© imago images/Jochen Tack/Jochen Tack via www.imago-images.de

„Starker Rückgang des Kohleverbrauchs“ : Deutschlands CO2-Ausstoß auf niedrigstem Wert seit 1950ern

Deutschlands Ausstoß von Treibhausgasen ist einer Berechnung zufolge so niedrig wie zuletzt in den 1950er-Jahren. Das klingt jedoch besser als es in Wirklichkeit ist.