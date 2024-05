Ungleicher Weg zum Unternehmertum Wie der familiäre Hintergrund Gründer in Deutschland prägt

Jeden Tag werden in Deutschland etwa sieben neue Start-ups gegründet. Häufig von Michael oder Christian. Mutter Ärztin, Vater Unternehmer. Auf jeden Fall eher Akademiker. Neben dem Macher-Mindset und dem elterlichen Netzwerk gibt es ein kleines Startkapital und die finanzielle Sicherheit für den Fall des Scheiterns dazu. Keine Ausnahme und ein Kernproblem auf dem Weg zu mehr Gründungen in Deutschland.

Wie stark der familiäre Hintergrund die Gründungsaktivität hierzulande prägt, zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung unter 1800 Gründerinnen und Gründern. Darin gaben fast sieben von zehn Befragten an, dass mindestens ein Elternteil Abitur habe, sechs von zehn gar einen akademischen Abschluss. Bei 38 Prozent war zudem mindestens ein Erziehungsberechtigter selbstständig. Ein Viertel führte sogar ein Unternehmen mit Angestellten.

„Ein familiärer unternehmerischer Hintergrund ist ein wichtiger Treiber für Start-up-Unternehmer:innen“, sagt Bertelsmann-Expertin Julia Scheerer. Im Umkehrschluss hieße das allerdings auch, dass die Hürden für Personen ohne diesen Zugang ungleich höher sind.

Von meiner ersten Idee haben mir meine Eltern abgeraten. Carolin Kleinert, Gründerin und Arbeiterkind

Wie viel höher, zeigt die Geschichte von Carolin Kleinert. Die 32-jährige Düsseldorferin hat 2019 in Berlin die Softwarefirma Footprint Technologies mitgegründet. Mithilfe ihrer KI und der Kamerafunktion eines Smartphones lässt sich beim Onlineeinkauf die optimale Schuhgröße und -passform ermitteln. Dadurch gibt es weniger Rücksendungen, was mittlerweile zwölf Onlineshops Geld spart und der Umwelt unnötiges CO₂ erspart. Eine klassische Berliner Erfolgsgeschichte?

Eltern prägen mit Netzwerk und Erfahrungen

Keineswegs. Ihre Mutter wird nach der Realschule als Arzthelferin tätig, ihr Vater arbeitet sich mit Hauptschulabschluss als Kraftwerksmeister bei den Stadtwerken hoch. In der Entscheidung, ihre heutige Firma zu gründen, hätten ihre Eltern keine Rolle gespielt – im Gegenteil. „Von meiner ersten Idee haben sie mir abgeraten“, erzählt sie. Das sei doch eine Nummer zu groß. Woher auch Kapital und Kontakte nehmen?

Akademiker- und Unternehmereltern bestärken ihre Kinder wesentlich häufiger darin, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Laut Bertelsmann-Studie gaben zudem nur 14 Prozent der Gründer:innen aus Arbeiterfamilien an, schon früh Kontakt zu Unternehmer:innen gehabt zu haben. Von denen, die in Unternehmerfamilien groß geworden sind, sagten das zwei Drittel der Befragten. Ein ähnliches Verhältnis ergab sich bei der Frage der finanziellen Unterstützung seitens der Eltern.

Vorbilder fehlen schon in den Schulen

Auch Kleinert hatte in ihrer Schulzeit weder Kontakt zu Unternehmer:innen noch direkte unternehmerischer Vorbilder. Auf solche trifft sie erst, als sie 2017 nach Berlin zieht. Sie besucht aus eigenem Antrieb Vorträge, Gründerevents oder die Re:publica und trifft dort vor allem auf erfolgreiche Frauen, wie Lea-Sophie Cramer (Amorelie.de) oder Verena Pausder (Fox & Sheep). „Die schienen damals unerreichbar“, erzählt sie.

Dabei braucht es neben guter finanzieller und rechtlicher Rahmenbedingungen genau das. „Unsere Studie zeigt, wie wichtig Vorbilder, Netzwerke und persönliche Unterstützung für Startup-Gründer:innen sind“, sagt Franziska Teubert, Geschäftsführerin des Start-up-Verbands. Bisher inspirierten häufig die Eltern junge Menschen für eine unternehmerische Laufbahn. Um mehr junge Menschen fürs Gründen zu begeistern, fordert sie, Vorbilder auch stärker in Schulen und Gesellschaft sichtbar zu machen.

Auch für Kleinert wäre das eine wertvolle Erfahrung gewesen. „Unternehmertum als Karriereoption ist an den Schulen bisher kaum Thema“, sagt sie. Dabei sei es wichtig, dass Kinder auch andere Geschichten als die der Anwältin, Ärztin oder Polizistin hören. Barrieren könne man zudem auch durch mehr Praktika oder Mentor:innen-Programmen senken.

Hebel für mehr Chancengerechtigkeit

Denn so unterschiedlich die Startpositionen für junge Menschen sind, zeigt die Bertelsmann-Studie auch: Einmal in der Gründerszene angekommen, bereut den Schritt kaum jemand. Unabhängig von der sozialen Herkunft gaben neun von zehn Befragten an, auch ein zweites Mal gründen zu wollen. Auch bei den Ambitionen gibt es kaum Unterschiede.

Und genau davon braucht es aktuell wahrscheinlich mehr denn je. Die Innovationskraft verharrt seit Jahren auf niedrigem Niveau, die Zinsen sind weiter hoch. Im vergangenen Jahr floss nur noch halb so viel Wagniskapital in deutsche Start-ups wie noch 2021 - Trend weiter negativ. Auch die Insolvenzen sind auf Rekordniveau. Wie in der gesamten Gesellschaft ist das Thema Burn-outs auch in der Gründerszene angekommen.

Um in einer solchen Phase noch den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen, braucht es Menschen mit Durchhaltevermögen und Resilienz. Die sich auch ohne Startvorsprung nach oben arbeiten und dort bewähren können. Menschen wie Carolin Kleinert. Ihr Vater mag zwar keine LinkedIn-Top-Voice sein oder selbst Unternehmererfahrung haben. „Schwierige Themen kann ich trotzdem immer mit ihm durchsprechen“, sagt sie. Dafür brauche es kein unternehmerisches Verständnis, sondern Lebenserfahrung und einen gesunden Menschenverstand. Und darüber verfügen wahrscheinlich nahezu alle Eltern.