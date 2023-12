Insgesamt 20.000 neue Mitarbeiter gebraucht Commerzbank muss bis 2034 über Hälfte ihrer Belegschaft nachbesetzen

Die Commerzbank muss in den kommenden zehn Jahren über die Hälfte ihrer Belegschaft ersetzen. Insgesamt brauche das Geldhaus fast 20.000 neue Mitarbeiter, sagte Personalvorständin Sabine Mlnarsky dem „Handelsblatt“ am Montag. „In den nächsten zehn Jahren werden viele Babyboomer bei der Commerzbank in Ruhestand gehen“, erklärte sie.

Pro Jahr müsse das Institut rund 2000 Personen einstellen, damit es nicht schrumpfe – davon etwa die Hälfte in Deutschland. Es werde im aktuellen Arbeitsmarkt eine Herausforderung sein, genug Personal zu finden.