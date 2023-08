Immobilien in Köln Welche Veedel besonders beliebt sind

Vor wenigen Wochen hielt Martin Venjakob endlich die Baugenehmigung für das Simonsveedel in Weidenpesch im Kölner Norden in den Händen. Der Regionalleiter Rheinland des Projektentwicklers Bonava musste lange darauf warten, einige Interessenten, die ohnehin in diesen Zeiten rar sind, sprangen ihm deshalb ab. Jetzt erst kann er so richtig mit dem Vertrieb des Quartiers mit insgesamt 390 Wohnungen beginnen, von denen Bonava den Großteil baut.