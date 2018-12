Frau Zafirakou, können Sie sich noch an Ihren ersten Schultag als Lehrerin erinnern?

Und ob. 13 Jahre ist das her. Der Kunstraum lag unterm Dach, ich kam zur Probestunde rein – schrecklich!

Was war denn so schlimm?

Die Tische standen alle in Reihen hintereinander, als sollten die Schüler eine Prüfung ablegen. Dabei ist Kunst ein Fach, bei dem man zusammenarbeitet. Die Tapete löste sich, es hingen kaum Bilder an der Wand, die die Kinder hätten inspirieren können, und die Oberlichter der Fenster ließen sich nicht mehr schließen. Es war eiskalt und schneite rein, ich habe bitterlich gefroren. Die Kids kannten das ja, die trugen alle Handschuhe und warfen mit Schneebällen rum.

Warum haben Sie sich nicht umgedreht und sind gegangen?

Ich habe sie zeichnen lassen, Porträts. Wenn Kinder das hören, flippen sie aus: Ich kann kein Gesicht malen! Diese Mauer wollte ich durchbrechen. Sie sollten mit ausgestrecktem Arm zeichnen, mit einem Bleistift, der an einer Stockspitze befestigt war, was ausprobieren. Und wenn man Schülern viele kleine Aufgaben gibt, die sie ganz schnell lösen müssen, zwei Minuten, los, die nächste, zwei Minuten, weiter, zack, zack, zack, haben sie keine Zeit mehr zu quatschen oder sich ablenken zu lassen. Am Ende hat’s ihnen Spaß gemacht.

Ihnen auch?

Ich wollte nicht bleiben, das war mir zu heftig. Ich dachte, ich finde was Besseres, wo die Kinder wirklich zeichnen wollen. Aber nach der Stunde kamen zwei Mädchen zu mir, die kaum Englisch konnten, ganz schüchtern, und sagten: Miss, können Sie bitte bleiben! Die beiden haben mich umgestimmt.

Andria Zafirakou Andria Zafirakou, 40, wuchs als Kind einer griechisch-zypriotischen Familie in London auf. Seit 13 Jahren arbeitet sie als Lehrerin für Kunst und Textiles Werken an der Alperton Community School, einer inklusiven Gesamtschule mit extrem hohem Migrationsanteil. Nachdem sie den Global Teacher Prize gewonnen hat, unterrichtet sie im Moment nur zwei Tage die Woche, um sich um ihre Stiftung und Bildungspolitik zu kümmern.

Zafirakou ist Mutter zweier Töchter und verheiratet mit einem Fitnesstrainer, den sie im Studio kennenlernte. Heute boxt sie nur noch an der Schule. Auf dem Weg vom Empfang in ihr Büro schleppt sie Bilder mit sich, die sie zwei Schülern abgekauft hat. Als Ausdruck von Anerkennung, wie sie sagt.

Ihre eigenen Eltern waren erst dagegen, dass die Tochter Kunst als Hauptfach belegte, hatten Angst, dass sie damit keine Arbeit fände.

Beim Interview bricht sie immer wieder in Lachen aus, oft über sich selbst. Als die Journalistin einmal von links nach rechts rutscht, unterbricht sich Zafirakou mitten im Satz und meint, sie hätte sich wohl nicht die bequemsten Sessel für ihr neues Arbeitszimmer ausgesucht. Beim Abschied fragt sie fürsorglich, ob man nicht noch zur Toilette müsse.

Sie hatten sich mit Brent auch eines der ärmsten und multikulturellsten Viertel Londons für Ihre Bewerbung ausgesucht, mit der zweithöchsten Mordrate im ganzen Land …

… aber die damalige Direktorin war umwerfend, sie wollte etwas verändern.

Das scheint dem Kollegium gelungen zu sein: Die Alperton Community School sitzt seit diesem Sommer in einem Neubau, hat Kunst als Schwerpunkt, wurde mehrfach ausgezeichnet. Und am Eingang hängt ein Banner mit Fotos von Ihnen – Sie mit Theresa May, Sie mit Meghan Markle, Sie mit Lewis Hamilton. Sieht schwer nach Starkult aus.

Die Schule zeigt nur, dass sie stolz auf mich ist.

Die Varkey Foundation, Bildungsstiftung eines indischen Milliardärs mit Wohnsitz in Dubai, hat Sie in diesem Jahr zur besten Lehrerin der Welt gekürt: Sie haben den mit einer Million Dollar dotierten „Global Teacher Prize“ gewonnen. Mehrere Jurys haben Sie aus 30000 Kandidaten herausgefiltert. Was macht Ihren Unterricht denn so besonders?

Ich kann Ihnen nur sagen, was mir wichtig ist. Unsere Gesellschaft will dauernd Zahlen sehen: Aber was sagen uns die Daten? Dabei wird ganz vergessen, dass man, um jemandem helfen zu können, Zeit braucht. Zeit für einen allein. Manchmal löst ein einziger Satz etwas aus, was das Leben dieses Menschen verändert.

Wollen die Kinder überhaupt mit einem Lehrer reden?

Unsere Schüler stehen unter einem wahnsinnigen Druck, wachsen oft unter schlimmen Zuständen auf, in großer Armut. Da leben fünf, sechs Familien in einem Einfamilienhaus, Kinder sind sich selbst überlassen. In der Situation gehen sie zu Menschen, die ihnen das Gefühl geben, gewollt zu sein. Das können auch Bandenmitglieder sein. Deswegen müssen wir Beziehungen zu unseren Schülern aufbauen, mit ihnen reden. Dann öffnen sie sich: Miss, ich will nicht nach Hause gehen.

Und was machen Sie in so einem Fall?

Mehr zum Thema Stoke Newington Das Dorf von London

Dann frage ich: Was ist los? Es kann sein, dass sie irgendwann sagen: Ich ritze mich, mein Vater schlägt meine Mutter. Wir bringen Polizei, Sozialpädagogen und Lehrer an einen Tisch. Die Schule ist für unsere Kinder ein sicherer Ort. Viele bleiben nach dem Unterricht im Klassenzimmer, machen dort Hausaufgaben, hören Musik.