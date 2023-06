Teuerungsrate bei 4,0 Prozent US-Inflationsdruck lässt spürbar nach

Die Inflation in den USA ist weiter auf dem Rückmarsch. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai nur noch um 4,0 nach 4,9 Prozent im April, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte.

An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank nach einer rasanten Serie von Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation am Mittwoch eine Pause einlegen kann. (Reuters)