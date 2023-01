Von der Kasse ans Filmset Berliner Schauspielerin Pia Barucki sucht Mörder im Watt

Die Gewissheit, dass die Schauspielerei ihre Zukunft ist, ereilte Pia-Micaela Barucki ausgerechnet im Angesicht des Hollywood-Schriftzuges in Los Angeles. Im Urlaub mit ihrer Familie besichtigte die damals 15-Jährige das Wahrzeichen, als sich ihre Mutter unter dem Eindruck des Nimbus der Filmmetropole zu einem Sinneswandel hinreißen ließ: Wenn sie es unbedingt wolle, müsse sie es eben versuchen.

Zuvor waren aus dem Lehrerhaushalt eher skeptische Stimmen, den Berufswunsch der Tochter betreffend, zu hören gewesen. Dabei hatte das Schicksal bereits einige Jahre zuvor seinen Lauf genommen.

Im Alter von 12 Jahren spielte die gebürtige Berlinerin an der Seite von Sandra Speichert, Marco Girnth und Oliver Mommsen eine Rolle in dem ZDF-Film „Ein Mann für den 13.”, nachdem eine Schauspielagentin und Mutter eines Klassenkameraden sie bei einer Schulaufführung entdeckt hatte.

20 Jahre später ist Barucki an dem Punkt ihrer Karriere angekommen, wo Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer ihren Namen vielleicht noch nicht zuordnen können, ihr Gesicht und ihr Spiel – sobald einmal erlebt – aber nicht so schnell wieder vergessen werden. In der RTL-Plus-Produktion „Der König von Palma” ist sie seit Anfang 2022 neben Henning Baum und Sandra Borgmann als impulsive Mallorca-Auswanderin zu sehen.

Mörderjagd an der Nordsee

In der neuen RTL-Reihe „Dünentod” (14. und 21. Februar, 20.15 Uhr) schafft sie es, dem millionenfach durchgespielten Thema „deutscher TV-Krimi” neues Leben einzuhauchen. Die Geschichte: Mordermittler Tjark Wolf (Hendrik Duryn) von der Kripo Wilhelmshaven bekommt Verstärkung von der Dorfpolizistin Femke Folkmer. Basierend auf der Romanvorlage „Dünengrab” von Sven Koch sind sie in ihrem ersten Fall einem Serienmörder im norddeutschen Watt auf der Spur.

Baruckis Leinwandpräsenz merkt man ihren Werdegang an. Nach einer Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig stand sie unter anderem am Maxim-Gorki Theater, am Theater Magdeburg, bei den Bad Hersfelder Festspielen, am Berliner Ensemble und der Komödie am Kurfürstendamm auf der Bühne.

„Ich empfehle jungen Menschen, die Schauspieler:in werden wollen, eine Ausbildung an der Schauspielschule, weil man dort vier Jahre Zeit hat, sich seinen eigenen Werkzeugkasten zu bauen”, sagt sie.

In ihrem Fall sei das in erster Linie eine intensive Vorbereitung. Jede Rolle erarbeite sie mit einem Coach, überlege sich eine bestimmte Art der Bewegung und kenne ihren Text am ersten Drehtag bestenfalls so genau, dass sie nicht mehr nachdenken müsse, sondern ganz im Moment sein könne.

Obwohl sie das Theater liebe, habe sie Film immer noch ein bisschen mehr gereizt, sagt Barucki. Weil sich beides zeitlich kaum miteinander vereinbaren ließ, entschied sie 2020, ihre Bühnenengagements ruhen zu lassen – ausgerechnet zu Beginn der Corona-Pandemie.

Die Schauspielerin arbeitete in einem Testzentrum, hielt sich mit Episodenrollen über Wasser, bis sie endlich die Zusage für die Hauptrolle in „Der König von Palma” erhielt. „Der Weg zum Film war hart, aber nach zwei Jahren Castings hatte ich dann doch Glück”, sagt die 32-Jährige.

Missen möchte sie die Zeit nicht: „Ich bin froh über alle Erfahrungen, die ich gemacht habe. Auch über mein Jahr an der Kasse eines Supermarktes und als Verkäuferin in einem Schuhgeschäft, zu der Zeit, als ich nicht sofort an der Schauspielschule angenommen wurde. Das macht mich reicher an Perspektiven.“

