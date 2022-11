Nur drei Monate zur Vorbereitung Immer mehr Berliner Bürgerämter schließen wegen Wiederholungswahl

Mehr und mehr Bürgerämter müssen wegen der Wahlvorbereitungen schließen. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bestätigte am Montag im Innenausschuss, dass einzelne Bürgerämter in Pankow, Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg betroffen sind. Über die von Spranger genannten Bezirke hinaus ist auch das Bürgeramt Reinickendorf-Ost schon geschlossen, in Charlottenburg-Wilmersdorf soll der Standpunkt in den Wilmersdorfer Arkaden schließen, gleiches ist für das Bürgeramt in Kladow in Spandau geplant. Das hatte zuerst der „RBB“ berichtet.

Weitere Bezirke haben sich noch nicht entschieden, ob sie Bürgerämter schließen müssen. In fast allen Bezirken wird aber weniger Personal für Tätigkeiten wie die Ausstellung neuer Ausweise oder Wohnungsummeldungen zur Verfügung stehen. Demnach wird es auch weniger Termine für die Berlinerinnen und Berliner geben.

Grund dafür ist die sehr kurze Vorbereitungszeit auf die Wahl: Sonst wird damit ein Jahr vor dem Wahltermin angefangen, diesmal sind es nur drei Monate. Es seien zwar Hunderte Stellen auch kurzfristig ausgeschrieben worden, sagte Spranger am Montag, aber es sei völlig offen, ob man diese schnell besetzen könnte.

Sie müsse deshalb wohl auch mit Personaldienstleistern zusammenarbeiten, sagte die Innensenatorin. In sämtlichen Bezirken wurden die Ausschreibungen für die auf zwei bis drei Monate befristeten Stellen bereits veröffentlicht, erste Bewerbungen seien eingegangen.

Positive Nachrichten gibt es dagegen bei den Wahlhelfern. Schon 26.000 von mehr als 40.000 nötigen Helfern haben sich gemeldet. Weil die Erfrischungspauschale auf 240 Euro erhöht wurde, gibt es Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet, sagte Spranger.

Zur Startseite