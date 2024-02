App streikt Deutsche Bank hat Probleme beim Online-Banking

Viele Kundinnen und Kunden der Deutschen Bank können seit einigen Tagen das Online-Banking nicht richtig nutzen. Die zur Freigabe von Überweisungen und anderen Aktionen notwendige PhotoTAN App stürzt ab oder erzeugt Fehlermeldungen. Betroffen sind dabei Android-Handys, entsprechende Meldungen und Beschwerden gibt es im Play Store und verschiedenen Internet-Foren. Die Probleme wurden durch ein Update der App verursacht, das bereits am 4. Januar erfolgte.

„Es handelt sich um eine technische Beeinträchtigung des photoTAN-Verfahrens die bei einigen Kunden zu Einschränkungen mit Android Systemen führt. Unsere Technik arbeitet mit Hochdruck an der Lösung.“, heißt es in Antworten der Deutschen Bank an Kunden.

Wer noch den alten Aktivierungsbrief vorliegen habe, könne versuchen, damit die App neu zu installieren. Alternativ könne das mobileTAN-Verfahren genutzt werden, bei dem die Nummer per SMS gesendet werde.

Die Deutsche Bank hat noch eine andere Erklärung. „Zu den neu eingeführten Maßnahmen gehört, dass bei Mobilgeräten mit Android-Betriebssystem künftig keine externen Tastaturen mehr verwendet werden dürfen, da diese nicht unseren Sicherheitsstandards entsprechen“, sagt ein Unternehmenssprecher. Gemeint sind spezielle Tastatur-Apps wie das zu Microsoft gehörende Swiftkey. „In diesen Fällen muss der Kunde seine Standardtastatur auswählen, um die aktuelle PhotoTAN App weiterhin zu nutzen“, sagt der Sprecher. Entsprechend wären auch nur Android-Nutzer betroffen, die solche alternativen Tastatur-Apps verwenden.