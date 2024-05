Auf Dienstreise in die Hauptstadt Berlin ist bei Geschäftsreisenden am beliebtesten

Stehen Nord- und Ostsee sowie die bayrischen Berge bei Urlaubsreisenden hoch im Kurs, ist Berlin die Stadt für Business. Fast jede fünfte Geschäftsreise (18 Prozent), die vergangenes Jahr aus dem Ausland nach Deutschland unternommen wurde, führte in die Hauptstadt.

Das geht aus einer Auswertung der Firma Navan (ehemals Tripaction), einer Buchungsplattform für Geschäftsreisen, hervor, die dem Tagesspiegel exklusiv vorliegt.

Berlin liegt demnach knapp vor München (14 Prozent). Hamburg (8 Prozent) und Frankfurt am Main (7 Prozent) liegen abgeschlagen dahinter. Auch nach Köln und Düsseldorf zog es nur jeweils weniger als fünf Prozent der Geschäftsreisenden.

Dienstreisen machen rund ein Fünftel aller Reisen nach Deutschland aus. Mit dem weitgehenden Stillstand des weltweiten Tourismus nach Ausbruch der Corona-Pandemie 2019 kam auch die Geschäftsreisetätigkeit abrupt zum Erliegen: Deutsche Firmen haben 2020 80 Prozent weniger Businesstrips gebucht als im Vorjahr. Bis heute ist das Vor-Corona-Niveau nicht erreicht.

Dennoch ist Deutschland das beliebteste Land für Geschäftsreisen in Europa: Während nach Deutschland jede fünfte Reise dienstlich ist, ist es im Rest Europas durchschnittlich nur jede zehnte.

Vor allem Geschäftsleute aus UK und dem IT-Sektor

Der Großteil der Geschäftsreisenden nach Berlin kommt laut Navan aus Europa selbst. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) reist auch nach dem Brexit aus dem Vereinigten Königreich an. An zweiter Stelle liegen die Niederlande mit rund elf Prozent, dicht gefolgt von den USA mit ebenfalls fast elf Prozent.

Als Tech-Metropole ist Berlin vor allem für Geschäftsreisende aus dem IT- und Softwarebereich ein gefragtes Ziel, sie machen fast die Hälfte aus (45 Prozent). Dann folgen Beschäftigte aus dem Bereich Unternehmensdienstleistungen (elf Prozent) und dem Einzelhandel (zehn Prozent).

Durchschnittlich am längsten in der Hauptstadt bleiben vor allem Geschäftsleute, die von weiter entfernt anreisen. Wer aus Australien kommt, verbringt im Schnitt 8,6 Tage in Berlin. Auch Dienstreisende aus Kanada und den USA bleiben mit über sieben Tagen deutlich länger. Durchschnittlich dauert eine Geschäftsreise nur 2,4 Tage.

Am häufigsten übernachten Geschäftsreisende im Bezirk Mitte – was nicht überrascht, weil sich hier nicht nur die meisten Hotels, sondern auch das Regierungsviertel sowie viele Hauptstadtbüros von Firmen befinden. Über die Hälfte der Hotelübernachtungen (51 Prozent) werden in Mitte getätigt. Dahinter folgt Friedrichshain-Kreuzberg (21 Prozent). Hier haben zum Beispiel Zalando, Universal Music und Coca-Cola ihren Sitz. An dritter Stelle liegt Charlottenburg (16 Prozent), wo nicht nur viele Luxus-Boutiquen, sondern auch das Berliner Messegelände beheimatet sind.