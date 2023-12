Das EU-Lieferkettengesetz kommt „Es gibt uns das Gefühl, endlich ernst genommen zu werden“

In Kolumbien setzt man große Hoffnungen auf das neue europäische Lieferkettengesetz. In der Region Cesar im Nordosten des Landes wird bereits seit Jahrzehnten Steinkohle für den europäischen Export abgebaut. Auch Deutschland bezieht dieses Jahr 14,5 Prozent seiner Steinkohle aus Kolumbien, um sie etwa in Datteln oder dem niederländischen Eemshaven zu verstromen.

Nicht ohne Folgen für die kolumbianische Bevölkerung. In den 1990ern kamen die ersten Bergbauunternehmen nach Cesar. Zuerst war ihre Ankunft mit großen Hoffnungen auf Arbeitsplätze und einer Entwicklung der Region verbunden.

Doch die Desillusionierung folgte schnell, berichtet Maira Mendez, Mitarbeiterin der Nichtregierungsorganisation PAX for Peace, die seit über 35 Jahren in Kolumbien aktiv ist: „Die Bergbauunternehmen suchten nach immer weiteren Kohlevorkommen, die es in der Region auch tatsächlich gab. Allerdings wohnte auf dem Gebiet noch lokale Bevölkerung.“

Zwangsvertreibungen durch Milizen in der kolumbianischen Bergbauregion

Ihr Vorwurf: Die Bergbauunternehmen hätten paramilitärische Milizen finanziert, um die Sicherheit ihrer Anlagen zu gewährleisten. „Die Milizen haben Teile der lokalen Bevölkerung getötet und massakriert, damit diese ihren angestammten Wohnort aufgeben. Andere flohen von sich aus, weil sie Angst hatten, als Nächstes dran zu sein. Die wenigen Menschen, die sich entschieden haben, trotzdem zu bleiben, wurden bedroht oder unter Druck gesetzt, ihr Land zu niedrigen Preisen an Unternehmensvertreter zu verkaufen. Einige sind auch verschwunden und wurden nie wiedergefunden.“

Die Flächen seien dann an die Firmen verkauft worden, sagt Mendez. „Die Bergbauunternehmen haben vom Staat Konzessionen erhalten und können dort ganz legal Kohle abbauen.“

Besonders aggressiv gingen Milizen gegen Gewerkschaftsmitglieder vor, erzählt sie. Auch ihr Vater war Führer einer Kohle-Gewerkschaft und wurde 2001 von einer Miliz ermordet. Weitere Gewerkschaftsführer wurden in den folgenden Monaten und Jahren getötet.

Sebastian Rötters arbeitet für die Nichtregierungsorganisation urgewald, die sich für eine Verbesserung der Menschenrechtssituation in der Kohleabbauregion in Kolumbien einsetzt. Er kennt die Vorwürfe gegen die Bergbauunternehmen seit vielen Jahren.

Den oft gehörten Einwand der hiesigen Energieversorger, bislang sei keines der Unternehmen im Zusammenhang mit den Zahlungen an Paramilitärs rechtskräftig verurteilt worden, lässt er nicht gelten. „Klar ist, dass sie über viele Jahre von der Gewalt der Paras profitiert haben und weiterhin profitieren, beispielsweise durch geschwächte Gewerkschaften oder einen einfacheren Zugang zu Konzessionsflächen, da die BewohnerInnen gewaltsam vertrieben wurden.“

Folgen für Mensch und Umwelt

Die Menschen, die noch in der Nähe des Bergbaus leben, haben zudem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. „In den Gemeinden, die nah an Minen leben, gibt es eine erhöhte Anzahl an Krebsfällen und Atemwegserkrankungen“, berichtet Maira Mendez. „Der Kohleabbau hat also auch konkrete gesundheitliche Auswirkungen auf die Menschen.“

Das deutsche Lieferkettengesetz und die europäische Lieferkettenrichtlinie In Deutschland gilt seit dem 01.01.2023 das sogenannte Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz . Es beinhaltet konkrete Sorgfaltspflichten im Bereich Menschenrechte und Umweltschutz, die Unternehmen entlang ihrer Lieferkette einhalten müssen. Ein Unternehmen muss diese Pflichten selbst erfüllen und die Einhaltung bei seinen Vertragspartnern und allen Zulieferern überprüfen.

das sogenannte . Es beinhaltet konkrete Sorgfaltspflichten im Bereich Menschenrechte und Umweltschutz, die Unternehmen entlang ihrer Lieferkette einhalten müssen. Ein Unternehmen muss diese Pflichten selbst erfüllen und die Einhaltung bei seinen Vertragspartnern und allen Zulieferern überprüfen. Hierzu müssen Unternehmen die Risiken in ihren Lieferketten ermitteln und Maßnahmen ergreifen, um Verstöße gegen Menschenrechte und Umweltstandards zu vermeiden. Außerdem müssen sie Beschwerdemechanismen für die Menschen in den Lieferketten einrichten.

und Maßnahmen ergreifen, um zu vermeiden. Außerdem müssen sie Beschwerdemechanismen für die Menschen in den Lieferketten einrichten. Wenn Unternehmen gegen ihre Sorgfaltspflichten verstoßen, drohen Bußgelder von bis zu 8 Millionen Euro oder bis zu 2 Prozent des Jahresumsatzes und sie können von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden.

von bis zu 8 Millionen Euro oder bis zu 2 Prozent des Jahresumsatzes und sie können von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden. Das Gesetz gilt seit Januar 2023 für Unternehmen mit mindestens 3.000 Mitarbeitenden in Deutschland. Ab dem 2024 erfasst es auch Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitenden.

