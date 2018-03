Robert Bruce will nun also im Kampf gegen die Armee Eduards II. vollenden, was sein Vorbild Wallace knapp 20 Jahre zuvor begonnen hat: die Schaffung eines unabhängigen Schottlands. Deshalb treten seine Krieger am Morgen dieses 24. Juni 1314 nahe Stirling Castle aus dem Wald. Und deshalb freut sich Eduard II., als er den Aufmarsch sieht, auf die Gelegenheit zu einer offenen Feldschlacht, die er, so glaubt er, gar nicht verlieren kann.

Der englische König vertraut auf eine in Dutzenden Schlachten bewährte Taktik: Links und rechts flankiert von Bogenschützen, rückt seine mächtige Kavallerie vor. Dabei geht ein Pfeilhagel auf die Feinde nieder. Wer das überlebt, den treiben Pferde und Reiter auseinander. Wer in die Wälder flieht, den verfolgen sogenannte Messermänner. Diese Einheit walisischer Fußsoldaten soll Gegner im Kampf Mann gegen Mann im Unterholz niedermachen. Das ist der Plan. Doch als links vorm englischen Heer die Schotten auftauchen, stürmt die Kavallerie ihnen übereifrig entgegen – und die Aufmarschformation der Engländer ist sofort dahin.

Die stolzen Reiter haben erwartet, dass die Schotten schreiend weglaufen beim Anblick der Eisenrüstungen und schnaubenden Tiere. Dann wäre ihr Weg zur Festung frei und die Schlacht binnen Minuten gewonnen. Stattdessen sehen sie nun aber, wie ihre Gegner nebeneinander drei riesige Ovale bilden. Deren Außenseiten schützen die Schotten mit Schilden. Dazwischen rammen sie lange Piken schräg in den Boden, den Angreifern entgegen, und lehnen sich darauf, um den gegnerischen Aufprall abzufangen. So sehen sich die englischen Reiter drei riesigen Igeln aus Eisen gegenüber, den „Schiltrons“. Die schmalen Piken können die herangaloppierenden Pferde der Engländer kaum erkennen, und so bremsen sie erst spät ab – oft zu spät. Metallspitzen bohren sich in die Hälse der Tiere, strauchelnde Pferde werfen ihre Reiter ab. Am Boden, im Gefecht Mann gegen Mann, haben diese kaum Chancen, der schottischen Übermacht um sie herum zu widerstehen. Unter Axt- und Schwerthieben werden die Engländer niedergemacht. So berichtet es der Sohn eines schottischen Ritters, der in der Schlacht kämpfte, in einer Chronik.

Fliehende Engländer bleiben im Morast stecken

Immer mehr Reiter drängen von hinten heran. Dadurch aber fehlt ihren Kameraden weiter vorn der Platz, um ihre Rösser herumzureißen und mit gezogener Lanze erneut anzugreifen. Dadurch sterben im Gedränge noch mehr Kavalleristen. Verzweifelt versuchen die englischen Bogenschützen, die Schotten durch einen Pfeilhagel zurückzudrängen, doch ihre Geschosse treffen im Gedränge auch die eigenen Männer.

Als Robert Bruce die Kopflosigkeit der Engländer erkennt, schickt er auch bislang zurückgehaltene Kämpfer in die Schlacht, darunter seine eigene, weitaus bescheidener ausgestattete Kavallerie. Immer weiter schlagen die Schotten jetzt englische Reiter und Fußsoldaten zurück. Und nun beginnen die schottischen Versorgungstruppen im Hintergrund langsam zu verstehen, dass ihre Männer tatsächlich im Begriff sind, die englische Übermacht zu besiegen. Da stürmen auch sie schreiend aufs Feld. Sie wollen mitkämpfen, damit sie nicht leer ausgehen, wenn Tote und Sterbende geplündert werden dürfen. Die Igelformationen lösen sich auf.

Allmählich wird den Engländern klar, dass ihr Plan schrecklich schiefläuft. Eilig versuchen Fußsoldaten und Reiter, sich nach Süden zurückzuziehen. Doch der Bach Bannock, der dort fließt, ist in den vergangenen Stunden durch den Rückstau der Flut zu einem Flüsschen angeschwollen. An seinem Ufer hat sich feuchtes Marschland in einen Sumpf verwandelt. Im Morast bleiben fliehende Engländer in ihren schweren Rüstungen stecken, werden von eigenen panisch fliehenden Truppen niedergetrampelt oder von vordrängenden Schotten getötet. Tausende Engländer sterben.

Die katastrophale Niederlage schwächt Eduards Ruf

Eduard II. aber gibt noch nicht auf. Mit seinem Gefolge reitet er in aller Eile nach Stirling Castle, das ja seit zehn Jahren in englischer Hand ist. Doch dessen Hauptmann heißt seinen eigenen Herrn nicht etwa willkommen, sondern befiehlt, eilig die Tore zu schließen. Denn ihm ist nicht entgangen, wer da gerade die Schlacht gewinnt. Der König kann es kaum fassen. Nun steht er vor einer bitteren Entscheidung: Entweder belagert er seine eigene Festung, während in London Adlige weiter Intrigen gegen ihn schmieden, oder er eilt zurück nach England. Wütend und verbittert wendet Eduard II. sein Pferd zur Flucht.

So steht es in Schriftstücken des englischen Hofes. Die katastrophale Niederlage schwächt den ohnehin miserablen Ruf des Königs im eigenen Land noch weiter. Über Jahre wird er es nicht mehr wagen, größere Feldzüge nach Schottland zu führen. Doch woran Eduard in der Fremde gescheitert ist, will er jetzt umso massiver in der Heimat durchsetzen: seine absolute Macht. Dadurch provoziert der Ungeliebte seine Feinde und Rivalen allerdings so sehr, dass sie sich erstmals systematisch gegen ihn verbünden. Darunter sind seine eigene französische Gemahlin, Barone und Bischöfe.

Der Tiefpunkt ist erreicht, als König Eduard II. im Jahr 1326 in die Gefangenschaft eines aufständischen englischen Adligen gerät. Vollends machtlos und allein, muss er zugunsten seines Sohnes abdanken. Im Jahr darauf stirbt der Mann, der seine Macht über die ganze britische Insel ausbreiten wollte, mit 43 Jahren als Gefangener seiner einstigen Untertanen.