Neue Immobilienmarkt-Daten Wohnungspreise stabilisieren sich, Häuserpreise steigen wieder

Nachdem die Häuserpreise monatelang stark gesunken waren, legt der Immobilien-Index Greix nun nahe, dass der Preisverfall gestoppt ist. Der Index des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) basiert auf zwei Millionen notariell beglaubigter Verkaufspreise und wurde am Donnerstag veröffentlicht. Aus ihm geht hervor, dass Preise für Eigentumswohnungen deutschlandweit von April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal nur noch um durchschnittlich 0,3 Prozent gesunken sind.

Im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen ist der Preisrückgang marginal. Anfang des Jahres waren es noch minus 2,5 Prozent gewesen, davor sogar fast minus fünf Prozent. Die Preise für Mehrfamilienhäuser hingegen sind im aktuellen Quartal bereits wieder um 1,8 Prozent gestiegen. Bei Einfamilienhäusern waren es sogar 2,4 Prozent.

„Der Preisrückgang am Immobilienmarkt flacht sich ab und regional legen die Preise sogar bereits wieder zu“, fasst Moritz Schularick, Präsident des IfW Kiel, die Studienergebnisse zusammen. Die Preisstabilisierung sei auf die „Erwartung, dass die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank allmählich zum Ende kommen“ zurückzuführen und ein „positives Signal für die Konjunktur“, so Schularick weiter.

Ist die Trendwende bereits erreicht?

Regional zeigen sich im Greix große Unterschiede. Während in den Metropolen Hamburg und Frankfurt am Main die Preise für Wohnungen weiter um 3,9 Prozent und 0,9 Prozent zurückgegangen sind, steigen sie in Düsseldorf, Berlin und auch Potsdam bereits wieder.

Erst diese Woche hatten Zahlen des Maklerhauses Von Poll Berliner Immobilienkäufern noch Hoffnung gemacht: Für das gesamte erste Halbjahr 2023 waren die Kaufpreise im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in den meisten Berliner Bezirken noch deutlich gefallen. Die Zahlen des Kieler IfW zeigen nun, dass die Wohnungspreise berlinweit in der zweiten Hälfte des Halbjahres von April bis Juni im Vergleich zu Januar bis April wieder um 1,3 Prozent gestiegen sind.

Ob der Greix-Index bereits die Trendwende hin zu einem wachsenden Immobilienmarkt anzeigt, „bleibt abzuwarten“, sagt IfW-Präsident Schularick. Der Preisrückgang in den vorangegangenen Monaten, infolge der Zinserhöhungen der EZB und der sich abkühlenden Konjunktur, sei „historisch ungewöhnlich stark und schnell“ gewesen. In einer solchen Situation seien Phasen der zeitweisen Preissteigerung „durchaus normal“, allerdings könnten ebenso „abermalige Preisrückgänge folgen“.

Die Frage, wann der richtige Zeitpunkt zum Immobilienkauf ist, bleibt folglich offen. Sicher ist nur: Der Immobilienmarkt bleibt auf absehbare Zeit wechselhaft.