Auf europäischer Ebene einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der Mitgliedstaaten am Donnerstagmorgen auf eine europaweit geltende Lieferkettenrichtlinie (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), die ebenfalls umwelt- und menschenrechtsbezogene Sorgfaltspflichten enthält. Die Richtlinie soll bereits für europäische Unternehmen mit 500 Beschäftigten und einem jährlichen Nettoumsatz von 150 Millionen Euro gelten.

auf eine (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), die ebenfalls umwelt- und menschenrechtsbezogene Sorgfaltspflichten enthält. Die Richtlinie soll bereits für europäische Unternehmen mit 500 Beschäftigten und einem jährlichen Nettoumsatz von 150 Millionen Euro gelten. Auch die EU-Lieferkettenrichtlinie sieht Sanktionen vor: Bei einem Unternehmen, das gegen seine Sorgfaltspflichten verstößt, können Geldstrafen von mindestens 5 Prozent des weltweiten Nettoumsatzes verhängt werden. Nationale Aufsichtsbehörden können auch anordnen, dass das Unternehmen seine Waren vom Markt zurücknehmen muss.

In der kolumbianischen Steinkohleregion zeigen sich die Probleme, die die Lieferkettenrichtlinie angehen möchte, wie in einem Brennglas. Denn nicht nur die Bevölkerung vor Ort ist betroffen, der Bergbau hat auch nachteilige Folgen für die Umwelt.

„Flussumleitungen, die für den Bergbau vorgenommen wurden, schädigen das Ökosystem“, berichtet Sebastian Rötters. Er kritisiert zudem, dass häufig ein langfristiges Konzept fehle: „Die Unternehmen werden erfinderisch, um sich der hohen Kosten der Renaturierung zu entziehen. Das kann man in Kolumbien ebenso beobachten wie in der Lausitz.“

In der Provinz Guajira, die im Norden an Cesar angrenzt, wird ebenfalls Kohle für den deutschen Markt abgebaut. Die Region hat mit Wassermangel und Trockenheit zu kämpfen – Probleme, die durch den Kohleabbau verschärft werden.

Selbstverpflichtungen werden kaum befolgt

Vielen Unternehmen sind die Probleme bewusst und sie tun etwas dagegen – behaupten sie zumindest. So gibt es freiwillige Standards zum Schutz von Menschenrechten und der Umwelt, wie die „Guiding Principles on Business and Human Rights“ der Vereinten Nationen und die „Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct“ der OECD. Doch viele Unternehmen würden sich nur zu ihnen bekennen, sie in der Praxis aber nicht einhalten, kritisieren NGOs immer wieder.

„Große Konzerne veröffentlichen auf ihrer Website allerlei Berichte, aber halten sich nicht dran“, sagt Angela Velandia, Büroleiterin von Pax for Peace in Kolumbien. Sie hält eine gesetzliche Verankerung dieser Standards, verbunden mit Rechenschaftspflichten und einklagbaren Rechten, für sinnvoll.

Lieferkettengesetze bisher in Deutschland und Frankreich

In Deutschland gilt bereits seit Anfang des Jahres das sogenannte Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, eher bekannt als Lieferkettengesetz. Ein vergleichbares Gesetz gibt es auch in Frankreich. Am Donnerstag einigten sich die Unterhändler aus EU-Parlament und Mitgliedstaaten vorläufig auf europaweit geltende Sorgfaltspflichten für Unternehmen. Dadurch sollen sich Standards und Wettbewerbsbedingungen europaweit angleichen. Verstöße sollen sanktioniert werden (siehe Infokasten).

„Das EU-Lieferkettengesetz ist ein enorm wichtiger Schritt für die Betroffenen der von europäischen Unternehmen mitverursachten Menschenrechtsverletzungen“, sagt Cornelia Heydenreich von Germanwatch. Gleichzeitig enthalte die erzielte Einigung auch „schmerzhafte Kompromisse“. Etwa, dass Firmen des Finanzsektors zunächst vom Anwendungsbereich ausgenommen würden, obwohl sie durch Investitionen und Kredite maßgeblich zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden beitrügen.

Kritiker halten die Sorgfaltspflichten zudem für einen zahnlosen Tiger, da es schwierig ist und lange dauert, Verstöße nachzuweisen. Bis das europäische Lieferkettengesetz in Kraft tritt, wird ohnehin noch viel Zeit vergehen: Es handelt sich um eine Richtlinie, die erst in nationales Recht umgesetzt werden muss. Die Verpflichtungen sollen zudem erst nach drei bis vier Jahren gelten. Dazu muss das Gesetz noch offiziell vom EU-Parlament und dem Ministerrat bestätigt werden.

Lieferkettenrichtlinie hat auch symbolischen Wert

Dennoch: Die Lieferkettenrichtlinie kann etwas in Bewegung bringen. „Dass über ein solches Gesetz überhaupt diskutiert wird, ist wichtig, weil dadurch anerkannt wird, dass Unternehmen in der Vergangenheit Fehler gemacht haben“, sagt Angela Velandia. Die symbolische Wirkung sei von Bedeutung. „Aber hoffentlich ist das nicht der einzige Wert des Gesetzes.“

In Kolumbien werde genau beobachtet, was in Europa passiert – und es hat eine Diskussion angestoßen: „In Kolumbien wird erstmals über die Verantwortung von Unternehmen gesprochen. Der nächste Schritt wäre, dass auch in Kolumbien ein ähnliches Gesetz verabschiedet wird.“ Abgeordnete hätten das bereits vorgeschlagen.

Und noch etwas sieht Velandia positiv: „Die Gesetzesinitiative zeigt auch, dass Europa eine neue Perspektive auf Lateinamerika hat. Wir sind nicht einfach ein Kontinent, den Europa ausbeuten kann, ohne Verantwortung zu übernehmen. Es gibt uns das Gefühl, endlich ernst genommen zu werden.“