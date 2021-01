Berliner Firmen müssen weiter auf den Großteil der zugesagten Hilfen warten. Bei der Novemberhilfe sind bislang von 325 beantragen Millionen Euro erst rund 94 Millionen ausgezahlt worden, wie die Investitionsbank Berlin (IBB) am Dienstag mitteilte. Bei den Dezemberhilfen sind es 40 von 94 beantragten Millionen. 83 Prozent der Direktanträge und 96 Prozent der über prüfende Dritte - beispielsweise Steuerberater - eingereichten Anträge wurden so im beschleunigten Verfahren ausgezahlt.

Das heißt aber auch: Bislang flossen - wenn überhaupt - lediglich Abschlagszahlungen zunächst in Höhe von 10.000 Euro pro Betrieb. Dieser Betrag sollte aber erhöht werden. „Die Erhöhung der Kappung auf maximal 50.000 Euro, höchstens aber der Hälfte des beantragten Betrages, soll laut Auskunft des Bundes über das Wochenende erfolgt sein“, teilte ein IBB-Sprecher mit. Die Bewilligungsstellen in den Ländern hätten aber weiterhin keinen Zugriff auf die technische Plattform. „Wir können also nach wie vor die Anträge noch nicht bearbeiten, prüfen, bescheiden oder auszahlen.“

283.673 Anträge für Novemberhilfe

Der Bund hinkt seinen eigenen Zielen bei der Auszahlung der Coronahilfen hier hinterher. Nach eigenen Angaben hakt es an der technischen Plattform, doch auch die beihilferechtlichen Verhandlungen mit Brüssel liefen wohl nicht so glatt, wie man es sich im Bundesfinanzministerium vorgestellt hatte.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Insgesamt gingen nach Angaben der IBB bundesweit 283.673 Anträge für die Novemberhilfen ein. Für die Dezemberhilfen waren es demnach bislang 109.854.

Der Großteil davon wurde über Steuerberater eingereicht. Bei diesen Anträgen ist der Unterschied zwischen beantragten und ausgezahlten Summen besonders hoch. In Berlin etwa sind von den über Steuerberater beantragten 299 Millionen Euro für Novemberhilfen erst 77 Millionen abgeflossen. Laut der IBB liegt das an der bisherigen Kappung der Abschläge bei 10.000 Euro.

Hilfe für Januar erst ab März beantragbar

Viele Betriebe stellt diese späte Auszahlung vor enorme Probleme. Wegen der Pandemie ist es ihnen untersagt, ihr Geschäft zu öffnen, zahlreiche Kosten, wie etwa die Miete oder Kreditraten laufen aber weiter. Auch die Gehälter von Angestellten müssten zunächst bezahlt werden, auch wenn sich Unternehmer diese Kosten über die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Kurzarbeitergeldes zurückholen können.

Mehr zum Thema Neues im Kleingedruckten Bundesregierung änderte klammheimlich Bedingungen für Corona-Hilfen

Doch die nächsten Monate dürften nicht leichter werden. Die Fixkosten-Erstattung für Januar können Firmen voraussichtlich nämlich erst im März beantragen. Diese soll über die sogenannte Überbrückungshilfe III erfolgen. Angesichts der Probleme mit den Zahlungen bei der Überbrückungshilfe II dürften vielen Unternehmern und Steuerberatern vor diesem Antrag nicht gerade freudig entgegenblicken.