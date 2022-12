Umwelt-Erfolgsgeschichte aus Südamerika Trinkwasser aus dem Nebelfänger

Wer auf der Panamericana-Autobahn von der chilenischen Hauptstadt Santiago aus in Richtung Norden fährt, wird nach 400 Kilometern unter der gleißenden Sonne bei Einbruch der Dunkelheit von einem plötzlichen Temperatursturz überrascht. Dichte, tiefhängende Nebelschwaden treiben von der Küste landeinwärts, in Richtung der trockenen, hügeligen Einöde. Kurz darauf erheben sich auf der Fahrt landeinwärts auf manchen Hügeln große, geheimnisvolle Strukturen im Nebel, den die Quechua und Aymara-Ureinwohner „Camanchaca“ nennen. Ein klangvolles Wort, das so viel bedeutet wie „derjenige, der Heiserkeit oder Erkältung verursacht“, oder „der, der bei Dunkelheit eintrifft“.

Die Umrisse der mysteriösen Strukturen – eine Art Maschenwerk zwischen zwei Pfeilern gespannt - ähneln denen eines Volley- oder Handballnetzes. Dass ihre Beschaffenheit auch aus der Nähe nicht genau zu erkennen ist, liegt an den Nebelschwaden, denen sie im Wege stehen. Doch das ist kein Zufall. Die Netze befinden sich auf Anhöhen von mindestens 700 Metern über dem Meeresspiegel in der Windrichtung des antreibenden Nebels, um ihn abzufangen und zu quasi zu melken.

Internationale Fachleute nennen die elementare Technik der Nebelwasser-Gewinnung Fog Harvesting, Nebel-Ernte. In Chile nennt man die Nebelfänger Atrapanieblas. Sie sichern ländlichen Gemeinden, die von der öffentlichen Wasserversorgung abgeschnitten und von drastischen Klimaveränderungen wie Dürre und Wüstenbildung betroffen sind, den Zugang zu Trinkwasser von guter Qualität. Und das weit über Chile hinaus, wo die Nebelfänger einst erfunden wurden: Im Nachbarland Peru versorgen die Anlagen, die auf den Hügeln der Hauptstadt Lima installiert sind, verarmte Familien mit 400.000 Litern Wasser am Tag.

Nebelfänger 03 Foto - Marco Antonio Carcuro Moncada Chile.jpg © Marco Antonio Carcuro Moncada / Marco Antonio Carcuro Moncada

Wie bedeutsam diese Technik ist, machte die Ansprache der chilenischen Umweltministerin Maisa Rojas auf der jüngsten COP27-Umweltkonferenz in Ägypten deutlich. „Prognosen deuten darauf hin, dass extreme Wetterereignisse die Häufigkeit, Intensität und Dauer von Hitzewellen erhöhen werden“, sagt Rojas dort im November. „Es sind Steigerungen von Dürre-Häufigkeit, sowie Sturmfluten und Strandverluste zu erwarten.“

Ihr eigenes Land ist davon besonders stark betroffen: Chile erlebt seit 2007 eine anhaltende gefährliche Dürre-Periode. Knapp ein Viertel des Staatsgebiets (756.000 Quadratkilometer) befindet sich im Zustand der Wüstenbildung, gut die Hälfte ist von chronischer Dürre betroffen. Lagunen und Stauseen trocken aus. Knapp die Hälfte aller chilenischen Gemeinden wurden zu Wasser-Notstandsgebieten erklärt.

Die Nebelfänger waren eine Erfindung des chilenischen Physikers Carlos Alberto Espinosa Arancibia. Er reagierte damit auf einen Strom- und Wasserausfall im Jahr 1956 in Antofagasta im Norden des Landes. Espinosa kam auf die Idee, die natürliche Nebelbildung als Mittel gegen künftige Wassernotstände zu nutzen.

Er beobachtete die von der Atacama-Wüste erwärmten Passatwinde. Wenn sie die Küste erreichten, drückten sie das wärmere Oberflächenwasser des Pazifiks aufs offene Meer hinaus und machten kälteren Tiefenwasserströmungen Platz. Wenn die kreisenden Winde nun damit in Berührung kamen, sog die Luft deren Feuchtigkeit auf, kühlte sie ab, kondensierte sie und ließ sie durch die sogenannte Advektion in das Landesinnere zurückströmen. Das von den Ureinwohnern „Camanchaca“ genannte Phänomen kommt hier mindestens 210 Tage im Jahr vor.

