Eigenmarken vom Onlinehändler Wie Amazon Aldi und Lidl attackiert

Amazon bietet in Deutschland immer mehr Waren des täglichen Bedarfs unter seiner Eigenmarke an – und attackiert damit Aldi, Lidl und andere Händler. So reicht das Angebot der Marke „Our Essentials by Amazon“ mittlerweile von Pfeffer über Dosenmais, Kaffee und Konfitüre bis hin zu Duschgel, Toilettenpapier und Rasierklingen. Es entspricht damit immer mehr dem Sortimentskern von Supermärkten und Discountern.