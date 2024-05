Vorsicht vor billigen Designerteilen auf Vinted! Wie Sie sich vor Betrügern schützen

Es sind gar nicht superteure Designerstücke, mit denen Betrüger auf Secondhand-Plattformen aktuell ihre Opfer locken: Shopper der Marken Coccinelle oder Coach gibt es im Handel schon ab 200 Euro.

Beim Secondhand-Portal Vinted gibt es solche Stücke aber oft zum Spottpreis. Vor allem das Modell „Tabby“ des US-Labels Coach, eine kleine schlichte Tasche, scheint es den Betrügern im Internet angetan zu haben. Im Laden kostet sie 500 Euro, auf Vinted wird sie oft für ein Zehntel des Preises angeboten. Europas größtes Onlineportal für Secondhand-Klamotten zählt allein in Deutschland monatlich 5,6 Milllionen aktive Mitglieder.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Klar, irgendwie weiß man schon: Ein Preis, der zu gut ist, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich auch. Aber wer ist schon immer rational? Vielleicht handelt es sich bei dem Angebot ja auch wirklich um ein Schnäppchen. Und vielleicht nimmt man sogar in Kauf, dass die Tasche eine Fälschung sein könnte – aber, laut der hochgeladenen Bilder, immerhin eine gute.

Betrüger locken ihre Opfer zu Paypal

Bis die Vernunft greift, ist die Entscheidung eh längst gefallen. Einkaufen ist eine hochemotionale Angelegenheit. Und beim Online-Shopping wird negatives Verhalten, wie etwa Impulskäufe, sogar um ein Vielfaches verstärkt, wie eine Studie der thailändischen Mahidol-Universität aus dem Jahr 2022 nahelegt.

Kurz: Diese teure Tasche für kleines Geld muss es sein. Der erste Schreck folgt oft schon kurz nachdem man auf den „Kaufen“-Button gedrückt hat. Viele Betrüger setzen den Versandpreis (bis zu 85 Euro für eine 50 Euro-Tasche) so unangemessen hoch an, dass man es sich als Userin zumindest zweimal überlegt, über das Vinted-System einzukaufen. Doch die Alternative, nämlich auf eine weniger sichere Zahlungsmethode zurückzugreifen, ist keine gute Idee.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wer über das Vinted-Sytem kauft, zahlt zwar eine Käuferschutzgebühr. Aber darin enthalten ist zum Beispiel die Möglichkeit, Teile wieder zurückgeben zu können. Bei Artikeln bis zu 500 Euro errechnet sich diese Gebühr aus einer Pauschale von 70 Cent plus fünf Prozent des jeweiligen Artikelpreises.

Dazu kommen noch die vom Verkäufer angegebenen Versandkosten. Die Plattform macht ihren Kundinnen beim Hochladen von Produkten zwar automatisch generierte Vorschläge: Für Sneaker wird etwa eine mittlere Versandgröße empfohlen, bei DHL entspräche das einem Päckchen der Größe S, macht 3,99 Euro.

Man kann den Versand aber auch individuell angeben, die durch Vinted gesetzte Obergrenze sind 100 Euro. Die Plattform begründet diesen hohen Wert auf Nachfrage damit, dass über das Portal auch größere Produkte, etwa Kinderwagen verkauft werden. Bei denen sei der Preis für den Versand nicht so leicht zu ermitteln und könne dementsprechend hoch sein. Das ist natürlich grundsätzlich richtig – doch haben die Betrüger hieraus eine Masche gemacht.

Schnell, unkomkpliziert, abgezockt

Wer sich dagegen entscheidet, die hohen Versandkosten zu bezahlen, wird von den Betrügern zu einem anderen Zahlungsanbieter verwiesen, und zwar zu Paypal, einem der größten Online-Bezahldienste der Welt. Das allein ist nicht verdächtig, das machen auch seriöse Anbieter ziemlich häufig. Weil man schneller sein Geld bekommt und keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Normalerweise bietet Paypal auch einen Käuferschutz an: Überweist man Geld, kann man angeben, ob dieses an „Freunde und Familie“ überwiesen wird, oder für „Waren und Dienstleistungen“. Bei letzterer Option erhält der Käufer eine vollständige Rückzahlung, wenn der Artikel nicht ankommt oder beschädigt ist.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Wählt man diese Option aus, muss der Verkäufer eine Gebühr von 35 Cent plus 2,49 Prozent des Preises zahlen. Verkauft man ein Teil für 50 Euro, sind das 1,60 Euro. Klingt eigentlich fair.

