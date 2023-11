Europa im Visier chinesischer Hacker So werden Cyberangriffe auf deutsche Firmen geplant

Peking rüstet digital auf – auch in der Cyberkriminalität. Die Zahl der Angriffe durch chinesische Hacker in Europa ist in den vergangenen Jahren nicht nur massiv gestiegen, die Attacken sind auch deutlich professioneller geworden. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie des Berliner China-Thinktanks Merics, die dem Handelsblatt exklusiv vorab vorliegt. Erkenntnisse von westlichen Geheimdiensten und Experten stützten die Ergebnisse.