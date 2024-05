Das Renten-Risiko eines langen Lebens „Die Menschen unterschätzen ihre Lebenserwartung“

Der Ökonomen Joseph Schumpeter sagte einst: „Eher legt sich ein Hund einen Wurstvorrat an als eine demokratische Regierung eine Budgetreserve.“ Soll heißen: Man gibt aus, was man hat, ohne an morgen zu denken. Das ist auch oft bei der privaten Altersvorsorge so: Warum nicht das Ersparte für Hobbys, Reisen oder gutes Essen ausgeben, solange man noch fit genug dafür ist?

Diese Denkweise ist zwar verlockend, kann aber dazu führen, dass im höheren Lebensalter das Geld knapp wird. Und deshalb sollte die Politik nicht den Fehler machen, die Denk-nicht-an-morgen-Mentalität auch noch staatlich zu fördern, mahnen die Deutsche Rentenversicherung (DRV), die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) und die Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (Aba).

Hintergrund der Warnung sind Pläne der Bundesregierung, die private Vorsorge attraktiver zu machen. Denn die bestehende Riester-Rente gilt als zu bürokratisch, teuer und wenig ertragreich. Die Zahl der Riester-Verträge stagniert deshalb seit Jahren bei rund 16 Millionen – und war zuletzt sogar rückläufig. Nach Schätzungen ist mindestens jeder fünfte Vertrag ruhend gestellt, das heißt, es werden keine Beiträge mehr gezahlt.

Die Menschen unterschätzen ihre Lebenserwartung. Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung

Eine vom Bundesfinanzministerium eingesetzte sogenannte Fokusgruppe hat deshalb im Juli vergangenen Jahres Vorschläge vorgestellt, wie die im Koalitionsvertrag versprochene Reform der privaten Altersvorsorge aussehen könnte. Ein Ansatz des Expertengremiums: Private Altersvorsorge würde attraktiver, wenn die Sparer schon vor der eigentlichen Rentenphase flexibler über das angesparte Kapital entscheiden und auch größere Summen bis hin zum gesamten Ersparten entnehmen könnten.

Flexibler über das angesparte Kapital verfügen zu können, wäre eine mögliche Reform der privaten Altersvorsorge. © obs/Westend61/Mauritius Images/ Uwe Umstätter

Dafür müsste dann aber auf eine verpflichtende „Absicherung des Langlebigkeitsrisikos“ verzichtet werden, heißt es im Abschlussbericht der Fokusgruppe. Der Gedanke dahinter: Wenn das Produkt nur bis zu einem bestimmten Lebensalter kalkuliert wird und nicht für die gesamte Lebensdauer, sind höhere Renditen möglich.

Das ist bei den bisherigen Riester-Produkten anders, wo eine lebenslange Leistung vorgesehen ist. Eine komplette Auszahlung des Kapitals ist nur im Ausnahmefall möglich, wenn der Versicherte die gesamte erhaltene Förderung zurückzahlt und steuerliche Nachteile in Kauf nimmt.

Der Vorschlag, auf die obligatorische Absicherung des „Langlebigkeitsrisikos“ zu verzichten, birgt aus Sicht der Deutschen Aktuarvereinigung aber Gefahren. Denn niemand weiß, wie lange er oder sie leben wird und wie lange der Lebensunterhalt aus dem für das Alter angesammelten Vermögen finanziert werden muss.

Dass der Geldbedarf mit zunehmendem Alter sinkt, ist ein riskanter Irrtum. Deutsche Aktuarvereinigung

Dass die Aktuare warnen, ist kein Zufall. Denn ihr Job ist es, mit statistischen Daten, mathematischen Methoden und Wahrscheinlichkeitstheorie finanzielle Unsicherheiten in den Bereichen Versicherung, Bausparen, Kapitalanlage und Alterssicherung aufzuspüren. Entnahmesparpläne würden meist nur bis zu einem Alter von etwa 85 Jahren berechnet, warnt der Vorstandsvorsitzende der DAV, Maximilian Happacher. „Danach steht der Betroffene nackt da.“ Und dieses „danach“ kann ganz schön lang sein.

