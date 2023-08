Big Oil investiert wieder mehr Warum Öl trotzdem knapp werden könnte

Trotz sinkender Gewinne investieren die Ölkonzerne wieder deutlich mehr als in den Vorjahren. Allerdings nicht in erneuerbare Energien, sondern vor allem in die Exploration und Förderung von Öl. Im ersten Halbjahr gaben die fünf größten westlichen Ölunternehmen Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP und Total Energies insgesamt 46,6 Milliarden Dollar aus. Das sind 43 Prozent mehr als vor einem Jahr.