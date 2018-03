Halb Schottland kennt die Geschichte, wie Robert Bruce sich mit seinem ärgsten Rivalen 1306 zu einer Unterredung in einer Kirche getroffen hat. Doch anstatt dort den Streit um den Thron beizulegen, hat er den Widersacher am Altar niedergestochen. Die Freveltat im Gotteshaus ist eigentlich unverzeihlich für einen Christen. Trotzdem drücken Schottlands Bischöfe beide Augen zu und bestätigen ihn als König. Sie setzen auf Robert Bruce, damit der ihre Unabhängigkeit von der englischen Kirche bewahrt. Aus der Perspektive Londons ist die Krönung eine Kriegserklärung – und ein großes Wagnis.

Denn der Mann, der sich König Robert I. nennt, hat anfangs kein Reich, oder bloß ein von England weitgehend besetztes. Und nur wenige Gefolgsleute. Viele schottische Adlige haben sich längst mit den mächtigen Nachbarn im Süden arrangiert. Weil ihre heimischen Ländereien karg und nur dünn besiedelt sind, besitzen sie auch ertragreichere Landstriche südlich der Grenze im fruchtbareren England. Im Gegenzug haben etliche von ihnen dem englischen König die Treue geschworen.

Robert Bruce will Schluss machen mit der wachsenden Abhängigkeit seiner Landsleute. Dafür zahlt seine Familie einen hohen Preis. Nach der (Rück-)Eroberung einer Festung 1307 haben die Engländer drei seiner Brüder bestialisch ermordet, seine Schwestern und seine Ehefrau gefangen genommen, seine Tochter in ein Nonnenkloster gezwungen. Spätestens seitdem treibt Schottlands König nicht nur Patriotismus an. Sondern auch Rache.

Sein Guerillafeldzug gegen die Engländer hat Erfolg. Bis 1305 hatten englische Truppen nahezu ganz Schottland unter ihre Kontrolle gebracht. Doch seither haben Robert Bruce und seine Männer die meisten Festungen im Grenzgebiet zurückerobert und zerstört. Sie mit eigenen Männern zu besetzen kann König Robert sich schlicht nicht leisten. Der Aufmarsch von Eduards Armee vor Stirling Castle bringt nun all die mühsam erkämpften Erfolge in Gefahr: Bleibt es in englischer Hand, könnten die Invasoren von hier aus weitere Ausfälle gegen die Schotten unternehmen, ja sogar eine Rückeroberung des ganzen Landes versuchen. Und Robert Bruce weiß auch um die hohe Symbolkraft dieses Ortes.

Der Henker schnitt Wallace den Penis ab

Als junger Mann hat er im Jahr 1297 mit eigenen Augen gesehen, wie ein einfacher Schotte namens William Wallace ein Heer an der nahe gelegenen Brücke zum Sieg über die Engländer führte. Die Schlacht von Stirling Bridge hat Robert schon damals etwas Entscheidendes gelehrt: Motivierte, disziplinierte Kämpfer können, richtig eingesetzt, gegen eine Übermacht gewinnen.

Durch Wallace’ Beispiel weiß er aber auch, wie grausam die Engländer Rache nehmen können. Ein schottischer Adliger verriet ihnen 1305, wo Wallace sich aufhielt. Sie nahmen den Schlachtensieger gefangen, banden ihn hinter ein Pferd und schleppten ihn so über zwei Wochen bis ins ferne London. Dort klagten sie ihn wegen Hochverrats an. Wallace soll auf die Vorwürfe entgegnet haben: „Ich kann gar keinen Hochverrat begangen haben, denn ich bin nicht Eduards Untertan.“ Zum Tode verurteilt, musste er zunächst nackt durch die Straßen der Hauptstadt laufen, wo ihn Passanten mit Steinen bewarfen. Am Richtplatz angekommen, hängte ein Scharfrichter ihn auf – und nahm ihn, noch atmend, wieder ab. Er sollte auch das Folgende miterleben.

Der Henker schnitt Wallace den Penis ab, schlitzte ihm den Bauch auf, entnahm Organe und verbrannte sie vor seinen Augen. Schließlich köpfte und vierteilte er ihn. Das Haupt wurde auf eine Pike gespießt und ausgestellt auf der London Bridge, dem Tor der Hauptstadt nach Norden. Die restlichen Körperteile wurden aufgeteilt und in vier Städten zur Schau gestellt.

Die extrem grausame Marter – sie war üblich zur Bestrafung von Vergehen gegen den König – verfehlte allerdings ihr wichtigstes Ziel. Anstatt Nachahmer abzuschrecken, erhob sie Wallace in den Augen vieler Schotten zum Märtyrer, der innerlich ungebrochen für die Freiheit seiner Heimat starb. Im Lauf der Jahrhunderte wuchs die Geschichte des Mannes, über den man in Wahrheit wenig weiß, heran zu einem Mythos. Im Jahr 1995 füllte Mel Gibson die biografischen Lücken mit einer tragischen Liebesgeschichte. Sein Kino-Epos „Braveheart“ mit ihm in der Rolle des William Wallace errang fünf Oscars.