Ein Jahr nach der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben die deutschen Versicherer knapp drei Viertel aller Versicherungsfälle abgeschlossen. "Für die Schadenregulierung ziehen wir insgesamt eine positive Bilanz, doch jetzt hängt die Regulierung am Tempo des Wiederaufbaus", sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), am Mittwoch in Berlin.

In der kommenden Woche jährt sich die Flutkatastrophe "Bernd". Am 13. Juli setzten die Überschwemmungen an Ahr und Erft ein. Dörfer wurden zerstört, Menschen wurden obdachlos. Der Gesamtschaden wird auf 33 Milliarden Euro geschätzt, davon entfallen 8,5 Milliarden auf die Versicherer. Es handele sich um die "größte Naturkatastrophe" für die deutsche Versicherungswirtschaft seit Beginn der Aufzeichnungen, betonte Asmussen. Bislang haben die Versicherer fünf Milliarden Euro ausgezahlt. Knapp ein Viertel der Fälle ist noch nicht abschließend reguliert, weil Handwerkerrechnungen fehlen oder der Wiederaufbau noch nicht abgeschlossen ist.

Insgesamt verzeichneten die Versicherer 213.000 Schadenfälle, in den Katastrophengebieten mussten über 2.000 Einfamilienhäuser mit versicherten Schäden jenseits der 100.000 Euro wieder in Stand gesetzt werden. Im Kreis Ahrweiler lag der Durchschnittsschaden bei 210.000 Euro pro Wohngebäude. Das ist der höchste jemals gemessene Schadendurchschnitt bei Wohngebäuden. Im Kreis Euskirchen war jedes vierte Haus beschädigt.

"Die Hochwasserkatastrophe war auch für uns Versicherer eine enorme Herausforderung", sagte Sabine Krummenerl, Vorsitzende des GDV-Ausschusses Privatkunden. "Die Hochwasserkatastrophe hat für besonders viele, besonders teure und besonders komplexe Schäden gesorgt."

Nur die Hälfte der Gebäude ist versichert

Viele der Betroffenen waren aber gegen die Naturkatastrophe gar nicht versichert. In Deutschland ist nur rund die Hälfte der Wohngebäude mit einer Elementarschadenversicherung gegen Überschwemmungen oder Starkregen abgesichert. Um auch die nicht Versicherten zu unterstützen, haben Bund und Länder einen Hilfsfonds von 30 Milliarden Euro aufgelegt. Die Ministerpräsidenten der Länder haben nun jedoch das Bundesjustizministerium aufgefordert, bis Ende des Jahres Vorschläge für eine Pflichtversicherung aller Hausbesitzer vorzulegen.

Im Bundesumweltministerium findet man diese Idee grundsätzlich gut. „Ich habe durchaus Sympathie für eine Pflichtversicherung", sagte Staatssekretärin Christiane Rohleder (Grüne) dem Tagesspiegel. Allerdings liege der Teufel im Detail. Damit eine Pflichtversicherung wirklich helfe, sollte die Selbstbeteiligung nicht zu hoch sein. Gleichzeitig sollte aber auch die Belastung durch die Beiträge nicht zu hoch sein. Insofern werde man genau prüfen müssen, wie eine entsprechende Versicherungspflicht ausgestaltet werden könnte. "Wichtig ist jedenfalls, dass mehr Gebäude gegen Elementarschäden versichert werden. Da Extremwetter durch die Klimakrise weiter zunehmen, kann es überall in Deutschland zu entsprechenden Schäden an Gebäuden kommen", betonte Rohleder

Länder wollen eine Pflichtversicherung

Der Versicherungsverband lehnt eine solche Pflichtversicherung dagegen ab, sondern fordert größere Anstrengungen zur Schadenvermeidung: "Eine Pflichtversicherung allein verhindert keinen Schaden. Wenn wir Prävention und Klimafolgenanpassung vernachlässigen, wird der Klimawandel eine Spirale aus steigenden Schäden und steigenden Prämien in Gang setzen", sagte Asmussen.

Jörg Asmussen,Hauptgeschäftsführer des Versicherungsverbands, ist gegen eine Pflichtversicherung. Foto: Jörg Carstensen

Die Versicherer haben im Oktober des vergangenen Jahres ein Gesamtkonzept vorgestellt, das neben einer Ergänzung aller Gebäudeversicherungsverträge mit der sogenannten Elementarschadenversicherung Neubauverbote in hochwassergefährdeten Lagen, bessere bauliche Anpassungen und weniger Versiegelung vorschlägt. "Manchmal reicht es, wenn Gebäude nicht ebenerdig, sondern auf einem kleinen Sockel gebaut werden. Den Menschen ist nur langfristig geholfen, wenn Prävention konsequent mitgedacht wird.", sagte Asmussen.

Was den Versicherungsschutz betrifft, sprechen sich die Versicherer dafür aus, dass alle neuen Verträge einen Schutz gegen Elementarschäden haben sollen. Bestehende Verträge sollen an einem bestimmten Tag umgestellt werden. Versicherungskunden sollen die Möglichkeit bekommen, der Umstellung zu widersprechen.