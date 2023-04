Ukraine-Invasion Tag 415 Eltern des inhaftierten Journalisten Gershkovich melden sich zu Wort

seit Ende März befindet sich der Reporter Evan Gershkovich in russischer Haft. Moskau wirft ihm Spionage vor, das „Wall Street Journal“, für das Gershkovich arbeitet, weist den Vorwurf zurück. Nun haben sich erstmals die Eltern des Journalisten gegenüber der Zeitung zu Wort gemeldet (Quelle hier).

Von einem Gefühl des Schocks und gleichzeitig der Unsicherheit spricht Gershkovichs Mutter in dem Interview über den Moment, als sie von der Festnahme erfuhren. Und dass sie es im Gefühl gehabt habe, dass ihrem Sohn etwas zugestoßen sei. Ella Milman ist 1979 selbst aus der damaligen Sowjetunion ausgewandert, ihr Mann Michail ebenso. In New York hatten sich die beiden schließlich kennengelernt.

Die Frage, ob sie jemals mit ihrem Sohn über das Risiko, als Journalist in Russland zu arbeiten, gesprochen hätten, verneint dessen Vater. Er habe seinem Sohn und dessen Urteilsvermögen vertraut, sagt Michail Gershkovich. Aber nun habe er das Gefühl, als Vater versagt zu haben. Aber er sagt auch, er hätte ihn nicht davon abbringen können, nach Russland zu gehen.

Die Eltern, so erzählt Gershkovichs Schwester Danielle in dem Interview, hätten sie mit der russischen Tradition und auch in russischer Sprache aufgezogen. Ihr Bruder habe dann aus ihrer Sicht auch versucht, Russland in seinen Berichten nicht als „einen schrecklichen, kalten Ort“ darzustellen, wie es sonst in den US-Medien oft geschehe. „Er war wirklich leidenschaftlich dabei, die anderen Seiten zu zeigen“, sagt sie.

Die Familie, so fügt die Schwester noch hinzu, werde „alles tun, was nötig ist“, um Evan Gershkovich aus russischer Gefangenschaft zu bekommen. „Das ist eine der amerikanischen Eigenschaften, die wir verinnerlicht haben: optimistisch zu sein“, sagt auch seine Mutter. Aber sie sei nicht dumm, sie wisse genau, worum es gehe.

Dass der Journalist schnell freikommt, danach sieht es derzeit jedenfalls nicht aus. Erst gestern hatte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow gesagt, dass eine Freilassung Gershkovichs im Rahmen eines Gefangenenaustausches erst nach einem Prozess erwogen werden könnte.

