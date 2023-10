Israel geht gegen Terrorfinanzierung vor Krypto-Konten der Hamas eingefroren

Die Angriffe auf Israel haben die Rolle von Kryptowährungen bei der Terrorfinanzierung erneut in den Mittelpunkt gerückt. Die israelische Polizei fror Kryptokonten ein, mit denen in sozialen Medien um Spenden für die militante palästinensische Gruppe Hamas geworben wurde, wie es am Dienstag in einer Stellungnahme der Behörden hieß.