Nun das große Problem: Bei manchen Mailadressen ist die Bezahlvariante mit Käuferschutz gar nicht möglich. Das einzige, was angezeigt wird, ist die „Freunde und Familie“-Option.

Fast ein Drittel schon Opfer von Online-Betrug In einer 2022 veröffentlichten Studie des Bundeskriminalamtes gaben knapp 14 Prozent der befragten Personen an, in den vergangenen zwölf Monaten Opfer von Cyber-Kriminalität geworden zu sein. Allerdings werden hier sämtliche Formen des Betrugs subsumiert, nicht nur Secondhand-Shopping. Eine aktuelle Studie des Digitalbranchenverbands Bitkom ergab, dass 30 Prozent der Befragten beim Online-Einkauf Opfer eines Betrugs geworden sind, acht Prozent wurden als Verkäufer von Waren betrogen.

Wie das möglich ist, dass die „Waren- und Dienstleistung“-Auswahl bei manchen Mailadressen offenbar deaktiviert werden kann, begründet Paypal mit internen Abläufen. Auch in Foren, wie etwa der Paypal-Community, ist die Frage immer mal wieder Gegenstand von Diskussionen. Die meisten sind sich einig: Lieber die Finger davon lassen.

Praktisch keine Aussicht auf Erstattung

Das empfehlen übrigens auch die Plattformen selbst: Wenn einem etwas komisch vorkommt, lieber den Kauf abbrechen. Unter allen Umständen aber stets auf den Plattformen wie Vinted oder auch Ebay-Kleinanzeigen bleiben. Und wenn man doch zu Paypal wechseln möchte, immer die sichere „Waren und Dienstleistungsoption“ wählen.

Wie viele Leute auf diese Betrugsmasche schon reingefallen sind, ist schwer zu ermitteln. Bei der Verbraucherzentrale sind die hier geschilderten Fälle jedenfalls nicht bekannt. Das BKA hat dazu auch keine Zahlen oder Erhebungen.

Vermutlich melden sich die Opfer auch nicht bei der Polizei: Die verlorenen Beträge sind verhältnismäßig niedrig und die Aussicht auf Erstattung im Grunde bei null. Wer einmal Geld via „Freunde und Familie“ bei PayPal verschickt hat, hat keine Chance, den Betrag wiederzubekommen.

Quatschen hilft!

Um herauszufinden, ob man gerade betrogen wird oder die schicke Tasche wirklich ein Schnäppchen ist, kann ein einfaches Mittel helfen: den Verkäufer oder die Verkäuferin in ein Gespräch verwickeln. Zum Beispiel, indem man nachfragt, warum der Versandpreis so hoch ist, die Tasche so günstig oder warum man sie unbedingt via Paypal kaufen soll. Ebenfalls immer gut: noch mehr Fotos des Artikels anfordern.

Auf diese Weise merkt man schnell, ob der Verkäufer authentisch ist. Verdächtig ist es zum Beispiel immer, wenn sich jemand weigert, über das Vinted-System zu verkaufen. Oder auf die „Freunde und Bekannte“-Option beharrt. In der Regel wollen Betrüger ihren „Verkauf“ möglichst schnell abschließen und fangen irgendwann an zu drängeln.

Wer sich nicht sicher ist, ob der Verkäufer gute Absichten hat, sollte einen genauen Blick auf dessen Profil bei Vinted werfen. Häufig haben Betrüger zwar durchweg positive Bewertungen – aber diese sind maximal wenige Tage alt. Schaut man noch etwas genauer hin, fällt auf: Die Bewertenden haben alle gesperrte Profile (dafür muss man sie einmal anklicken) – oder sie bestehen erst seit Kurzem und bieten keine Produkte zum Kauf an.

Sie existieren also nur, um den betrügerischen Account mit positiven Bewertungen vertrauenswürdig erscheinen zu passen. Ein weiteres Warnsignal: Ein positives Profil wurde mehrfach von immer denselben Nutzern bewertet.

Erscheint einem etwas komisch, sollte man den Vorgang entweder ganz abbrechen, oder zumindest auf eine sichere Bezahlmethode pochen. Und immer daran denken: Ein Preis, der zu gut ist, um wahr zu sein – ist es in der Regel auch.