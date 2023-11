Chef der Stiftung Warentest im Interview „Bei der Billigmaschine flogen Teile drei Meter weit“

Herr Primus, Sie sind seit 33 Jahren bei der Stiftung Warentest und seit zwölf Jahren ihr Chef. Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? Stehen da nur Produkte, die mit „sehr gut“ oder „gut“ eingestuft worden sind?

Das kommt auf den Bereich und den Wert an. Bei den großen Haushaltsgeräten ist das tatsächlich so. Wir haben zu Hause viele Miele-Geräte, die Marke schneidet in unseren Tests regelmäßig sehr gut ab. Auch bei Handys oder Fernsehern kaufen wir nach den Testergebnissen. Bei billigeren Produkten ist das anders. Da weichen wir auch mal von den Empfehlungen ab.