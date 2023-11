Tagesspiegel Plus Brandbrief an Benko : Rückzug des Milliardärs aus Signa-Gruppe gefordert

In ihrem Brief appellieren die wichtigsten Investoren an Benko, die Führung der Immobiliengruppe abzugeben. Ein Sanierungsexperte solle als Krisenmanager übernehmen. Wie geht es jetzt weiter?