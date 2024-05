Konzerne bauen Stellen ab Müssen wieder die Älteren gehen?

Die schlechten Nachrichten häufen sich. Der Technologiekonzern Bosch will in Deutschland Tausende Stellen streichen, die Autozulieferer Continental und ZF Friedrichshafen haben Ähnliches vor. Volkswagen hat kürzlich ein großes Personalabbauprogramm gestartet und schickt Mitarbeiter verstärkt in Altersteilzeit.

Betroffen ist aber nicht nur die Autobranche. Bayer-Chef Bill Anderson baut den dauerkriselnden Konzern radikal um und will die Hierarchien verschlanken. Verbunden ist das mit einem Stellenabbau. Und selbst die Mitarbeiter des einstigen Vorzeigeunternehmens SAP werden nicht verschont. Konzernchef Christian Klein will das Unternehmen umstrukturieren, durch den Umbau sollen etwa 2600 der rund 25.300 Arbeitsplätze wegfallen.

Die Wirtschaftskrise kostet Jobs

Die Wirtschaft schwächelt, einst starke Industriezweige stehen unter Druck. Die Transformation der Wirtschaft entwertet alte Geschäftsmodelle und zwingt die Konzerne umzusteuern. Der Umstieg vom Verbrenner auf das E-Auto kostet nicht nur Arbeitsplätze bei den Autoherstellern, sondern auch bei den Zulieferern. Manche Probleme sind aber auch hausgemacht, wie etwa das Glyphosat-Desaster bei Bayer.

Baut Stellen ab: Volkswagen schickt Mitarbeiter in Altersteilzeit. © dpa/Moritz Frankenberg

So unterschiedlich die Probleme sind, die Lösung ist fast immer dieselbe: Gehen sollen die älteren Arbeitnehmer. Altersteilzeit, Vorruhestand – die Beschäftigten jenseits der 55 oder 60 sollen ausscheiden, damit die Jüngeren bleiben können. Dafür nehmen die Unternehmen viel Geld in die Hand. Bis zu 52,5 Monatsgehälter können Bayer-Mitarbeiter einstreichen, wenn sie den Konzern verlassen. VW bietet langjährigen Beschäftigten bis zu 450.000 Euro, wenn sie vorzeitig gehen.

Den Älteren wird eine Brücke in den Ruhestand gebaut. Martin Brussig, Universität Duisburg-Essen

Unternehmen wollen Konflikte vermeiden

„Große Unternehmen bauen Arbeitsplätze bevorzugt über Vorruhestandsprogramme ab, weil das der Weg mit den geringsten Konflikten ist“, sagt Martin Brussig vom Institut Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen. „Den Älteren wird eine Brücke in den Ruhestand gebaut.“ Leisten können sich solche konfliktarmen Sanierungsprogramme jedoch nur große Unternehmen, weil sie erst einmal viel Geld ausgeben müssen, um später Geld zu sparen.

Der Politik kann diese Entwicklung nicht gefallen. Denn Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will, dass deutsche Unternehmen im Kampf gegen den Fachkräftemangel stärker auf ältere Beschäftigte setzen. „In Zeiten des wachsenden Arbeits- und Fachkräftemangels kann unsere Volkswirtschaft nicht auf erfahrene Beschäftigte verzichten“, sagte er dem „Spiegel“. „Die Zeit, in der in vielen Großkonzernen über 60-Jährige zum alten Eisen gepackt werden, muss vorbei sein.“

Arbeitsminister Heil will Ältere halten

Heils mahnende Worte liegen ein Jahr zurück. Inzwischen hat sich die Situation verschärft. Immer mehr Unternehmen kündigen einen Stellenabbau in Deutschland an. Miele, BASF, Stihl, Viessmann oder Kärcher schrumpfen oder verlegen Teile der Produktion ins Ausland. Ökonomen warnen vor einer Deindustrialisierung des Landes.

Arbeitskräfte lässt man gehen. Das kann ein folgenschwerer Fehler sein. Die Boomergeneration geht in Rente und hinterlässt eine riesige Lücke auf dem Arbeitsmarkt. Nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit könnten bis 2035 rund sieben Millionen Arbeitskräfte fehlen. Erste Probleme zeigen sich schon heute. Einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge mangelt es schon aktuell an über 570.000 Fachkräften. Die Wirtschaft kostet das allein in diesem Jahr fast 50 Milliarden Euro Produktionspotenzial, so das Institut.

Zu viele Unternehmen stellen immer noch bevorzugt Jüngere ein und tun viel zu wenig dafür, Ältere im Berufsleben zu halten. Anja Piel, Deutscher Gewerkschaftsbund

Goldene Handschläge sind problematisch

Um die Älteren im Job zu halten, will Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger die Rente mit 63 abschaffen. Vielleicht müsste der Verbandschef aber eher auf die Personalverantwortlichen in den Konzernen einwirken. Denn deren Vorruhestandsprogramme nutzen Frühverrentungen für ihre Sanierungen. Enzo Weber, Arbeitsmarktexperte beim IAB, hält solche goldenen Handschläge für falsch.

