Wegen der Berliner Neuwahlen Das 1. Bürgeramt wird auch in Spandau geschlossen

Viele Berliner Bezirke schließen Bürgerämter, weil die Neuwahlen 2023 viel Personal in der Kürze binden. Betrifft das auch Berlin-Spandau? Ja. Das Bürgeramt in Berlin-Kladow wird ab Mitte Dezember geschlossen, sagte Stadtrat Gregor Kempert, SPD, dem Spandau-Newsletter. Dessen aktuelle Ausgabe mit vielen konkreten Bezirksnews zur Neuwahl gibt es in voller Länge, kostenlos und einmal pro Woche unter tagesspiegel.de/bezirke.

„Das Bürgerbüro Kladow ist ab dem 7. Dezember 2022 aufgrund der Vorbereitung der Wiederholungswahlen vorübergehend geschlossen“, heißt es zum Standort im 16.000-Leute-Ortsteil, wo das Bürgeramt im Dorfkern am Parnemannweg liegt. Dauer: unbekannt.

Bei Sozialstadtrat Kempert ist Bezirkswahlleiter Thomas Fischer angesiedelt, der die Wahl stemmen soll – gemeinsam mit 2600 Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. „Es wird diesmal knapp 100 Briefwahllokale und dazu knapp 200 normale Wahllokale in Spandau geben“, hatte Kempert dem Tagesspiegel-Bezirksnewsletter letztens erzählt. „Neu hinzukommt diesmal die Kälte, mit der wir rechnen müssen. Die Wartezeiten an der frischen Luft müssen wir daher so kurz wie möglich halten.“

2600 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden in Spandau benötigt

Bezirkswahlleiter Fischer ist im Alltag Leiter des Sozialamtes und gilt als unaufgeregt und sehr erfahren. Wer in Spandau helfen will, hier der Link zum Mitmachen: olmera.verwalt-berlin.de.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt soll auch die Bundestagswahl in 432 Berliner Wahlbezirken wiederholt werden – u.a. in rund 10 Spandauer Wahllokalen in Siemensstadt, Kladow, Hakenfelde. Laut Bundeswahlleiter Georg Thiel können die Termine „nicht zusammengelegt werden“. Zur Bundestagswahl laufe noch eine Frist für Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht, teilte er am Donnerstag mit. Diese Frist endet Anfang Januar. Insgesamt hatte Berlin 2256 Wahlbezirke.

Hier die weiteren Themen aus dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

