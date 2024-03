Einigung in monatelangem Tarifkonflikt Deutsche Bahn und GDL vereinbaren 35-Stunden-Woche ab 2029

Bahn-Reisende können aufatmen: Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn haben ihren monatelangen Tarifstreit beigelegt. Nach Tagesspiegel-Informationen einigten sich beiden Seiten auf eine stufenweise Absenkung der Arbeitszeiten und eine rückwirkende Gehaltserhöhung.

„Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und die Deutsche Bahn haben einen Tarifabschluss erzielt“, hieß es in der Einladung der GDL zu einer Pressekonferenz mit GDL-Chef Claus Weselsky am Dienstag um 11.30 Uhr in Berlin. Näheres werde dort mitgeteilt.

Auch ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte die Einigung. Für den Konzern will Personalvorstand Martin Seiler am Dienstag um 10.00 Uhr vor die Presse treten.

Bahn-Personalchef Martin Seiler (l.) und GDL-Chef Claus Weselsky © picture alliance/dpa/Andreas Arnold

Nach sechs Arbeitskämpfen in der aktuellen Verhandlungsrunde, einer gescheiterten Moderation und Streit vor Gericht gab es zuletzt wieder Gespräche. Die Tarifverhandlungen hatten Anfang November begonnen.

Offenbar stufenweise Absenkung der Arbeitszeiten

Knackpunkt der Verhandlungen war vor allem die Forderung der Gewerkschaft einer 35-Stunden-Woche für Schichtbedienstete bei vollem Lohnausgleich. Nach Informationen des Tagesspiegel einigten sich beide Seiten auf eine stufenweise Absenkung der Arbeitszeiten. Zuvor hatte das Nachrichtenportal Politico darüber berichtet.

Demnach soll ein „Arbeitszeitkorridor“ eingerichtet werden, der es Mitarbeitern erlaube, ihre Arbeitszeit bis zum Jahr 2029 jährlich bei vollem Lohnausgleich abzusenken. Anfang 2026 erfolge diese Absenkung automatisch auf 37 Stunden.

Wer 40 Stunden arbeiten möchte, könne dies für rund 2,7 Prozent mehr Lohn tun. Für die Folgejahre sind Absenkungen auf 36 Stunden ab 2027, ab 2028 auf 35,5 Stunden und ab 2029 auf 35 Stunden vorgesehen. Sie erfolgen demnach aber nicht mehr automatisch, sondern nur optional auf Antrag der Arbeitnehmer. Ein bestehendes Optionsmodell für mehr Urlaubstage wird dafür nach Tagesspiegel-Informationen entfallen.

Die Parteien hätten sich zudem rückwirkend zum 1. November 2023 auf eine Gehaltserhöhung von 420 Euro pro Monat für 26 Monate geeinigt, berichtet Politico. Das Ergebnis entspricht in diesem Punkt weitgehend dem Abschluss der konkurrierenden Bahngewerkschaft EVG.

Das neu entstandene Tochterunternehmen der Bahn, DB InfraGO, soll nicht in den Tarifvertrag der GDL einbezogen werden. Dieser Punkt war der Deutschen Bahn wichtig, die den Einfluss der GDL eindämmen will. Die Deutsche Bahn wendet deshalb seit 2021 das sogenannte Tarifeinheitsgesetz an. Es schreibt vor, dass in den über 300 DB-Regionalbetrieben nur der Tarifvertrag der größeren Gewerkschaft gilt. Eine Mehrheit hat die GDL derzeit nur in 18 Betrieben, ansonsten dominiert die EVG.

GDL-Chef Weselsky versucht den Einfluss der GDL zu erweitern, indem sich die frühere Spartengewerkschaft für weitere Berufsgruppen öffnet. In der Infrastruktur war die Beteiligung bei den sechs Streiks der GDL nach Tagesspiegel-Informationen allerdings gering. Das dürfte es DB-Personalvorstand Seiler erleichtert haben, einen Tarifabschluss für die InfraGO zu verweigern.

SPD begrüßt Einigung

Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Isabel Cademartori, begrüßte die Einigung. „Es ist ein wichtiges Signal der Sicherheit und Verlässlichkeit für die Millionen von Pendlerinnen und Pendlern und die erwarteten Reisenden zu den Ostertagen“, sagte Cademartori am Montagabend. „Die Einigung ist ein Gewinn für das System Schiene, das in den nächsten Monaten vor großen Herausforderungen steht.“

Seit Tagen war aus Verhandlungskreisen zu hören, man stünde kurz vor einer Einigung. „Tarifverträge sind komplex, es sind noch viele Kleinigkeiten zu klären, aber scheitern wird das nicht mehr“, hieß es zuletzt. Zu den Knackpunkten schwiegen die Beteiligten allerdings.

Die Tarifverhandlungen hatten Anfang November begonnen. Zuletzt war Ende Februar eine Verhandlungsrunde gescheitert. In dieser hatten zwei Moderatoren - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU) - einen Vorschlag für etwaige weitere Verhandlungen vorgelegt.

Die Bahn hatte die GDL anschließend zur Wiederaufnahme von Verhandlungen auf Basis des Moderatorenvorschlags aufgefordert. Die Gewerkschaft lehnte dies allerdings ab und bezeichnete den Vorschlag als nicht annehmbar. Letztlich setzten sich beide Seiten jedoch wieder zusammen - und erzielten nun eine Einigung. (mit AFP, Reuters, dpa, Tsp)