

Ein Restaurant existiert hier nicht, nicht mal ein Tante-Emma-Laden. 1932 gab es, wie die Dorfchronik berichtet, bei gleicher Einwohnerzahl, noch einen Bäckermeister und zwei Wirte, 1991 gleich zwei Lebensmittel­läden. Alles weg. Einmal die Woche kommt noch die fahrende Bäckerei im Klingelbus.

Dafür kommen jetzt aber zwei Museen auf rund 350 Einwohner! Sie liegen in roten Häuschen, gleich hinter den Schlossmauern.

In der alten Dorfschule ist heute das Spielzeugmuseum untergebracht. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Zu den vielen Leidenschaften des umtriebigen Herrn Thiedig gehörte nämlich das Sammeln, nicht nur von historischen Baustoffen, von denen die Familie, die hauptsächlich in Berlin lebt und arbeitet, heute noch zehrt. Im 2006 eröffneten Spielzeugmuseum von Kleßen ballen sich jetzt Thiedigs Schätze zusammen mit denen eines anderen Berliner Sammlers, Claus-Peter Jörger: Blechfiguren und Puppenstuben, Zinnsoldaten und Kaufläden, Brettspiele und Kasperletheater, gedrechselte Bauernhöfe und Schaukelpferde, Teddybären und Schlitten.

Auch schön: Blech-Schildkröte aus den späten 1930er-Jahren © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

„Am liebsten würde ich alles mit nach Hause nehmen“, hat ein Junge ins Gästebuch geschrieben. Das Vergnügen ist generationsübergreifend: Oft kommen Großeltern mit ihren Enkeln. Nie ging es in der alten Dorfschule wohl so vergnügt zu wie heute.

Eine Lok fährt und fährt

Im ersten Stock folgt der Höhepunkt. Auf einem 30 Quadratmeter großen Tisch entfaltet sich die Märklin-­Eisenbahn in einer ganzen Landschaft mit Bergen, Brücken und 13 Bahnhöfen. Die Lok fährt und fährt und fährt. Garantiert zuverlässiger als bei der Deutschen Bahn.

Leiter des Spielzeugmuseums Frithjof Hahn bei der Märklin-Eisenbahn © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

2020 folgte das Kinderbuchmuseum, das Birgit Jochens – Berlinern bekannt als Buchautorin und langjährige rührige Leiterin des Museums Charlottenburg-Wilmersdorf – mit Unterstützung ihres Mannes Klaus-Dietrich Schulze eingerichtet hat.

Hier zeigt sie Thiedigs zweite Sammlung, ergänzt durch Sonderausstellungen, Bilderbücher aus der Zeit der Aufklärung bis in die 1960er-Jahre, lauter Raritäten, in Vitrinen präsentiert.

Kuratorin Birgit Jochens und ihr Partner Klaus-Dietrich Schulze im Kinderbuchmuseum Kleßen. © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

Das Paar kommt im Sommer immer am Wochenende raus zum Arbeiten. Aus Vergnügen, wie Jochens sagt, wegen der Umgebung, aber auch, weil sie mit den Besuchern in den intimen Räumen so schnell ins Gespräch kommt. Im Museum werden die Lebensgeschichten der Autoren und Illustratoren erzählt, viele Frauen darunter. Geschichten, die gar nicht märchenhaft klingen. Wenn, dann ist es ein gruseliges Märchen. Einen Schwerpunkt bilden die Zeiten von Jugendstil und Neuer Sachlichkeit.

Ein berühmtes Buch

Darunter finden sich die hinreißenden, ganz modern wirkenden Bilderbücher von Tom Seidmann-Freud, Nichte des großen Sigmund, „der ans Geniale grenzende Illustratorin von Kinderbüchern, zum Teil auch deren Verfasserin“, wie Gershom Scholem ihr attestierte und die in London Kunst studiert hatte.

Als der Verlag pleite ging, den sie mit ihrem Mann gegründet hatte, nahm dieser sich das Leben, woraufhin sie Depressionen bekam und einige Monate später an einer Überdosis Schlaftabletten starb. Ihre Tochter konnte sich nach Palästina retten, ihre Mutter wurde im Holocaust ermordet.

„DIe Fischreise“ ist das bekannteste Werk der Kinderbuchillustratorin Tom Seidmann-Freud, Nichte von Sigmund Freud © Marcus Glahn für den Tagesspiegel

In Kleßen liegt das berühmteste Buch von Tom Seidmann-Freud aus: „Die Fischreise“. Es erzählt die Geschichte eines Jungen, der im Traum in ein utopisches Land kommt, wo alle friedlich zusammenleben und kein Kind Hunger leiden muss. Gewidmet hat Seidmann-Freud es ihrem Bruder, der in einem See in der Nähe von Berlin ertrunken war.

Auch heute möchte man sich an die Utopie des Bilderbuchs klammern. Und so guckt man ein paar Tage lang nicht über den Heckenrand. Höchstens, um die japanischen Gärten namens Roji zu besuchen, die am Fliederweg liegen, oder ins Gasthaus zu gehen, das liegt am „Backofenberg“. So viel Märchen muss sein.