Chinesischer Weltmarktführer Longi plant erstes Solarwerk in Deutschland

Der weltgrößte Photovoltaik-Konzern Longi will ein erstes Werk in Europa bauen – und zwar hierzulande. „Wir sind schon sehr intensiv in den Vorbereitungen, um eine Fabrik in Deutschland zu bauen“, kündigt Longi-Gründer und Präsident Zhenguo Li im Gespräch mit dem Handelsblatt an. Schon in sechs Monaten soll die endgültige Entscheidung fallen.