„Für die Unternehmen sind sie oft teuer, für den Arbeitsmarkt ist es fatal, wenn Arbeitnehmer ausscheiden, die man dringend braucht“, kritisiert Weber. „Arbeitnehmer, die in den Ruhestand geschickt werden, sind weg.“ Dabei sei es keinesfalls so, dass die Transformation der Wirtschaft zu einem Einbruch der Beschäftigung führe, sie führe zu einem Umbruch. „Es werden nicht weniger Leute gebraucht, aber man braucht die Leute möglicherweise an anderen Stellen“, sagt Weber.

Kann man auf sie verzichten? Ältere Arbeitnehmer bringen viel Erfahrung und Wissen mit. © Getty Images/Cavan Images RF

Schon jetzt fehlen in wichtigen Bereichen Fachkräfte: Handwerker, um die Energiewende praktisch umzusetzen, IT-Kräfte oder Techniker, die sich mit Wasserstofftechnologie auskennen. Statt Beschäftigte in den vorzeitigen Ruhestand zu schicken, sollte man sie weiterentwickeln, meint Weber.

DGB: Ältere bekommen zu wenige Angebote

Doch Weiterbildung und Qualifikation wird Älteren viel zu selten angeboten, beklagen Gewerkschafter. „Arbeitgeber auf Fachkräftesuche müssen das Potenzial älterer Menschen erkennen und nutzen“, kritisiert Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Statt über fehlende Fachkräfte nur zu klagen, müssten Unternehmen endlich umschalten. „Wir brauchen einen echten Demografie-Kulturwandel in den Betrieben“, meint Piel. „Denn zu viele Unternehmen stellen immer noch bevorzugt Jüngere ein und tun viel zu wenig dafür, Ältere im Berufsleben zu halten.“

Piel fordert mehr Wertschätzung für die Erfahrung und Expertise Älterer. Sie sollten bei Modernisierungsprozessen mitgenommen werden und Weiterbildungsangebote erhalten, um auch für neue Anforderungen fit zu sein. In der Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall Zukunftstarifverträge abschließen. Sie sollen verhindern, dass Unternehmen den Wandel der Industrie als Argument für Kahlschlag nutzen. Die Tarifverträge regeln Investitionen vor Ort, die Einführung neuer Produkte, die Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung – und schließen betriebsbedingte Kündigungen aus.

Kündigungsschutz für Ältere Eigentlich sind Ältere bei betriebsbedingten Kündigungen besser geschützt als Jüngere, weil neben der Dauer der Zugehörigkeit zum Betrieb auch das Alter in die Sozialauswahl einfließt. Allerdings hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass Beschäftigte, die zeitnah nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine abschlagsfreie Altersrente beziehen können, weniger schutzbedürftig sind. Betriebsbedingte Kündigungen rentennaher Jahrgänge werden dadurch erleichtert (Az: 6 AZR 31/22, Urteil vom 8. Dezember 2022).

Doch der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen führt nicht dazu, dass der Stellenabbau verhindert wird. So sind bei den deutschen Standorten des Autozulieferers Bosch betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2027 ausgeschlossen, daher setzt der Konzern auf freiwillige Vereinbarungen.

Das steckt hinter den Vorruhestandsprogrammen

„Es geht nicht darum, ältere Mitarbeiter loszuwerden“, sagt Arbeitsmarktforscher Martin Brussig. „Die Arbeitgeber wissen, dass auch Menschen um die 60 oder älter leistungsfähig und -bereit sind.“ Doch ältere Beschäftigte seien zwar nicht häufiger, aber länger krank. „Auch das macht sie zu teuren Arbeitskräften“, gibt Brussig zu bedenken.

Unternehmen, die börsennotiert sind, profitieren davon, wenn sie sich von festen Mitarbeitern trennen. Das senkt die Personalkosten, in den Ratings schlägt sich das positiv nieder. „Falls sie feststellen, dass sie doch zu viele Stellen abgebaut haben, beschäftigen sie Leiharbeitnehmer“, berichtet der Experte. „Diese sind zwar viel teurer als Stammarbeitskräfte, aber die Ausgaben tauchen in der Bilanz nicht als Personal-, sondern als Auftragskosten auf.“

Die aktuellen Abbaupläne laufen gegen den Trend. Denn eigentlich nimmt die Beschäftigung Älterer seit Jahren kontinuierlich zu. Die Erwerbsbeteiligung der 60- bis 64-Jährigen ist in den letzten zehn Jahren so stark gestiegen wie in keiner anderen Altersgruppe, sie hat sich von 47 Prozent im Jahr 2012 auf 63 Prozent im Jahr 2022 erhöht.

Von einer Kündigungs- oder Vorruhestandswelle will Arbeitsmarktexperte Enzo Weber daher nicht sprechen. Auch wenn sich einige große Unternehmen jetzt von älteren Mitarbeitern trennen, sei das kein Massenphänomen, betont er.

Dass ältere Mitarbeiter wertvoll sind, haben einige Unternehmen erkannt. Konzerne wie die Deutsche Telekom, DHL, Mercedes-Benz oder die Tui engagieren sich in der „Allianz der Chancen“. Ziel ist es, Mitarbeiter durch Umschulungen fit zu machen für andere Beschäftigungsfelder. Doch das scheint nicht immer zu funktionieren. Ein Mitglied der neuen Allianz ist Bosch.