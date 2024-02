„Katastrophale Arbeitsbedingungen“ Verdi-Chef verteidigt Streiks an Flughäfen und im Nahverkehr

Verdi-Chef Frank Werneke hat den am Donnerstag begonnenen Streik des Sicherheitspersonals an deutschen Flughäfen und den für Freitag angekündigten Streik im öffentlichen Personennahverkehr verteidigt. „Die Arbeitsbedingungen in diesen Bereichen sind so katastrophal, dass die Menschen Entlastung haben wollen“, sagte Werneke am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“. In beiden Bereichen bewege sich bei den Tarifverhandlungen derzeit nichts.

Dass die Streiks dort kurz nach dem Ende des Lokführerstreiks stattfinden, sei ein „Zufall des Kalenders“, sagte Werneke. Generell habe die Bereitschaft, sich in Tarifrunden, bei Diskussionen über Forderungen oder bei Streiks einzubringen, zugenommen. Elf deutsche Flughäfen werden vom Sicherheitspersonal am Donnerstag bestreikt. Nach Schätzung des Flughafenverbandes ADV sollen bundesweit rund 1100 Flüge ausfallen oder verspätet starten. Betroffen sind schätzungsweise 200.000 Passagiere.

Fraport sagt 310 Flüge ab, am BER fallen 170 Starts aus

Am Fraport sind den gesamten Donnerstag über keine Zustiege möglich. Von 1120 geplanten Flugbewegungen wurden zunächst rund 310 abgesagt, wie ein Sprecher des Betreibers mitteilte. Der Hauptkunde Lufthansa hatte angekündigt, den Großteil seines Programms in Frankfurt einschließlich der Fernflüge insbesondere für Umsteiger aufrechtzuerhalten.

Ein Monitor informiert zum Streik im Wartebereich. Die Gewerkschaft Verdi hat die Belegschaften der privaten Sicherheitsunternehmen an elf Flughäfen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. © picture alliance/dpa

Im Transitbereich habe es am Morgen keine Unregelmäßigkeiten gegeben, sagte der Fraport-Sprecher. Hier müssen einige Umsteiger nachkontrolliert werden, die nicht aus sicheren Herkunftsländern nach Frankfurt geflogen sind. Hierfür gibt es einen vereinbarten Notdienst. Fraport hatte Passagiere aufgerufen, nicht zum Flughafen zu kommen und sich mit ihren Airlines in Verbindung setzen, um andere Reisemöglichkeiten zu erhalten. Im Online-Informationsangebot des Flughafens waren am Morgen zahlreiche Annullierungen zu sehen.

Am Hauptstadt-Flughafen BER seien alle rund 170 Starts gestrichen, bestätigte eine Flughafensprecherin. Der Streik laufe wie angekündigt. Zudem sei etwa jede vierte Ankunft gestrichen. Das Terminal war weitgehend menschenleer. Nur wenige Passagiere suchten Orientierung. Der Flughafen erwartete für Donnerstag ursprünglich knapp 50.000 Passagiere.

Am Flughafen Berlin Brandenburg BER sind die Sicherheitskontrollen geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Belegschaften der privaten Sicherheitsunternehmen an elf Flughäfen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. © picture alliance/dpa

Sicherheitskräfte fordern 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde

Luftsicherheitskräfte sind etwa an den Kontrollen für Passagiere, Gepäck und Personal tätig. Ohne sie ist ein normaler Betrieb nicht möglich. In dem Tarifkonflikt fordert Verdi 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde, höhere Funktionszulagen und Mehrarbeitszuschläge ab der ersten Überstunde.

Die Arbeitgeber vom Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) haben nach eigenen Angaben für dieses Jahr 4 Prozent und für das kommende Jahr 3 Prozent mehr Geld angeboten. Der Streik sei völlig unangemessen, sagte Frank Haindl von der BDLS-Tarifkommission. Es müsse verhindert werden, dass es zu ausufernden Streiks wie bei der Deutschen Bahn komme.

Verdi schließe jedes Jahr tausende Tarifverträge ab – die meisten davon ohne Arbeitskampf. „Aber wenn es notwendig ist, machen wir das“, sagte Verdi-Chef Werneke in der ARD. Wenn der Warnstreik an den Flughäfen vorbei ist, geht es am Freitag mit einem Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr weiter. Im ÖPNV kritisierte der Verdi-Chef schlechte Arbeitsbedingungen und eine massive Unterfinanzierung. „In den Haushaltsberatungen heute werden die Mittel gekürzt für den Nahverkehr und deshalb ist es Zeit, sich zu wehren“, sagte Werneke. (AFP, dpa)