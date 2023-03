Bankenpleite nach Zinswende „Das kann in Europa genauso passieren“

Der Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) sorgt weltweit für Nervosität an den Finanzmärkten. Ist der erste Dominostein für eine neue Finanzkrise gefallen?

Man kann in einem insgesamt instabilen System nie wissen, was einen größeren Rutsch auslöst. Was wir beobachten können, ist, dass neben der SVB noch zwei kleine Banken geschlossen wurden. Das löst zu Recht Besorgnis aus. Ich lese die Entscheidungen der US-Zentralbank so, dass sie sich ernsthaft Sorgen vor einer Ansteckung anderer Institute macht.

Aus Angst vor einer Zahlungsunfähigkeit zogen viele Anleger in den USA ihre Einlagen ab. Bankaktien gingen in den Keller. Wie stabil ist das Finanzsystem?