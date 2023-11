Die Signa-Krise in Hamburg Dubioser Doppel-Deal beim Elbtower

Der halbfertige Elbtower ragt wie ein Mahnmal in den Hamburger Himmel. Seit gut einem Monat ruht die Großbaustelle. Das Bauunternehmen Lupp hat mangels Zahlungen durch den Projektentwickler Signa die Arbeiten eingestellt. An diesem Mittwoch hat die Holding des österreichischen Immobilieninvestors René Benko Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.