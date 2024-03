Im Skandal um manipulierte Dieselmotoren hat das zuständige Gericht die beiden Strafverfahren gegen den früheren VW-Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn gebündelt. Die Hauptverhandlung soll am 3. September beginnen, erklärte das Landgericht Braunschweig am Freitag.

Die 16. Wirtschaftsstrafkammer plane derzeit mit 89 Terminen bis September 2025. In dem Verfahren gegen den zum geplanten Start 77 Jahre alten Winterkorn wird es um den Verdacht des Betrugs, der Falschaussage und der Marktmanipulation gehen.

Das Landgericht hatte das Verfahren wegen Marktmanipulation im Dezember auf Antrag der Staatsanwaltschaft wieder aufgenommen. Vor etwa einem Monat hatte der Ex-Chef von Volkswagen eine strafrechtliche Verantwortung für die Abgasmanipulationen zurückgewiesen.

„Ich halte diese Vorwürfe für unzutreffend“, sagte Winterkorn im Februar als Zeuge im milliardenschweren Zivilverfahren von Investoren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig.

VW-Dieselskandal

Der Dieselskandal war am 15. September 2015 aufgeflogen. Volkswagen räumte ein, bei bestimmten Dieselmotoren eine Software verbaut zu haben, die den Ausstoß von Stickoxid auf dem Prüfstand senkte, nicht aber im Straßenverkehr.

Erst am 22. September veröffentlichte der Konzern auf Druck der US-Umweltbehörde EPA eine Adhoc-Meldung, also eine Pflichtmitteilung an die Anleger.

Der Skandal löste eine Vielzahl von Prozessen aus. Im Juni wurde der frühere Chef der Volkswagen-Tochter Audi, Rupert Stadler, vom Landgericht München zu einer Bewährungsstrafe und einer millionenschweren Geldauflage verurteilt.