So tüftelte Espinosa einen Zylinder aus, der mit 70 Zentimeter Durchmesser und zwei Meter Breite und mit 1300 Perlonfäden engmaschig bespannt ist. Diese Fäden nehmen die Wassertropfen auf und führen sie einem Tank zu.

Nach einem Pilotprojekt im Fischerdorf Chungungo, 550 Kilometer nördlich von Santiago, wurden die „Wolkenmelker“ jedoch in jüngster Zeit vor allem von der chilenischen Geografin Pilar Cereceda populär gemacht. Die Nebelkollektoren erhielten ein neues, rentableres Design. Zwischen zwei sechs Meter hohen Pfählen wird ein sechs mal vier Meter großes Netz aus feinen Polyethylenfäden gespannt. Eine solche Anlage kann pro Tag bis zu 250 Liter Wasser sammeln.

Die ersten Nebelfänger dieser Art installierte Cereceda 2007 zusammen mit ihren Studenten in der Ortschaft Peña Blanca. Die „Wasser-Revolution“ erregte international Aufmerksamkeit. Die ländliche Gemeinde war nach jahrzentelangem industriellem Weizenanbau von Waldeinschlag, Bodenerosion und Klimawandel hart betroffen, ein Großteil ihrer Bewohner hatte als Klima-Flüchtlinge die Region verlassen.

Die Bewohner und die Wissenschaftler hatten ehrgeizige Ziele. Cereceda gründete eine Stiftung namens „Un Alto al Desierto, auf Deutsch „Stopp die Wüste“, und warb mit ihrem Direktor, dem Geografen Nicolás Schneider, um Fördergelder. Mit Schneider, dem Vorsitzenden der Bauerngemeinde, Daniel Rojas, und den in der Region verbliebenen 85 Bauernfamilien wurden Nebelstudien für das 100 Hektar große Reservat um den Hügel Cerro Grande entwickelt, auf dem mehrere Nebelfänger mit einer Tageskapazität von 1500 Litern Wasser stehen.

500.000 Liter kommen so im Jahr zusammen. Sie bewässern ein Teil von 6000 Hektar Ackerland, auf dem die Schafzucht wieder gedeiht. Doch das meiste Wasser fließt in ein einst von Dürre zerstörtes Reservat, in dem inzwischen wieder mindestens 30 vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten wachsen. Die Wiederaufforstung zog auch die Tiere wieder an. Mehr als 30 Vogelarten - darunter viele Zugvögel, allen voran der Kondor - sowie vier Säugetier- und vier Reptilienarten haben es sich inzwischen im Reservat heimisch gemacht.

„Ich würde das Leben hier für nichts anderes eintauschen“, sagt die 55-jährige Ziegenzüchterin Claudia Rojas. Sie ist eine der Bewohnerinnen Peña Blancas, die trotz des Klimawandels und seit 2008 gemessenen Niederschlagsmengen von jährlich 50 Millimeter – der Grenzwert für Wüstenbildung – hiergeblieben ist und „aus der Not eine Tugend macht“.

Seit Jahren empfängt Claudia Rojas Delegationen aus dem In- und Ausland. Besonders gefällt ihr, dass auch immer wieder Kinder zu Besuch kommen. Inzwischen gibt es hier eines der bedeutendsten Umweltbildungszentren Chiles, in dem Informationen rund um das Thema Wasserressourcen vermittelt werden. „Die Kinder sind glücklich, wenn sie die Natur in ihrer ganzen Fülle erleben“, sagt sie. Gerade die jungen Gäste seien „sprachlos, wenn der Nebel den Hügel erreicht und sie sehen, wie das Wasser geerntet wird.“

Nach 15 Jahren resoluter Arbeit wirkt Peña Blanca inzwischen wie eine Oase in der Wüste. Und das mit weltweiter Ausstrahlung. Die Nebel-Ernte wird inzwischen auch in anderen Ländern in Mittelamerika, auf den Kanarischen Inseln, in Israel, Namibia, Jemen und Nepal praktiziert. Der Erfolg hat internationale Privatstiftungen und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (PNUD) dazu motiviert, derartige Projekte finanziell zu unterstützen.

