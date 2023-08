Bei Bahn, Post und Co. Tarifrunden sind kämpferisch wie lange nicht

Die Bahngewerkschaft EVG legte gleich mehrfach den Zugverkehr lahm, bei der Post ließ Verdi die Mitglieder über einen unbefristeten Arbeitskampf abstimmen, in der Süßwarenindustrie verhinderten die Arbeitgeber Warnstreiks vor Gericht: Tarifauseinandersetzungen in Deutschland wurden im ersten Halbjahr so erbittert geführt wie seit 2015 nicht mehr.