Lebenserwartung wird unterschätzt

Denn: „Die Menschen unterschätzen ihre Lebenserwartung“, warnte die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach, jüngst bei der Aba-Jahrestagung in Berlin. Zwar betrug die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2022 für Frauen 82,9 Jahre und für Männer 78,2 Jahre. Sie ist infolge der Corona-Pandemie zuletzt sogar leicht gesunken. Das klingt so, als ob bis zum 85. Lebensjahr kalkulierte Vorsorgeprodukte ausreichend seien.

Doch statistisch gesehen werden von den Männern, die mit 67 Jahren in Rente gehen, immerhin 36 Prozent älter als 87 Jahre. Bei den Frauen liegt der Anteil mit 52 Prozent noch deutlich höher. „Die Gefahr der Altersarmut im höheren und höchsten Alter könnte letztendlich steigen“, sagte Roßbach.

Das gelte umso mehr, weil viele Menschen glaubten, dass der Geldbedarf mit zunehmendem Alter sinke, betont die Aktuarvereinigung. Dies sei aber ein „riskanter Irrtum“. Denn abseits der Kosten für die Grundbedürfnisse stiegen in der Regel die Ausgaben für Gesundheit, Pflege und altersgerechtes Wohnen, je älter man werde.

Im Alter sinken eventuell die Ausgaben für den Lebensstil wie Reisen und Konsum, dafür könnte viel Geld für altersgerechtes Wohnen und Pflege benötigt werden. © imago/CHROMORANGE/IMAGO/Walter G. Allgöwer

Auch die Aba sähe es deshalb äußert kritisch, wenn bei staatlich geförderten privaten Vorsorgeprodukten künftig auf die Pflicht zur lebenslangen Verrentung verzichtet würde. Die Pläne für die private Altersvorsorge treiben den Betriebsrentenverband auch deshalb um, weil heute ungefähr jeder zehnte Riester-Vertrag in der betrieblichen Altersvorsorge angesiedelt ist.

Die Deutsche Rentenversicherung hat aber auch ein ganz grundsätzliches Problem damit, wenn das „Langlebigkeitsrisiko“ in der privaten Vorsorge künftig nicht mehr abgedeckt würde. Denn die dritte Säule der Alterssicherung – neben betrieblicher Altersvorsorge und öffentlich-rechtlichem Pflichtsystem – mit der Riester-Rente wurde Anfang des Jahrtausends auch deshalb aufgebaut, um gemeinsam mit der betrieblichen Altersvorsorge das sinkende Rentenniveau in der gesetzlichen Rentenversicherung abzufedern und den Lebensstandard der Ruheständler zu sichern.

Abschied vom Drei-Säulen-Modell?

Es könne aber nicht sein, dass künftig nur die gesetzliche Rente und die betriebliche Altersvorsorge für lebenslange Absicherung sorgten, während man sich in der dritten Säule mit einer „Lebensabschnittssicherung“ zufriedengebe, sagt Roßbach. Denn dann würde aus dem Drei-Säulen-Modell der Alterssicherung ein Zwei-Säulen-Modell.

Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), dessen Vertreter selbst mit in der Fokusgruppe saßen, sieht die Aufweichung des anerkannten Prinzips „Lebenslange Ausgaben brauchen lebenslange Einnahmen“ in der privaten Altersvorsorge „äußerst kritisch“. So schreibt es der Verband in seinem ergänzenden Minderheitenvotum zum Abschlussbericht.

Es gehe darum, „das Geld für Miete, Nahrungsmittel, Kleidung, Gesundheitsleistungen und soziale Teilhabe zu haben – und zwar dauerhaft“, heißt es darin weiter. Das sei unbestritten für die gesetzliche Rente und für Betriebsrenten. „Es sollte gleichermaßen auch für die private Altersvorsorge als dritter Säule der Alterssicherung gelten.“

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.